Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонади
Сунъий интеллект (AI) технологиялари жаҳон иқтисодиёти ва кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланиб бораётганига қарамай, жамиятда ушбу инновацияга нисбатан ишончсизлик кучаймоқда. Пев Ресеарч маркази томонидан ўтказилган янги тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, АҚШ аҳолисининг атиги 16 фоизи сунъий интеллектнинг яқин 20 йилликдаги таъсирини ижобий баҳолайди. Аксарият респондентлар эса технологик жадал ривожланишдан хавотирда эканини билдирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тадқиқот маълумотларига кўра, америкаликларнинг қарийб 40 фоизи сунъий интеллект жамият учун салбий оқибатларни келтириб чиқаради деб ҳисоблайди. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, технологиялар билан ҳамнафас улғайган 30 ёшгача бўлган ёшлар орасида пессимистик кайфият янада юқори. Ушбу ёш тоифасидагиларнинг атиги 14 фоизи сунъий интеллектнинг келажагига умид билан қарамоқда. Бу ҳолат рақамли авлоднинг янги технологиялар келтириб чиқариши мумкин бўлган ижтимоий ва иқтисодий хавфларни чуқурроқ ҳис қилаётганидан далолат беради.
Назорат ва хавфсизлик масаласидаги шубҳаларФуқаролар нафақат технологиянинг ўзидан, балки уни тартибга солувчи институтлардан ҳам норози. Сўровда қатнашганларнинг 67 фоизи АҚШ ҳукумати сунъий интеллектни мазмунли тартибга солишига ишонмайди. Шунингдек, 59 фоиз респондент технологик компаниялар ушбу воситаларни хавфсиз тарзда ишлаб чиқишига шубҳа билан қарайди. Кўпчиликнинг фикрича, сунъий интеллектнинг ривожланиш суръати ҳаддан ташқари тезлашиб кетган ва бу жараённи жиловлаш қийин кечади.
Шунга қарамай, одамлар кундалик ҳаётда сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишни тўхтатгани йўқ. Аксинча, чатботлардан фойдаланиш кўрсаткичи кундан-кунга ортиб бормоқда. Бугунги кунда америкаликларнинг чорак қисми ҳар куни турли AI-ботларга мурожаат қилади. Улардан асосан иш жараёнида ва илмий тадқиқотлар ўтказиш мақсадида фойдаланилмоқда. Бу эса жамиятда технологияга нисбатан ўзига хос "парадокс" — ҳам қўрқув, ҳам эҳтиёж мавжудлигини кўрсатади.
Бозордаги етакчи платформаларЧатботлар орасида OpenAI компаниясининг ChatGPT маҳсулоти мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда. Тадқиқотда қайд этилишича, АҚШдаги катта ёшли аҳолининг 44 фоизи ушбу ботдан фойдаланади, бу кўрсаткич 2023-йилдагига нисбатан икки баравар кўпдир. Бошқа оммабоп платформалар рўйхати қуйидагича шаклланган:
- ChatGPT — 44 фоиз;
- Gemini (Google) — 24 фоиз;
- Copilot (Microsoft) — 17 фоиз;
- MetaAI — 14 фоиз;
- Grok (Elon Musk) — 8 фоиз.
…