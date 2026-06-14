SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланади

·53·Техно
SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланади

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси NASAнинг Artemis дастури доирасида Ойга қўниш миссияси учун мутлақо янги ва такомиллаштирилган архитектурани таклиф қилди. Янги концепцияга кўра, Starship космик кемаси шунчаки қўниш модули эмас, балки экипажни Ер орбитасидан тўғридан-тўғри Ойга етказиб берувчи кучли буксир вазифасини бажаради. Бу ўзгариш миссия хавфсизлигини ошириш ва техник мураккабликларни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалги режага кўра, Орион кемасидаги астронавтлар ва Starship қўниш модули Ой атрофидаги орбитада учрашиши ва туташиши лозим эди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, SpaceX энди ушбу муҳим жараённи Ер орбитасида амалга оширишни таклиф этмоқда. Бу шуни англатадики, Орион кемаси Ер яқинида Starship билан туташади, шундан сўнг Starship ўз двигателлари ёрдамида бутун мажмуани Ой томон етаклаб кетади.

Хавфсизлик ва самарадорликнинг янги босқичи

Янги схеманинг асосий афзаллиги хавфсизлик билан боғлиқ. Энг масъулиятли операция ҳисобланган кемаларнинг туташуви Ер орбитасида, яни ҳар қандай фавқулодда ҳолатда астронавтларни тезкор қайтариш имконияти мавжуд бўлган ҳудудда амалга оширилади. Бундан ташқари, агар Ой юзасида муаммо юзага келса, астронавтлар узоқ кутмасдан уйга қайтишни тезроқ бошлашлари мумкин бўлади.

Ёқилғи масаласи ҳам ушбу янгиланишда муҳим ўрин тутади. Тўғридан-тўғри йўналиш энергия сарфини камайтиради, бу эса Starship кемасини коинотда ёқилғи билан тўлдириш учун талаб этиладиган қўшимча парвозлар сонини қисқартиради. SpaceX ҳозирча аниқ рақамларни очиқламаган бўлса-да, танкер-кемалар сони сезиларли даражада камайиши кутилмоқда.

Янги архитектура яна бир техник муаммони ҳал қилади: Starship энди Ой орбитасида экипажни узоқ вақт кутиб туриши шарт эмас. Тўлиқ ёқилғи билан тўлдирилган Starship Ер орбитасида Орион тайёр бўлгунга қадар кутиб туради ва кейин биргаликда йўлга чиқади. Бу тизимга бўлган талабларни соддалаштиради ва кема ресурсларини тежайди.

Starship В3 ва келажак режалари

NASA вакилларининг таъкидлашича, бундай ёндашув Starship кемасини оммавий ишлаб чиқариладиган серияли версиясига янада яқинлаштиради. Artemis 3 миссияси учун махсус ишлаб чиқиладиган Starship В3 модификацияси айнан шу янги схема асосида парвоз қилиши режалаштирилган. Бу эса Ойга қўниш модулини яратиш жараёнини тезлаштиради.

Агар ушбу таклиф қилинган схема синовларда ўзини оқласа, у NASAнинг келажакдаги барча бошқариладиган миссиялари учун асосий стандартга айланиши мумкин. Бу нафақат Ойга қайтишни, балки келажакда Марсга амалга ошириладиган узоқ масофали парвозларни ҳам анча яқинлаштиради.

SpaceXStarshipNASAArtemisКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59Убтеч компанияси ўта реалистик U1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларУбтеч компанияси ўта реалистик U1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус