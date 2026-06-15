SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошланди

·0·Техно
SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошланди

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракета тизимини такомиллаштиришда давом этмоқда. Фlight 12 синов парвози муваффақиятли якунлангач, муҳандислар бор эътиборни навбатдаги Фlight 13 миссиясига қаратишди. Ушбу парвоз учун мўлжалланган Super Heavy Booster 20 ва Шип 40 кемаси аллақачон муҳим техник босқичлардан ўтиб, ўт очиш синовларига тайёрланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Боостер 20 тезлаткичи Массейъс синов мажмуасида криоген текширувлар сиклини якунлади. Дастур уч босқичдан иборат бўлиб, мутахассислар аввалига азот ва кислород ёрдамида ёқилғи магистраллари ҳамда баклардаги босимни текширишди. Таъкидлаш жоизки, айнан шундай синов вақтида аввалроқ Боостер 18 прототипи бой берилган эди. Бу галги текширувлар кутилганидек ўтди ва тизимнинг мустаҳкамлиги тасдиқланди.

Кейинги босқичда тезлаткич тўлиқ криоген ёқилғи билан тўлдирилди: суюқ кислород баки тегишли модда билан, метан баки эса суюқ азот билан тўлдирилди. Ракета бир неча соат давомида ўта паст ҳароратда ушлаб турилди, бу эса клапанлар ва бошқа ускуналарнинг экстремал шароитлардаги иш қобилиятини синаш имконини берди. Якуний босқичда эса қисман ёқилғи қуйиш ва совуқ газ ёрдамида пуфлаш амалиётлари бажарилди.

Техник янгиланишлар ва инфратузилма

Ҳозирда Боостер 20 Мега Бай 1 йиғув мажмуасига қайтарилган бўлиб, у ерда 33 та Raptor двигателлари ўрнатилмоқда. Экспертларнинг тахминига кўра, ушбу тезлаткич июль ойи ўрталаридан эрта старт майдончасига қайтмайди. Бироқ, унинг ўт очиш синовлари аввалги Booster 19 моделига қараганда анча қисқа давом этиши кутилмоқда. SpaceX барча двигателларни бир вақтда ёқиш орқали якуний статик синов билан чекланиши мумкин.

Шип 40 кемаси эса тайёргарлик борасида анча илгарилаб кетган. Май ойидаёқ криоген синовлардан ўтган аппарат июн ойи бошида олтита Raptor двигатели билан жиҳозланди. Яқин кунларда кема старт комплексига олиб чиқилиши ва у ерда двигателларнинг статик ёниши амалга оширилиши режалаштирилган. Шундан сўнг, кема фойдали юкни ўрнатиш учун яна йиғув цехига қайтарилади.

Параллел равишда Starbase космодроми инфратузилмаси ҳам модернизация қилинмоқда. Муҳандислар Super Heavy тезлаткичларини ҳавода тутиб олиш учун мўлжалланган "чопстиккс" (овқат ейиш таёқчалари) механик манипуляторларининг йўналтирувчи қисмларини алмаштиришди. Янги конструкциялар махсус технологик кесимлар ҳисобига анча енгиллашган. Шунингдек, минорадаги ҳаракатланувчи тизимлар ҳам тебранишлар таъсирини камайтириш мақсадида қайта кўрикдан ўтказилмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ушбу миссиялар орқали нафақат техникани, балки уни қайта тиклаш ва хизмат кўрсатиш тезлигини ҳам оширишни мақсад қилган. Фlight 13 ва ундан кейинги Фlight 14 миссиялари Starship тизимини тўлиқ орбитал даражага олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТеҳнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиҲаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиБугун, 19:54Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиКеча, 18:25NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиКеча, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус