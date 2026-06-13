Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлди
NVIDIA Маркетпласе каталогида компаниянинг энг кучли график процессорларидан бири — RTX PRO 6000 Blackwell Воркстатион Эдитион пайдо бўлди. Компания ушбу янгиликни 13 250 доллар этиб баҳолади. Ҳозирча ушбу тезлаткични буюртма қилиш имконияти мавжуд эмас, бироқ расмий сайтда нархнинг эълон қилиниши тавсия этилган чакана нархни амалда тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қизиғи шундаки, ушбу нарх дастлабки буюртмалар ва илк етказиб бериш босқичидаги рақамлардан анча юқори бўлиб чиқди. Масалан, 2025-йил баҳорида АҚШ ритейлерлари RTX PRO 6000 Blackwell моделини 8,4–8,6 минг доллар атрофида таклиф қилган бўлса, кейинчалик нарх ҳатто 7,7 минг долларгача тушган эди. Видеокардз нашрининг ёзишича, 2026-йил бошида ҳам ушбу қурилмани 8 минг доллардан арзонроққа сотиб олиш мумкин эди. Расмий нарх эса кутилганидан деярли 70 фоизга қимматроқ бўлиб чиқди.
RTX PRO 6000 Blackwell ишчи станциялар учун мўлжалланган флагман ечим ҳисобланади. У мураккаб рендерлаш, муҳандислик ҳисоб-китоблари, рақамли эгизаклар билан ишлаш ва йирик сунъий интеллект моделларини локал ўқитиш учун ишлаб чиқилган. Картанинг асосини Blackwell архитектурасидаги, 24 064 та КУДА ядросига эга энг юқори даражадаги ГB202 график процессори ташкил этади.
Янги қурилманинг энг асосий хусусиятларидан бири рекорд даражадаги хотира ҳажмидир — у ЭКК хатоларни тузатиш тизимини қўллаб-қувватловчи 96 GB GDDR7 хотираси билан жиҳозланган. Бугунги кунда бу Blackwell оиласидаги бундай ҳажмдаги видеохотирага эга ягона ишчи станция видеокартасидир. Тезлаткич икки слотли совутиш тизимига эга бўлиб, қувват истеъмоли 600 Вни ташкил этади.
…