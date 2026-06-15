Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилди

·22·Техно
Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилди

Дунё бўйлаб йирик корпорациялар сунъий интеллект (AI) агентларини шунчаки дастурий восита сифатида эмас, балки тўлақонли ходимлар сифатида ишга қабул қилишни бошламоқда. Шу муносабат билан, ушбу рақамли “ходимлар”нинг хавфсизлиги ва идентификациясини таъминлаш масаласи кун тартибига чиқди. НевКоре киберхавфсизлик стартапи айнан шу муаммони ҳал этиш учун 66 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилган ҳолда ўз фаолиятини очиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кйберстартс венчур жамғармаси бошчилигидаги инвестиция раундида Индех Вентурес ва Эволутион Эқуитй Партнерс каби йирик компаниялар иштирок этди. Ушбу молиялаштиришдан сўнг НевКоре компаниясининг бозор қиймати 300 миллион долларга баҳоланди. Стартапнинг асосий мақсади — сунъий интеллект агентларини аутентификация қилиш, бошқариш ва уларнинг корпоратив тармоқдаги ҳаракатларини назорат қилиш тизимини яратишдир.

Ҳозирда кўплаб глобал компаниялар AI агентларини иш жараёнига интеграция қилмоқда. Масалан, Goldman Sachs ўтган йили код ёзишга ихтисослашган Девин сунъий интеллектини янги ходим сифатида синовдан ўтказди. МкКинсей консалтинг гиганти эса жорий йилда ўзининг 60 минг нафар инсон ходими билан бир қаторда 25 мингта AI агенти фаолият юритаётганини маълум қилди. Бу каби тенденциялар рақамли ишчиларни бошқариш учун янгича ёндашувни талаб этмоқда.

Эски тизимлар янги даврга тайёр эмас

НевКоре асосчиси ва бош директори Зоҳар Алоннинг фикрича, мавжуд идентификация тизимлари корпоратив хавфсизликнинг энг заиф бўғинига айланиб улгурган. Унинг сўзларига кўра, 15-20 йиллик тарихга эга платформалар сунъий интеллект агентлари келтириб чиқарадиган мураккаблик ва миқёсга бардош бера олмайди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Алон “эски тизимлар яқин орада ишдан чиқиши муқаррар” эканини таъкидлади.

НевКоре платформаси инсонлар ва AI агентларининг идентификаторларини ягона тизимда бирлаштиришга мўлжалланган. Стартап сунъий интеллект агентларига оддий сервис ҳисоб қайдномалари сифатида эмас, балки ўз ҳуқуқлари, ҳаётий сикли ва рухсатномаларига эга “биринчи даражали шахслар” сифатида қараш лозимлигини илгари сурмоқда. Бу эса хавфсизлик хизматларига ҳар бир ботнинг ҳаракатини аниқ кузатиш имконини беради.

Компания асосчилари жамоаси киберхавфсизлик соҳасида катта тажрибага эга мутахассислардан иборат. Зоҳар Алон аввалроқ Доме9 стартапини асос солиб, уни Чекк Поинт компаниясига сотган эди. Жамоанинг бошқа аъзолари орасида Исроилнинг машҳур Унит 8200 бўлинмаси собиқ раҳбари Амиҳаи Неидерман ва Т-Мобиле УСА собиқ IT-директори Эрез Яркони бор.

Бозордаги турғунликка қарши ечим

Зоҳар Алоннинг айтишича, НевКоре ғояси 2023-йилда йирик компаниялардан бирининг технологик бюджетини кўздан кечираётганида туғилган. Идентификация хизматлари учун тўланаётган улкан маблағларга қарамай, мижозлар амалдаги хизмат кўрсатувчи провайдерлар сифатидан мутлақо норози бўлган. Бу эса бозорда рақобатнинг камлиги ва технологик турғунлик мавжудлигидан далолат беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам рақамли трансформация жадаллашаётган бир пайтда, банк ва молия секторида сунъий интеллект ботларидан фойдаланиш кенгаймоқда. НевКоре каби ечимлар келажакда маҳаллий компаниялар учун ҳам киберҳужумлардан ҳимояланиш ва автоматлаштирилган тизимларни тартибга солишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект агентлари ишчи кучининг ажралмас қисмига айланар экан, уларни идентификация қилиш ва назорат қилиш масаласи киберхавфсизликнинг янги фронтига айланади. НевКоре ушбу бўшлиқни тўлдириш орқали корпоратив дунёда рақамли ходимларни бошқаришнинг янги стандартини ўрнатмоқчи.

НевКореСунний IntelлектКиберхавфсизликСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55Ҳиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиҲиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 13:53Фох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқдаФох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 13:51OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиOnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиБугун, 13:29Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиWindows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиБугун, 13:24Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиHuawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус