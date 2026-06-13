100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошланди
Британиянинг Baseкамп Ресеарч компанияси биология тарихидаги энг йирик ташаббуслардан бири — Триллион Гене Atlas лойиҳасини эълон қилди. Лойиҳанинг мақсади 100 миллиондан ортиқ илгари ўрганилмаган тирик организмларнинг генетик маълумотларини тўплаш ва таҳлил қилишдир. Бу Ер юзидаги маълум генетик хилма-хиллик ҳажмини қарийб 100 бараварга ошириш имконини беради. Лойиҳа Anthropic, Ултима Геномикс, ПакБио компаниялари ҳамда NVIDIA ҳисоблаш инфратузилмаси кўмагида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий секвенирлаш усуллари ва сунъий интеллектнинг уйғунлашуви илгари 20 йилдан ортиқ вақт талаб қиладиган ишларни икки йилдан камроқ муддатда бажаришга имкон беради. Лойиҳанинг асосий вазифаси биологик AI-моделларни ўқитиш учун мутлақо янги маълумотлар массивини яратишдир. Ҳозирги кунда кўплаб тизимлар чекланган очиқ базалардан фойдаланади, Baseкамп Ресеарч эса айнан маълумотлар етишмовчилиги биологик сунъий интеллект ривожига тўсқинлик қилмоқда деб ҳисоблайди.
Компания аллақачон ўзининг BaseДата базасида ўқитилган ЭДEН моделлар оиласини тақдим этди. Ушбу база фанга номаълум бўлган 10 миллиарддан ортиқ генларни ўз ичига олади. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, ЭДEН касаллик тавсифига кўра бевосита терапевтик молекулаларни лойиҳалаштира оладиган биринчи тизимга айланди. Лаборатория синовларида модел инсон Т-ҳужайраларида юқори фаоллик кўрсатган ва патогенларга қарши 97 фоизлик аниқлик билан янги антимикроб пептидларни яратган.
Лойиҳа доирасида Anthropic ўзининг Claude AI-ассистентининг илмий имкониятларини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Келажакда Claude йирик биологик маълумотлар билан ишлаш орқали тадқиқотчиларга тажриба натижаларини талқин қилишда ва янги даволаш усулларини ишлаб чиқишда ёрдам беради. Триллион Гене Atlas лойиҳаси ўз кўлами бўйича "Инсон геноми" лойиҳасига қиёсланмоқда, бироқ бу сафар гап бутун Ер юзидаги ҳаётнинг генетик харитаси ҳақида бормоқда.
…