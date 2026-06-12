NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошлади

·0·Техно
NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошлади

NVIDIA компанияси хитойлик мижозларига сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун мўлжалланган янги Вера марказий процессорлари август ойидаёқ тайёр бўлишини маълум қилди. Reuters агентлиги хабарига кўра, компания аллақачон ушбу чиплар учун буюртмалар қабул қилишни бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтган йилнинг октябрь ойида NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг АҚШнинг экспорт чекловлари ва Пекиннинг технологик мустақилликка интилиши сабабли компаниянинг Хитой бозоридаги улуши деярли нолга тушганини айтган эди. Бироқ, янги Вера чиплари вазиятни ўзгартириши кутилмоқда.

Манбаларнинг таъкидлашича, хитойлик мижозлар NVIDIA томонидан автоном тарзда вазифаларни бажарувчи сунъий интеллект тизимлари учун махсус ишлаб чиқилган биринчи мустақил Вера процессорига катта қизиқиш билдирмоқда. Ҳозирда ушбу чип тўлиқ миқёсда ишлаб чиқариш босқичига ўтган.

Вера процессори сунъий интеллект агентлари томонидан амалга ошириладиган ҳисоблаш жараёнлари учун мўлжалланган. NVIDIA маълумотларига кўра, у рақобатчиларнинг шунга ўхшаш процессорларидан 1,8 баравар тезроқ ишлайди. Бу эса мураккаб алгоритмларни қайта ишлашда катта устунлик беради.

Женсен Ҳуанг Вера лойиҳасини тақдим этар экан, у компаниянинг навбатдаги кўп миллиард долларлик бизнесига айланишига умид билдирди. Ҳатто у Вера процессорлари компаниянинг машҳур GeForce график процессорларидан ҳам оммалашиб кетишини башорат қилмоқда.

NVIDIAВераСунъий IntelлектПроцессорХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларБугун, 14:29Huawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошдиHuawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошдиБугун, 13:52Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиMicrosoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиБугун, 12:57Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиVivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди