OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошланди

·0·Техно
OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошланди

АҚШнинг бир неча штатлари бош прокурорлари кўалицияси OpenAI компаниясига нисбатан расмий суриштирув ишларини бошлади. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ўтган жума куни Нью-Йорк штати бош прокуратураси компанияга тегишли ҳужжатларни тақдим этиш бўйича чақирув қоғози юборган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур текширув доирасида OpenAI компаниясининг реклама фаолияти, фойдаланувчиларни жалб қилиш ва ушлаб қолиш усуллари, сунъий интеллект моделларининг хулқ-атвори ҳамда истеъмолчиларнинг шахсий ва тиббий маълумотлари билан ишлаш жараёнлари ўрганилмоқда. Шунингдек, вояга етмаганлар ва кексалар хавфсизлигини таъминлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

OpenAI вакили компания тергов билан ҳамкорлик қилаётганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, ChatGPT эндиликда вояга етмаганлар учун янада ҳимояланган тажрибани таклиф этади ва қийин вазиятга тушиб қолган фойдаланувчиларни ишончли ресурсларга йўналтирувчи махсус ҳимоя тизимларига эга. Бироқ компания айнан қайси штатлар терговда иштирок этаётганини очиқламади.

Эслатиб ўтамиз, OpenAI яқинда ўз асосчиларидан бири Elon Musk билан бўлган шов-шувли суд жараёнида ғалаба қозонган эди. Шунга қарамай, компания муаллифлик ҳуқуқларини бузиш ва ChatGPT платформасининг турли салбий оқибатларга сабаб бўлгани бўйича кўплаб даъволар билан курашишда давом этмоқда.

Яқинда Флорида штати бош прокурори Джеймс Утмеиер ҳам OpenAI ва унинг раҳбари Sam Altman устидан судга мурожаат қилиб, уларни хавфсизлик огоҳлантиришларига эътибор бермасликда ва миллионлаб одамларни хавф остига қўйишда айблади. Шу билан бирга, OpenAI жорий ҳафтада биржага чиқиш (IPO) учун махфий тарзда ариза топширганини маълум қилди.

OpenAIChatGPTSam AltmanСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиБугун, 16:27Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиРоссия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиБугун, 15:54Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиПлатина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиБугун, 15:51ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиБугун, 11:20АҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиАҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиБугун, 10:54Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаSnapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус