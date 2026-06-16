Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилди

·28·Техно
Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилди

Исроилнинг Мобилее компанияси автоном ҳайдаш технологиялари етказиб берувчидан тўлақонли операторга айланишини маълум қилди. Intel шоъба корхонаси ҳисобланган ушбу гигант 2027-йилда АҚШ шаҳарларидан бирида ўзининг шахсий роботакси хизматини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу қадам компания стратегиясида муҳим бурилиш ясаб, уни Ваймо ва Tesla каби рақобатчилар билан бир сафга қўяди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча Мобилее хизмат айнан қайси шаҳарда иш бошлашини очиқлагани йўқ. Дастлабки босқичда, яни 2027-йил давомида 100 та ҳайдовчисиз автомобилдан иборат флот шакллантирилади. Агар лойиҳа муваффақиятли кечса, компания кейинги беш йил ичида ўз паркини 17 000 та роботаксигача кенгайтиришни мақсад қилган.

Стратегик ўзгариш ва янги бизнес модели

Мобилее асосчиси ва бош директори Амнон Шашуа берган баёнотга кўра, роботакси инқилоби эндигина бошланмоқда ва у дунё бўйлаб саёҳат қилиш услубимизни бутунлай ўзгартириш салоҳиятига эга. Компания узоқ вақт давомида Volkswagen каби йирик автогигантларга компьютер кўриши ва ҳайдовчига кўмаклашиш тизимлари (ADAС) учун чиплар етказиб берувчи сифатида танилган эди.

Эндиликда компания нафақат технология сотиш, балки хизмат кўрсатиш бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлмоқчи. Бунинг учун Мобилее ўзининг янги операцион бўлинмасини ташкил этади. Мижозлар билан ишлаш ва буюртмаларни бошқаришда эса компанияга тегишли бўлган Моовит иловасидан фойдаланилади. Бу интеграция фойдаланувчиларга қулай ва тайёр сервисни тақдим этиш имконини беради.

Нега айнан роботакси?

Амнон Шашуа ҳали 2018-йилда берган интервюсида оддий истеъмолчилар учун тўлиқ автоном автомобилларни яратиш йўлида роботакси бизнеси муҳим босқич эканини таъкидлаган эди. Унинг фикрича, роботакси хизматлари орқали технологияни реал шароитда мукаммаллаштирмасдан туриб, хусусий фойдаланиш учун хавфсиз ҳайдовчисиз машиналарни ишлаб чиқариб бўлмайди.

Қизиғи шундаки, Мобилее ўзининг роботакси флоти учун қайси моделдан фойдаланишини ҳали расман тасдиқламади. Компания фақатгина "автоном бошқарувга тайёр платформа ишлаб чиқарувчилари" билан ҳамкорлик қилишини билдирди. Бироқ, ixbt.com ва бошқа манбаларнинг қайд этишича, расмий пресс-релизларда Хитойнинг Great Wall Моторс компаниясига тегишли Ora иҚ электр кроссоверининг модификацияланган варианти тасвирланган.

Ушбу янгилик Мобилее ва унинг ҳамкорлари ўртасидаги муносабатларга таъсир қилиши мумкин. Чунки компания эндиликда ўз технологиясини сотадиган автомобил ишлаб чиқарувчилари билан бевосита рақобатга киришмоқда. Шунга қарамай, Мобилее раҳбарияти янги йўналиш асосий етказиб берувчилик бизнесини тўлдиришига ишонч билдирмоқда.

МобилееРоботаксиАвтономТехнологияIntel
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиКеча, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди