Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида ихчам қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Миних компанияси ўзининг янги флагмани — ЭР939-AI Pro моделини намойиш этди. Ушбу мини-ПК нафақат ўзининг митти ўлчамлари, балки кўплаб стационар ишчи станцияларидан устун келувчи техник хусусиятлари билан ҳам мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг AMD Стрих Ҳало платформасига қурилганлигидадир. Тизим марказидан энг сўнгги авлодга мансуб AMD Ryzen AI Max+ 395 процессори жой олган. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу процессор сунъий интеллект билан ишлаш ва оғир график вазифаларни бажаришда юқори самарадорликни таъминлайди. Бу эса ЭР939-AI Pro моделини шунчаки офис компьютери эмас, балки профессионал дизайнерлар ва муҳандислар учун мобил иш қуролига айлантиради.
Мисли кўрилмаган хотира ва тезкорликХотира масаласида Миних муҳандислари муросага келишмаган. Қурилма 128 GB ҳажмдаги LPDDR5X-8533 тезкор хотираси билан жиҳозланган. Бу кўрсаткич ҳатто энг замонавий ўйин ноутбуклари ва ишчи станциялари учун ҳам жуда юқори ҳисобланади. Маълумотларни сақлаш учун эса 2 TB ҳажмли SSD ўрнатилган бўлиб, фойдаланувчилар қўшимча равишда иккита M.2 2280 PCIe Ген4 х4 слотидан фойдаланишлари мумкин.
Ташқи кўринишидан қурилма кумушранг-оқ тусдаги металл корпусга эга. Унинг ҳажми бор-йўғи 2,75 литрни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчилар фойдаланиш қулайлигини ўйлаб, корпуснинг юқори қисмига махсус тутқич ўрнатишган. Бу эса компьютерни бир жойдан иккинчи жойга кўчириб ўтказишни сезиларли даражада осонлаштиради.
Кенгайтирилган портлар ва тармоқ имкониятлариИнтерфейслар тўплами ҳам фойдаланувчини ҳайратда қолдириши аниқ. Қурилмада замонавий Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 стандартлари қўллаб-қувватланади. Энг муҳим жиҳатлардан бири — корпусда иккита 10ГбE тармоқ портининг мавжудлигидир. Бу катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи серверлар ёки маҳаллий тармоқлар учун жуда қўл келади.
Уланиш имкониятлари қуйидаги портлар орқали таъминланади:
- 40 Гбит/с тезликка эга USB-C порти;
- 10 Гбит/с гача тезликни қўллаб-қувватловчи USB-А;
- HDMI 2.1 ва ДисплайПорт 1.4 видео чиқишлари;
- СД 4.0 УҲС-ИИ хотира карталари учун слот;
- 3,5 мм аудио коннекторлар.
…