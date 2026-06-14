Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этди

·0·Техно
Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этди

Аксессуарлар бозорининг етакчи брендларидан бири бўлган Belkin компанияси ўзининг янги авлод қувватлаш қурилмасини намойиш этди. Нитрид галлий (ГаН) технологияси асосида яратилган ушбу гаджет 45 В қувватга эга бўлиб, у нафақат ихчамлиги, балки фойдаланиш учун қулай бўлган ўрнатилган кабели билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда технология оламида ГаН ярим ўтказгичлари анъанавий кремний ўрнини эгалламоқда. Бу технология қурилмаларнинг қизиб кетишини камайтириш билан бирга, уларнинг ҳажмини сезиларли даражада кичрайтириш имконини беради. Belkin томонидан тақдим этилган янги моделнинг ўлчамлари 52 х 38 х 65 мм ни, оғирлиги эса бор-йўғи 145 граммни ташкил этади.

Техник имкониятлар ва дизайн

Қурилма оқ рангда, четлари юмалоқланган замонавий дизайнда ишланган. Унинг корпусида йиғилувчи штекерлар мавжуд бўлиб, бу саёҳат вақтида ёки сумкада олиб юришда қўшимча қулайлик яратади. Асосий ўзига хослиги шундаки, унинг олд панелида 0,8 метр узунликдаги мустаҳкам USB-C кабели ўрнатилган.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қувватлагичда нафақат ўрнатилган кабел, балки қўшимча USB-C порти ҳам мавжуд. Бу фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида икки хил қурилмани қувватлаш имконини беради. Ҳар икки чиқиш нуқтаси ҳам замонавий ПД 3.1 ва ППС протоколларини қўллаб-қувватлайди, бу эса смартфон ва планшетларни хавфсиз ҳамда тезкор қувватлашни кафолатлайди.

Қувват тақсимоти қуйидагича амалга оширилади:

  • Фақат битта порт ишлатилганда – максимал 45 В қувват;
  • Икки қурилма уланганда – қувват 25 В ва 20 В кўринишида тақсимланади;
  • Apple, Samsung ва бошқа йирик брендлар гаджетлари билан тўлиқ мос келади.
Ушбу янгилик ҳозирда халқаро бозорларда тахминан 30 АҚШ доллари (ёки 199 юан) атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Belkin маҳсулотлари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу ихчам ва универсал ечим тез орада маҳаллий дўконлар пештахталарида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Belkin компаниясининг ушбу маҳсулоти замонавий фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини тўлиқ қондира олади. Айниқса, алоҳида кабел олиб юришни истамайдиган ва сифатли қувватлаш тизимини қадрлайдиганлар учун бу энг мақбул танловлардан бири бўлиши шубҳасиз.

BelkinГаНТехнологияUSB-CГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этдиUgreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этдиБугун, 06:51Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинXiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинБугун, 04:58Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаAnthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаБугун, 03:28Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурMeta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурБугун, 00:27КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиКПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиБугун, 20:53Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус