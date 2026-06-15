SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошланди
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракета тизимини такомиллаштиришда давом этмоқда. Фlight 12 синов парвози муваффақиятли якунлангач, муҳандислар бор эътиборни навбатдаги Фlight 13 миссиясига қаратишди. Ушбу парвоз учун мўлжалланган Super Heavy Booster 20 ва Шип 40 кемаси аллақачон муҳим техник босқичлардан ўтиб, ўт очиш синовларига тайёрланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Боостер 20 тезлаткичи Массейъс синов мажмуасида криоген текширувлар сиклини якунлади. Дастур уч босқичдан иборат бўлиб, мутахассислар аввалига азот ва кислород ёрдамида ёқилғи магистраллари ҳамда баклардаги босимни текширишди. Таъкидлаш жоизки, айнан шундай синов вақтида аввалроқ Боостер 18 прототипи бой берилган эди. Бу галги текширувлар кутилганидек ўтди ва тизимнинг мустаҳкамлиги тасдиқланди.
Кейинги босқичда тезлаткич тўлиқ криоген ёқилғи билан тўлдирилди: суюқ кислород баки тегишли модда билан, метан баки эса суюқ азот билан тўлдирилди. Ракета бир неча соат давомида ўта паст ҳароратда ушлаб турилди, бу эса клапанлар ва бошқа ускуналарнинг экстремал шароитлардаги иш қобилиятини синаш имконини берди. Якуний босқичда эса қисман ёқилғи қуйиш ва совуқ газ ёрдамида пуфлаш амалиётлари бажарилди.
Техник янгиланишлар ва инфратузилмаҲозирда Боостер 20 Мега Бай 1 йиғув мажмуасига қайтарилган бўлиб, у ерда 33 та Raptor двигателлари ўрнатилмоқда. Экспертларнинг тахминига кўра, ушбу тезлаткич июль ойи ўрталаридан эрта старт майдончасига қайтмайди. Бироқ, унинг ўт очиш синовлари аввалги Booster 19 моделига қараганда анча қисқа давом этиши кутилмоқда. SpaceX барча двигателларни бир вақтда ёқиш орқали якуний статик синов билан чекланиши мумкин.
Шип 40 кемаси эса тайёргарлик борасида анча илгарилаб кетган. Май ойидаёқ криоген синовлардан ўтган аппарат июн ойи бошида олтита Raptor двигатели билан жиҳозланди. Яқин кунларда кема старт комплексига олиб чиқилиши ва у ерда двигателларнинг статик ёниши амалга оширилиши режалаштирилган. Шундан сўнг, кема фойдали юкни ўрнатиш учун яна йиғув цехига қайтарилади.
Параллел равишда Starbase космодроми инфратузилмаси ҳам модернизация қилинмоқда. Муҳандислар Super Heavy тезлаткичларини ҳавода тутиб олиш учун мўлжалланган "чопстиккс" (овқат ейиш таёқчалари) механик манипуляторларининг йўналтирувчи қисмларини алмаштиришди. Янги конструкциялар махсус технологик кесимлар ҳисобига анча енгиллашган. Шунингдек, минорадаги ҳаракатланувчи тизимлар ҳам тебранишлар таъсирини камайтириш мақсадида қайта кўрикдан ўтказилмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ушбу миссиялар орқали нафақат техникани, балки уни қайта тиклаш ва хизмат кўрсатиш тезлигини ҳам оширишни мақсад қилган. Фlight 13 ва ундан кейинги Фlight 14 миссиялари Starship тизимини тўлиқ орбитал даражага олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…