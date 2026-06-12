NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошлади
NVIDIA компанияси хитойлик мижозларига сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун мўлжалланган янги Вера марказий процессорлари август ойидаёқ тайёр бўлишини маълум қилди. Reuters агентлиги хабарига кўра, компания аллақачон ушбу чиплар учун буюртмалар қабул қилишни бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўтган йилнинг октябрь ойида NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг АҚШнинг экспорт чекловлари ва Пекиннинг технологик мустақилликка интилиши сабабли компаниянинг Хитой бозоридаги улуши деярли нолга тушганини айтган эди. Бироқ, янги Вера чиплари вазиятни ўзгартириши кутилмоқда.
Манбаларнинг таъкидлашича, хитойлик мижозлар NVIDIA томонидан автоном тарзда вазифаларни бажарувчи сунъий интеллект тизимлари учун махсус ишлаб чиқилган биринчи мустақил Вера процессорига катта қизиқиш билдирмоқда. Ҳозирда ушбу чип тўлиқ миқёсда ишлаб чиқариш босқичига ўтган.
Вера процессори сунъий интеллект агентлари томонидан амалга ошириладиган ҳисоблаш жараёнлари учун мўлжалланган. NVIDIA маълумотларига кўра, у рақобатчиларнинг шунга ўхшаш процессорларидан 1,8 баравар тезроқ ишлайди. Бу эса мураккаб алгоритмларни қайта ишлашда катта устунлик беради.
Женсен Ҳуанг Вера лойиҳасини тақдим этар экан, у компаниянинг навбатдаги кўп миллиард долларлик бизнесига айланишига умид билдирди. Ҳатто у Вера процессорлари компаниянинг машҳур GeForce график процессорларидан ҳам оммалашиб кетишини башорат қилмоқда.
…