Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этди

·26·Техно
Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этди

Хитойнинг "Тиангонг" орбитал станциясидан олинган янги видеотасвирлар дунё жамоатчилиги эътиборини тортди. Кадрларда Гонконг тарихидаги илк аёл тайконавт Лай Ка-йингнинг ташқи кўриниши сезиларли даражада ўзгаргани, хусусан, юз соҳасида шишлар пайдо бўлгани акс этган. Бу ҳолат коинотдаги микрогравитация шароитининг инсон организмига таъсири билан боғлиқ табиий жараён сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, очиқ коинотда Ернинг тортишиш кучи йўқлиги сабабли инсон танасидаги суюқликлар қайта тақсимланади. Ерда суюқлик пастга, яни оёқларга интилса, орбитада у юқорига — бош ва юз қисмига кўтарилади. Натижада космонавтларнинг юзи вақтинча шишган ва юмалоқ шаклга киради. Лай Ка-йингнинг сочлари ҳам вазнсизлик ҳолатида юқорига тик турганини кўриш мумкин.

Орбитал станциядаги илмий миссия

Ҳозирда Лай Ка-йинг экипаж командири Чжу Янчжу ва тайконавт Чжан Чжиюан билан биргаликда режавий вазифаларни бажармоқда. Экипаж орбитага етиб келганига уч ҳафта бўлди. Шу қисқа вақт ичида улар "Шенжоу-21" кемаси билан станцияни қабул қилиб олиш ва ротация жараёнларини якунлашди, шунингдек, "Шенжоу-22" бошқариладиган кемасини станциядан ажратиш операциясини муваффақиятли амалга оширишди.

Миссиянинг энг муҳим босқичларидан бири радиацион биология соҳасидаги тадқиқотлар учун мўлжалланган ускуналарни станция ташқарисига ўрнатиш бўлди. Бу ушбу йўналишдаги тўртинчи йирик амалиёт бўлиб, у коинот нурланишининг тирик организмларга таъсирини ўрганишга қаратилган.

Тайконавтлар очиқ коинот муҳитига учта муҳим экспериментал намунани жойлаштирдилар:

  • Наноферментлар;
  • Актиномицетлар (нурли замбуруғлар);
  • Ўсимлик уруғлари.

Ушбу биологик намуналар беш ой давомида коинотнинг экстремал шароитида, жумладан, кучли радиация ва ҳарорат ўзгаришлари остида қолади. Олимлар ушбу тажриба орқали космик радиациянинг биологик объектларга узоқ муддатли таъсири ҳақида қимматли маълумотларни қўлга киритишни режалаштирмоқда.

Бундай тадқиқотлар келажакда инсониятнинг узоқ давом этадиган космик парвозлари, хусусан, бошқа сайёраларни ўзлаштириш миссиялари учун ҳаётий аҳамиятга эга. Хитойнинг космик дастури доирасида амалга оширилаётган ушбу илмий изланишлар космик биология ривожига улкан ҳисса қўшиши кутилмоқда.

ХитойКоинотТиангонгТайконавтБиология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59Убтеч компанияси ўта реалистик U1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларУбтеч компанияси ўта реалистик U1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус