OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошланди
АҚШнинг бир неча штатлари бош прокурорлари кўалицияси OpenAI компаниясига нисбатан расмий суриштирув ишларини бошлади. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ўтган жума куни Нью-Йорк штати бош прокуратураси компанияга тегишли ҳужжатларни тақдим этиш бўйича чақирув қоғози юборган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур текширув доирасида OpenAI компаниясининг реклама фаолияти, фойдаланувчиларни жалб қилиш ва ушлаб қолиш усуллари, сунъий интеллект моделларининг хулқ-атвори ҳамда истеъмолчиларнинг шахсий ва тиббий маълумотлари билан ишлаш жараёнлари ўрганилмоқда. Шунингдек, вояга етмаганлар ва кексалар хавфсизлигини таъминлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.
OpenAI вакили компания тергов билан ҳамкорлик қилаётганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, ChatGPT эндиликда вояга етмаганлар учун янада ҳимояланган тажрибани таклиф этади ва қийин вазиятга тушиб қолган фойдаланувчиларни ишончли ресурсларга йўналтирувчи махсус ҳимоя тизимларига эга. Бироқ компания айнан қайси штатлар терговда иштирок этаётганини очиқламади.
Эслатиб ўтамиз, OpenAI яқинда ўз асосчиларидан бири Elon Musk билан бўлган шов-шувли суд жараёнида ғалаба қозонган эди. Шунга қарамай, компания муаллифлик ҳуқуқларини бузиш ва ChatGPT платформасининг турли салбий оқибатларга сабаб бўлгани бўйича кўплаб даъволар билан курашишда давом этмоқда.
Яқинда Флорида штати бош прокурори Джеймс Утмеиер ҳам OpenAI ва унинг раҳбари Sam Altman устидан судга мурожаат қилиб, уларни хавфсизлик огоҳлантиришларига эътибор бермасликда ва миллионлаб одамларни хавф остига қўйишда айблади. Шу билан бирга, OpenAI жорий ҳафтада биржага чиқиш (IPO) учун махфий тарзда ариза топширганини маълум қилди.
…