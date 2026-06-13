100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошланди

·23·Техно
100 миллион тур ва триллион ген: Тиббий AI учун улкан лойиҳа бошланди

Британиянинг Baseкамп Ресеарч компанияси биология тарихидаги энг йирик ташаббуслардан бири — Триллион Гене Atlas лойиҳасини эълон қилди. Лойиҳанинг мақсади 100 миллиондан ортиқ илгари ўрганилмаган тирик организмларнинг генетик маълумотларини тўплаш ва таҳлил қилишдир. Бу Ер юзидаги маълум генетик хилма-хиллик ҳажмини қарийб 100 бараварга ошириш имконини беради. Лойиҳа Anthropic, Ултима Геномикс, ПакБио компаниялари ҳамда NVIDIA ҳисоблаш инфратузилмаси кўмагида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий секвенирлаш усуллари ва сунъий интеллектнинг уйғунлашуви илгари 20 йилдан ортиқ вақт талаб қиладиган ишларни икки йилдан камроқ муддатда бажаришга имкон беради. Лойиҳанинг асосий вазифаси биологик AI-моделларни ўқитиш учун мутлақо янги маълумотлар массивини яратишдир. Ҳозирги кунда кўплаб тизимлар чекланган очиқ базалардан фойдаланади, Baseкамп Ресеарч эса айнан маълумотлар етишмовчилиги биологик сунъий интеллект ривожига тўсқинлик қилмоқда деб ҳисоблайди.

Компания аллақачон ўзининг BaseДата базасида ўқитилган ЭДEН моделлар оиласини тақдим этди. Ушбу база фанга номаълум бўлган 10 миллиарддан ортиқ генларни ўз ичига олади. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, ЭДEН касаллик тавсифига кўра бевосита терапевтик молекулаларни лойиҳалаштира оладиган биринчи тизимга айланди. Лаборатория синовларида модел инсон Т-ҳужайраларида юқори фаоллик кўрсатган ва патогенларга қарши 97 фоизлик аниқлик билан янги антимикроб пептидларни яратган.

Лойиҳа доирасида Anthropic ўзининг Claude AI-ассистентининг илмий имкониятларини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Келажакда Claude йирик биологик маълумотлар билан ишлаш орқали тадқиқотчиларга тажриба натижаларини талқин қилишда ва янги даволаш усулларини ишлаб чиқишда ёрдам беради. Триллион Гене Atlas лойиҳаси ўз кўлами бўйича "Инсон геноми" лойиҳасига қиёсланмоқда, бироқ бу сафар гап бутун Ер юзидаги ҳаётнинг генетик харитаси ҳақида бормоқда.

Baseкамп РесеарчСунъий IntelлектNVIDIAБиологияClaude
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиХитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиБугун, 04:56Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаAndrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаБугун, 04:29Google Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиGoogle Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиБугун, 02:29Anthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирдиAnthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирдиБугун, 02:21Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаMeta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаБугун, 23:20AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиAMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиБугун, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди