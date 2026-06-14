Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилди
АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделлари хорижий фойдаланувчилар учун чекланиши ҳақида қарор қабул қилди. Ушбу кескин чорага Amazon корпорацияси томонидан берилган махфий огоҳлантиришлар сабаб бўлгани маълум бўлди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, мазкур вазият технология оламидаги хавфсизлик ва рақобат масалаларини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Amazon бош директори Энди Жассй шахсан АҚШ молия вазири Скотт Бессент ва бошқа юқори мартабали мулозимлар билан боғланган. У Anthropic томонидан ишлаб чиқилган Fable 5 модели киберҳужумларни тайёрлашда қўлланилиши мумкин бўлган ўта хавфли маълумотларни тақдим этаётганини маълум қилган. Amazon мутахассислари тизимнинг ҳимоя механизмларини четлаб ўтиб, ундан дастурий таъминотлардаги заифликларни аниқлашда фойдаланишга муваффақ бўлишган.
Хавфсизлик чоралари ва кутилмаган қарорларОқ уй ушбу огоҳлантиришдан сўнг махсус йиғилиш ўтказди ва хавфсизлик экспертлари Amazon хулосаларини текширишга киришди. Ҳукумат Anthropic раҳбариятидан аниқланган камчиликларни зудлик билан бартараф этишни ёки моделни вақтинча ўчириб қўйишни талаб қилган. Натижада, Доналд Трумп хорижий ҳукуматлар, компаниялар ва жисмоний шахсларнинг ушбу тизимга киришини чеклаш ҳақидаги қарорни маъқуллади.
Вазиятнинг қизиқарли томони шундаки, Amazon компанияси Anthropic стартапининг энг йирик инвесторларидан бири ҳисобланади. Корпорация ушбу лойиҳага миллиардлаб доллар сармоя киритиш билан бирга, унга ўзининг булутли инфратузилмаси ва микросхемаларини тақдим этиб келади. Бироқ, хавфсизлик масаласидаги хавотирлар ҳатто ҳамкорлик алоқаларидан ҳам устун келди.
Anthropic компанияси эса Amazon томонидан аниқланган муаммолар жиддий хавф туғдирмаслигини таъкидламоқда. Стартап вакилларининг сўзларига кўра, Fable 5 кўрсатган натижалар оддий сценарийларга асосланган ва бошқа очиқ сунъий интеллект моделлари ҳам шундай маълумотларни бера олади. Шунга қарамай, компания янги талабларга риоя қилиш мақсадида Мйтос ва Fable моделларига киришни барча фойдаланувчилар учун бутунлай тўхтатиб қўйди.
Сиёсий босим ва соҳа истиқболиУшбу чекловлар нафақат ташқи фойдаланувчиларга, балки Anthropic компаниясининг ўзида ишлайдиган хорижлик мутахассисларга ҳам таъсир кўрсатди. Компания ходимларининг аксарияти АҚШдан ташқарида туғилган бўлиб, эндиликда улар ўзлари яратган энг сўнгги ишланмалардан фойдаланиш ҳуқуқидан маҳрум бўлишди. Бу эса кадрлар сиёсатида ва янги технологиялар устида ишлашда жиддий қийинчиликлар туғдириши мумкин.
Мустақил экспертларнинг фикрича, Anthropic ва Трумп маъмурияти ўртасидаги зиддият анча чуқурроқ илдизга эга. Оқ уй компанияни хавфсизлик масалаларида давлат органлари билан етарлича ҳамкорлик қилмасликда ва аввалги маъмурият вакиллари билан алоқадорликда айблаб келади. Шунингдек, Anthropic технологияларининг АҚШ ҳарбий тузилмалари томонидан қўлланилиши борасидаги баҳслар аллақачон суд жараёнларигача етиб борган.
Ҳозирда Anthropic моделлари киберхавфсизлик соҳасидаги мутахассислар учун ёпиқлигича қолмоқда. Бу эса бутун дунё бўйлаб дастурий таъминотлардаги хатоларни қидириш ва уларни тузатиш билан шуғулланувчи ташкилотлар ишини қийинлаштириши кутилмоқда. АҚШ ҳукуматининг ушбу қадами сунъий интеллект соҳасидаги давлат назорати янада кучайишидан далолат беради.
…