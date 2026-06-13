Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлди

·22·Техно
Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлди

NVIDIA Маркетпласе каталогида компаниянинг энг кучли график процессорларидан бири — RTX PRO 6000 Blackwell Воркстатион Эдитион пайдо бўлди. Компания ушбу янгиликни 13 250 доллар этиб баҳолади. Ҳозирча ушбу тезлаткични буюртма қилиш имконияти мавжуд эмас, бироқ расмий сайтда нархнинг эълон қилиниши тавсия этилган чакана нархни амалда тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қизиғи шундаки, ушбу нарх дастлабки буюртмалар ва илк етказиб бериш босқичидаги рақамлардан анча юқори бўлиб чиқди. Масалан, 2025-йил баҳорида АҚШ ритейлерлари RTX PRO 6000 Blackwell моделини 8,4–8,6 минг доллар атрофида таклиф қилган бўлса, кейинчалик нарх ҳатто 7,7 минг долларгача тушган эди. Видеокардз нашрининг ёзишича, 2026-йил бошида ҳам ушбу қурилмани 8 минг доллардан арзонроққа сотиб олиш мумкин эди. Расмий нарх эса кутилганидан деярли 70 фоизга қимматроқ бўлиб чиқди.

RTX PRO 6000 Blackwell ишчи станциялар учун мўлжалланган флагман ечим ҳисобланади. У мураккаб рендерлаш, муҳандислик ҳисоб-китоблари, рақамли эгизаклар билан ишлаш ва йирик сунъий интеллект моделларини локал ўқитиш учун ишлаб чиқилган. Картанинг асосини Blackwell архитектурасидаги, 24 064 та КУДА ядросига эга энг юқори даражадаги ГB202 график процессори ташкил этади.

Янги қурилманинг энг асосий хусусиятларидан бири рекорд даражадаги хотира ҳажмидир — у ЭКК хатоларни тузатиш тизимини қўллаб-қувватловчи 96 GB GDDR7 хотираси билан жиҳозланган. Бугунги кунда бу Blackwell оиласидаги бундай ҳажмдаги видеохотирага эга ягона ишчи станция видеокартасидир. Тезлаткич икки слотли совутиш тизимига эга бўлиб, қувват истеъмоли 600 Вни ташкил этади.

NVIDIARTX PRO 6000BlackwellВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиСунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиБугун, 19:51SpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилдиSpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилдиБугун, 19:21SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди