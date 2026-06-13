Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошлади

·27·Техно
Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошлади

Япониянинг ГлобалСигн сертификатлаштириш маркази Россия компанияларига аввал берилган ССЛ-сертификатларини қайтариб олиш жараёнини бошлади. Бу ҳақда компаниянинг Россиядаги бўлинмаси раҳбари Дмитрий Рижиковнинг ҳамкорларга йўллаган хатига таяниб РБК хабар бермоқда. Маълум қилинишича, браузер ишлаб чиқувчилари ва сертификат марказларини бирлаштирувчи КА/Бровсер Форум консорциумининг янги талаблари санкция чекловларига қатъий риоя қилишни тақозо этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ССЛ-сертификатлари ҲТТПС ҳимояланган уланишини таъминлайди ва сайтнинг ҳақиқийлигини тасдиқлайди. Уларнинг бекор қилиниши натижасида Google Chrome, Сафари ва Firefox каби браузерлар фойдаланувчиларга сайт хавфли экани ҳақида огоҳлантириш кўрсатади ёки ресурсга киришни бутунлай блоклайди. Мутахассисларнинг фикрича, ГлобалСигн Россиядаги тижорий хорижий сертификатлар бозорининг қарийб 90 фоизини эгаллаб келган.

Россия Рақамли ривожланиш вазирлиги фойдаланувчиларга давлат томонидан бепул бериладиган ТЛС-сертификатларига ўтишни тавсия қилмоқда. Бироқ, ушбу маҳаллий сертификатлар халқаро браузерлар томонидан тан олинмайди. Бу эса Россия интернет инфратузилмасининг ташқи дунёдан узилиб, ички ва ташқи контурларга ажралиб қолиш хавфини туғдиради.

Экспертларнинг таъкидлашича, муаммо нафақат веб-сайтларга, балки Windows, macOS ва iOS тизимлари учун мўлжалланган дастурий таъминотларга ҳам тегишли. Айниқса, Сертификате Пиннинг механизмидан фойдаланувчи мобил иловалар энг заиф нуқта бўлиб қолмоқда — сертификат бекор қилингач, илова ва сервер ўртасидаги алоқа янгиланиш чиққунига қадар бутунлай узилиши мумкин.

Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, ушбу жараён 15–20 мингта иккинчи даражали доменларни ва уларга тегишли юз минглаб субдоменларни қамраб олиши кутилмоқда. Бу Россия сегментидаги кўплаб корпоратив тизимлар ва сервислар фаолиятида жиддий узилишларга олиб келиши мумкин.

ГлобалСигнССЛРоссияИнтернетСанкциялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиБугун, 16:27Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиПлатина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиБугун, 15:51ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиБугун, 11:20АҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиАҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиБугун, 10:54Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаSnapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаБугун, 10:25Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиХитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус