Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этди

·20·Техно
Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида ихчам қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Миних компанияси ўзининг янги флагмани — ЭР939-AI Pro моделини намойиш этди. Ушбу мини-ПК нафақат ўзининг митти ўлчамлари, балки кўплаб стационар ишчи станцияларидан устун келувчи техник хусусиятлари билан ҳам мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг AMD Стрих Ҳало платформасига қурилганлигидадир. Тизим марказидан энг сўнгги авлодга мансуб AMD Ryzen AI Max+ 395 процессори жой олган. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу процессор сунъий интеллект билан ишлаш ва оғир график вазифаларни бажаришда юқори самарадорликни таъминлайди. Бу эса ЭР939-AI Pro моделини шунчаки офис компьютери эмас, балки профессионал дизайнерлар ва муҳандислар учун мобил иш қуролига айлантиради.

Мисли кўрилмаган хотира ва тезкорлик

Хотира масаласида Миних муҳандислари муросага келишмаган. Қурилма 128 GB ҳажмдаги LPDDR5X-8533 тезкор хотираси билан жиҳозланган. Бу кўрсаткич ҳатто энг замонавий ўйин ноутбуклари ва ишчи станциялари учун ҳам жуда юқори ҳисобланади. Маълумотларни сақлаш учун эса 2 TB ҳажмли SSD ўрнатилган бўлиб, фойдаланувчилар қўшимча равишда иккита M.2 2280 PCIe Ген4 х4 слотидан фойдаланишлари мумкин.

Ташқи кўринишидан қурилма кумушранг-оқ тусдаги металл корпусга эга. Унинг ҳажми бор-йўғи 2,75 литрни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчилар фойдаланиш қулайлигини ўйлаб, корпуснинг юқори қисмига махсус тутқич ўрнатишган. Бу эса компьютерни бир жойдан иккинчи жойга кўчириб ўтказишни сезиларли даражада осонлаштиради.

Кенгайтирилган портлар ва тармоқ имкониятлари

Интерфейслар тўплами ҳам фойдаланувчини ҳайратда қолдириши аниқ. Қурилмада замонавий Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 стандартлари қўллаб-қувватланади. Энг муҳим жиҳатлардан бири — корпусда иккита 10ГбE тармоқ портининг мавжудлигидир. Бу катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи серверлар ёки маҳаллий тармоқлар учун жуда қўл келади.

Уланиш имкониятлари қуйидаги портлар орқали таъминланади:

  • 40 Гбит/с тезликка эга USB-C порти;
  • 10 Гбит/с гача тезликни қўллаб-қувватловчи USB-А;
  • HDMI 2.1 ва ДисплайПорт 1.4 видео чиқишлари;
  • СД 4.0 УҲС-ИИ хотира карталари учун слот;
  • 3,5 мм аудио коннекторлар.
Ўзбекистон бозорида бундай юқори унумдорликка эга мини-ПКлар одатда видео монтаж усталари ва IT-мутахассислар орасида оммалашган. Миних ЭР939-AI Pro ўзининг ихчамлиги ва қуввати билан Apple Mac Studio каби қурилмаларга жиддий рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг расмий сотув санаси ва нархи ҳақида қўшимча маълумотлар кутилмоқда.

МинихAMD RyzenMini-ПКТехнологияСтрих Ҳало
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус