Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этди
Аксессуарлар бозорининг етакчи брендларидан бири бўлган Belkin компанияси ўзининг янги авлод қувватлаш қурилмасини намойиш этди. Нитрид галлий (ГаН) технологияси асосида яратилган ушбу гаджет 45 В қувватга эга бўлиб, у нафақат ихчамлиги, балки фойдаланиш учун қулай бўлган ўрнатилган кабели билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда технология оламида ГаН ярим ўтказгичлари анъанавий кремний ўрнини эгалламоқда. Бу технология қурилмаларнинг қизиб кетишини камайтириш билан бирга, уларнинг ҳажмини сезиларли даражада кичрайтириш имконини беради. Belkin томонидан тақдим этилган янги моделнинг ўлчамлари 52 х 38 х 65 мм ни, оғирлиги эса бор-йўғи 145 граммни ташкил этади.
Техник имкониятлар ва дизайнҚурилма оқ рангда, четлари юмалоқланган замонавий дизайнда ишланган. Унинг корпусида йиғилувчи штекерлар мавжуд бўлиб, бу саёҳат вақтида ёки сумкада олиб юришда қўшимча қулайлик яратади. Асосий ўзига хослиги шундаки, унинг олд панелида 0,8 метр узунликдаги мустаҳкам USB-C кабели ўрнатилган.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қувватлагичда нафақат ўрнатилган кабел, балки қўшимча USB-C порти ҳам мавжуд. Бу фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида икки хил қурилмани қувватлаш имконини беради. Ҳар икки чиқиш нуқтаси ҳам замонавий ПД 3.1 ва ППС протоколларини қўллаб-қувватлайди, бу эса смартфон ва планшетларни хавфсиз ҳамда тезкор қувватлашни кафолатлайди.
Қувват тақсимоти қуйидагича амалга оширилади:
- Фақат битта порт ишлатилганда – максимал 45 В қувват;
- Икки қурилма уланганда – қувват 25 В ва 20 В кўринишида тақсимланади;
- Apple, Samsung ва бошқа йирик брендлар гаджетлари билан тўлиқ мос келади.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Belkin компаниясининг ушбу маҳсулоти замонавий фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини тўлиқ қондира олади. Айниқса, алоҳида кабел олиб юришни истамайдиган ва сифатли қувватлаш тизимини қадрлайдиганлар учун бу энг мақбул танловлардан бири бўлиши шубҳасиз.
…