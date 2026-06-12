Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологияси

·21·Техно
Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологияси

Кентукки университети муҳандислари келажакда сунъий йўлдошларга двигателлар ва ёқилғи сарфисиз ўзаро аниқ жойлашувни сақлаб қолиш имконини берувчи технологияни намойиш этишди. Лаборатория тажрибасида учта аппарат фақат магнит майдонлари орқали бир-бирига таъсир ўтказган ҳолда сафни сақлаб турди. NASA ва АҚШ Миллий илмий жамғармаси томонидан қўллаб-қувватланган ушбу тадқиқот Аэроспасе Ссиенсе анд Течнологй журналининг 2026-йил сентябрь сонида чоп этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Технология электромагнит формацион парвоз (ЭМФФ) йўналишига тегишли бўлиб, унинг асосий ғояси ҳар бир сунъий йўлдошни электромагнит ғалтаклар билан жиҳозлашдан иборат. Ток ўтганда улар қўшни аппаратларнинг майдонлари билан ўзаро таъсирлашадиган магнит майдонларини ҳосил қилади. Натижада сунъий йўлдошлар жисмоний алоқасиз ва двигателларни ёқмасдан бир-бирини тортиши ёки итариши мумкин. Илгари бундай тизимлар фақат иккита аппарат учун кўриб чиқилган, чунки иштирокчилар сони ортиши билан бошқарув жараёни ҳаддан ташқари мураккаблашиб кетар эди.

Янги иш муаллифлари ўзгарувчан магнит майдонларидан фойдаланишни таклиф қилишди. Ғалтаклар ўзгармас ток ўрнига турли частотали синусоидал сигналлар билан озиқланади. Сунъий йўлдошлар фақат бир хил частотадан фойдаланган тақдирдагина ўзаро таъсирга киришади. Бу ёндашув ягона марказий контроллердан воз кечиш имконини беради: ҳар бир аппарат фақат энг яқин қўшнилари ҳақидаги маълумотлар асосида қарор қабул қилади, бу эса тизимни йирик гуруҳлар учун кенгайтиришни осонлаштиради.

Ғояни текшириш учун тадқиқотчилар Ардуино Дуе микроконтроллери, лазерли масофа датчиклари ва сиmsиз алоқа тизими билан жиҳозланган учта мобил модулдан иборат экспериментал қурилма яратишди. Синовлар давомида тизим 30 сониядан камроқ вақт ичида белгиланган конфигурацияга чиқишга муваффақ бўлди. Сафни сақлашдаги ўртача хатолик бир миллиметрдан камроқни ташкил этди, бу эса компьютер моделлаштириш натижалари билан тўлиқ мос келди.

NASAКосмосТехнологияСунъий ЙўлдошАрдуино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиSpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиБугун, 17:22SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиSpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиБугун, 17:22Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиРоссия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиБугун, 17:22Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиGoogle фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиБугун, 17:20SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаSpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 16:22Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди