SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекорди
SpaceX компанияси кўп маротаба ишлатиладиган ракета ташувчилари, Starlink сунъий йўлдош тармоғи ва унинг асосчиси Elon Musk туфайли йиллар давомида инвесторлар ҳамда оммавий ахборот воситалари диққат марказида бўлиб келмоқда. Бироқ компаниянинг 24 йиллик тарихида ҳеч бир воқеа ушбу бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) каби катта қизиқиш уйғотмаган эди. Компания ўзининг 555,6 миллион дона акциясини ҳар бирини 135 доллардан баҳолаб, жами 75 миллиард доллар жалб қилди ва бу кўрсаткич билан тарихдаги энг йирик IPOга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Nasdaq биржасида SpaceX акциялари савдоси 150 доллардан бошланди, бу кутилган дебют учун 11 фоизлик ўсишни англатади. Кун ўртасига келиб акциялар нархи 30 фоизга кўтарилди. Ушбу битим Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантириши кутилмоқда. Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг ўз тизимида рекорд даражадаги трафик қайд этилганини маълум қилди.
Компания операцион директори Гвйнне Шотвелл КНБК телеканалига берган интервюсида қизиқарли фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, SpaceX ва Tesla ўртасидаги эҳтимолий бирлашув Elon Muskнинг ишини бироз осонлаштириши мумкин. Бу баёнот Tesla акциядорлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Молиявий ҳисоботларга кўра, SpaceX 2025-йилда 18 миллиард доллардан ортиқ даромад кўрган бўлса-да, 4,9 миллиард доллар зарар кўрган. Компания ташкил этилганидан буён умумий йўқотишлар миқдори 37 миллиард доллардан ошиб кетган. Шунга қарамай, инвесторларнинг коинот технологиялари гигантига бўлган ишончи юқорилигича қолмоқда.
…