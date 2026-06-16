Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқда

·32·Техно
Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқда

NASA агентлиги Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй (Свифт) космик расадхонасининг фаолият муддатини узайтириш бўйича ўта ноёб ва мураккаб операцияга тайёргарлик кўрмоқда. Ер орбитасида тобора пастлаб бораётган ушбу илмий телескопни сақлаб қолиш учун махсус ЛИНК аппарати коинотга учирилади. Ушбу миссия нафақат Свифт телескопини қутқаради, балки коинотдаги қурилмаларга хизмат кўрсатишнинг янги даврини бошлаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Виржиния штатидаги NASA Уоллопс космик марказида муҳандислар Northrop Grumman компаниясига тегишли Пегасус ХЛ ракетасини Старгазер самолёт-ташувчиси остига ўрнатиш ишларини якунладилар. Lockheed Л-1011 русумли модификацияланган ушбу самолёт ракетани маълум баландликка олиб чиқади ва у ердан ЛИНК аппарати коинотга йўл олади. Каталйст Спасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу аппарат телескопнинг орбитасини кўтариш ва унинг атмосферага тушиб кетишининг олдини олиш вазифасини бажаради.

Қуёш фаоллиги ва орбитадаги муаммолар

Свифт телескопи каби паст Ер орбитасида ҳаракатланувчи аппаратлар доимий равишда атмосфера қаршилигига дуч келади. Гарчи у ерда ҳаво қатлами ўта сийрак бўлса-да, вақт ўтиши билан у сунъий йўлдошлар тезлигини пасайтиради. Агар аппаратда ўз двигатели бўлмаса, у аста-секин пасайиб, охир-оқибат атмосферанинг зич қатламларида ёниб кетиши мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги вақтда кузатилган юқори Қуёш фаоллиги ушбу жараённи янада тезлаштириб юборди. Қуёш нурланиши атмосферанинг юқори қатламларини қиздириб, уларнинг зичлигини оширди, натижада Свифт кутилганидан тезроқ баландликни йўқота бошлади. NASA мутахассислари телескопни қутқариш учун зудлик билан чора кўриш зарур деган хулосага келишди.

Миссиянинг аҳамияти ва истиқболлари

Пегасус ХЛ ракетасининг танланиши миссия талабларига тўлиқ мос келиши ва ЛИНК аппаратини қисқа муддатларда керакли нуқтага етказиб бера олиши билан изоҳланади. Режага кўра, парвоз июн ойи охирида Тинч океанидаги Кважалейн атолли ҳудудида амалга оширилади. Бу усул анъанавий вертикал учиришга қараганда анча мослашувчан ва иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади.

Агар ушбу миссия муваффақиятли якунланса, у коинот тадқиқотларида муҳим бурилиш ясайди. Бунинг аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

  • Эски ва қимматбаҳо телескопларни янгисига алмаштирмасдан, уларнинг ишлаш муддатини узайтириш имконияти пайдо бўлади;
  • Орбитал хизмат кўрсатиш технологиялари амалиётда синовдан ўтказилади;
  • Коинотдаги чиқиндилар миқдорини камайтиришга хизмат қилади, чунки ишдан чиққан аппаратлар ўрнига янгиларини учиришга эҳтиёж қолмайди.
Свифт расадхонаси коинотдаги энг кучли портлашларни — гамма-нурланиш чақнашларини ўрганишда давом этиши учун ушбу қутқарув операцияси ҳаётий заруратдир. NASA ва унинг ҳамкорлари ушбу технологик ечим орқали коинотни ўрганиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришни мақсад қилган.

NASAСвифтКоинотПегасус ХЛТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:24Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:232ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди