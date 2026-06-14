Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилди

·0·Техно
Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилди

АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделлари хорижий фойдаланувчилар учун чекланиши ҳақида қарор қабул қилди. Ушбу кескин чорага Amazon корпорацияси томонидан берилган махфий огоҳлантиришлар сабаб бўлгани маълум бўлди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, мазкур вазият технология оламидаги хавфсизлик ва рақобат масалаларини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Amazon бош директори Энди Жассй шахсан АҚШ молия вазири Скотт Бессент ва бошқа юқори мартабали мулозимлар билан боғланган. У Anthropic томонидан ишлаб чиқилган Fable 5 модели киберҳужумларни тайёрлашда қўлланилиши мумкин бўлган ўта хавфли маълумотларни тақдим этаётганини маълум қилган. Amazon мутахассислари тизимнинг ҳимоя механизмларини четлаб ўтиб, ундан дастурий таъминотлардаги заифликларни аниқлашда фойдаланишга муваффақ бўлишган.

Хавфсизлик чоралари ва кутилмаган қарорлар

Оқ уй ушбу огоҳлантиришдан сўнг махсус йиғилиш ўтказди ва хавфсизлик экспертлари Amazon хулосаларини текширишга киришди. Ҳукумат Anthropic раҳбариятидан аниқланган камчиликларни зудлик билан бартараф этишни ёки моделни вақтинча ўчириб қўйишни талаб қилган. Натижада, Доналд Трумп хорижий ҳукуматлар, компаниялар ва жисмоний шахсларнинг ушбу тизимга киришини чеклаш ҳақидаги қарорни маъқуллади.

Вазиятнинг қизиқарли томони шундаки, Amazon компанияси Anthropic стартапининг энг йирик инвесторларидан бири ҳисобланади. Корпорация ушбу лойиҳага миллиардлаб доллар сармоя киритиш билан бирга, унга ўзининг булутли инфратузилмаси ва микросхемаларини тақдим этиб келади. Бироқ, хавфсизлик масаласидаги хавотирлар ҳатто ҳамкорлик алоқаларидан ҳам устун келди.

Anthropic компанияси эса Amazon томонидан аниқланган муаммолар жиддий хавф туғдирмаслигини таъкидламоқда. Стартап вакилларининг сўзларига кўра, Fable 5 кўрсатган натижалар оддий сценарийларга асосланган ва бошқа очиқ сунъий интеллект моделлари ҳам шундай маълумотларни бера олади. Шунга қарамай, компания янги талабларга риоя қилиш мақсадида Мйтос ва Fable моделларига киришни барча фойдаланувчилар учун бутунлай тўхтатиб қўйди.

Сиёсий босим ва соҳа истиқболи

Ушбу чекловлар нафақат ташқи фойдаланувчиларга, балки Anthropic компаниясининг ўзида ишлайдиган хорижлик мутахассисларга ҳам таъсир кўрсатди. Компания ходимларининг аксарияти АҚШдан ташқарида туғилган бўлиб, эндиликда улар ўзлари яратган энг сўнгги ишланмалардан фойдаланиш ҳуқуқидан маҳрум бўлишди. Бу эса кадрлар сиёсатида ва янги технологиялар устида ишлашда жиддий қийинчиликлар туғдириши мумкин.

Мустақил экспертларнинг фикрича, Anthropic ва Трумп маъмурияти ўртасидаги зиддият анча чуқурроқ илдизга эга. Оқ уй компанияни хавфсизлик масалаларида давлат органлари билан етарлича ҳамкорлик қилмасликда ва аввалги маъмурият вакиллари билан алоқадорликда айблаб келади. Шунингдек, Anthropic технологияларининг АҚШ ҳарбий тузилмалари томонидан қўлланилиши борасидаги баҳслар аллақачон суд жараёнларигача етиб борган.

Ҳозирда Anthropic моделлари киберхавфсизлик соҳасидаги мутахассислар учун ёпиқлигича қолмоқда. Бу эса бутун дунё бўйлаб дастурий таъминотлардаги хатоларни қидириш ва уларни тузатиш билан шуғулланувчи ташкилотлар ишини қийинлаштириши кутилмоқда. АҚШ ҳукуматининг ушбу қадами сунъий интеллект соҳасидаги давлат назорати янада кучайишидан далолат беради.

AnthropicAmazonСунъий IntelлектДоналд ТрумпКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоАҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоБугун, 15:23Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайСонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайБугун, 14:29Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларIntel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларБугун, 14:21AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиБугун, 13:28Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиOppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиБугун, 13:20Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаSamsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус