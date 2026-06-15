Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқди

·25·Техно
Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқди

Дунёнинг етакчи киберхавфсизлик мутахассислари ва соҳа фахрийлари АҚШ ҳукуматига очиқ хат билан мурожаат қилиб, Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделлари — Fable ва Мйтос учун ўрнатилган экспорт чекловларини бекор қилишни талаб қилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай тақиқ киберҳимоячиларни муҳим воситалардан маҳрум қилиб, миллий хавфсизликка фойдадан кўра кўпроқ зарар келтириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Очиқ хатда таъкидланишича, ушбу чекловлар туфайли дастурий таъминотлардаги заифликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш имконияти чекланган. Мутахассислар "рақибларимиз жадал ривожланаётган бир пайтда, ҳимоячилардан энг яхши имкониятларни асоссиз тортиб олиш хавфлидир" дея огоҳлантирмоқда. Мазкур мурожаат АҚШ ҳукумати миллий хавфсизлик важлари билан Anthropic моделларини экспорт қилишни чеклаш ҳақида буйруқ берганидан сўнг эълон қилинди.

Ҳимоячилар қуролсизланмоқда

Ҳозирги кунга қадар ушбу хатга 76 нафар нуфузли эксперт имзо чеккан. Улар орасида Facebook собиқ хавфсизлик бўлими раҳбари Алекс Стамос, Apple компаниясининг хавфсизлик архитектураси бўйича собиқ менежери Жон Каллас ва Бугкровд платформаси асосчиси Касей Эллис каби таниқли шахслар бор. Улар ҳукуматнинг ушбу қарори кибержиноятчиларга устунлик бериб қўйишидан хавотирда.

Anthropic маълумотларига кўра, Мйтос модели апрель ойида тақдим этилганида, у хавфсизлик тизимларидаги камчиликларни топишда шу қадар кучли бўлганки, компания унга киришни қатъий чеклашга мажбур бўлган. Дастлаб фақат 50 га яқин компанияга рухсат берилган бўлса, кейинчалик бу рўйхат 15 та давлатдаги 150 та ташкилотга кенгайтирилган эди. Бироқ ҳукумат буйруғидан сўнг, Anthropic бутун дунё бўйлаб ушбу моделларга киришни тўхтатиб қўйди.

Тақиқ ортидаги шубҳали сабаблар

Яқинда оммага тақдим этилган Fable модели Мйтоснинг оммавий версияси бўлиб, у биология, кимё ва киберхавфсизлик соҳаларида ишлатилмаслиги учун қатъий чекловларга эга эди. Аммо мутахассислар ушбу чекловлар ҳаддан ташқари кучли эканлигини, ҳатто оддий хавфсизлик сўровларини ҳам блоклаб қўяётганини айтишмоқда. Оқ уйнинг экспорт назорати ҳақидаги қарори Fable моделидаги ҳимоя тизимини четлаб ўтиш (жаилбреакинг) мумкинлиги ҳақидаги ҳисоботга асосланган бўлиши мумкин.

Лута Секуритй асосчиси Катие Моуссоуриснинг сўзларига кўра, Amazon тадқиқотчилари томонидан тайёрланган махфий ҳисоботда ушбу моделни "бузиб кириш" усули кўрсатилган. Бироқ Моуссоурис бу аслида ҳақиқий бузиб кириш эмаслигини таъкидламоқда. Тадқиқотчилар шунчаки моделдан очиқ кодлардаги маълум хатоларни тузатишни сўрашган, бу эса киберҳужум учун етарли асос бўла олмайди.

Ушбу вазият сунъий интеллект технологияларини тартибга солиш ва уларнинг хавфсизлик соҳасидаги роли борасидаги баҳсларни яна бир бор авж олдирди. Агар АҚШ ҳукумати ўз қарорини қайта кўриб чиқмаса, маҳаллий киберхавфсизлик компаниялари халқаро бозорда ўз рақобатбардошлигини йўқотиши ва глобал тармоқлар хавф остида қолиши мумкин.

AnthropicСунъий IntelлектКиберхавфсизликАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиҲиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиБугун, 15:26Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиSalesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус