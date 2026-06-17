Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонади

·10·Техно
Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонади

Сунъий интеллект (AI) технологиялари жаҳон иқтисодиёти ва кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланиб бораётганига қарамай, жамиятда ушбу инновацияга нисбатан ишончсизлик кучаймоқда. Пев Ресеарч маркази томонидан ўтказилган янги тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, АҚШ аҳолисининг атиги 16 фоизи сунъий интеллектнинг яқин 20 йилликдаги таъсирини ижобий баҳолайди. Аксарият респондентлар эса технологик жадал ривожланишдан хавотирда эканини билдирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тадқиқот маълумотларига кўра, америкаликларнинг қарийб 40 фоизи сунъий интеллект жамият учун салбий оқибатларни келтириб чиқаради деб ҳисоблайди. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, технологиялар билан ҳамнафас улғайган 30 ёшгача бўлган ёшлар орасида пессимистик кайфият янада юқори. Ушбу ёш тоифасидагиларнинг атиги 14 фоизи сунъий интеллектнинг келажагига умид билан қарамоқда. Бу ҳолат рақамли авлоднинг янги технологиялар келтириб чиқариши мумкин бўлган ижтимоий ва иқтисодий хавфларни чуқурроқ ҳис қилаётганидан далолат беради.

Назорат ва хавфсизлик масаласидаги шубҳалар

Фуқаролар нафақат технологиянинг ўзидан, балки уни тартибга солувчи институтлардан ҳам норози. Сўровда қатнашганларнинг 67 фоизи АҚШ ҳукумати сунъий интеллектни мазмунли тартибга солишига ишонмайди. Шунингдек, 59 фоиз респондент технологик компаниялар ушбу воситаларни хавфсиз тарзда ишлаб чиқишига шубҳа билан қарайди. Кўпчиликнинг фикрича, сунъий интеллектнинг ривожланиш суръати ҳаддан ташқари тезлашиб кетган ва бу жараённи жиловлаш қийин кечади.

Шунга қарамай, одамлар кундалик ҳаётда сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишни тўхтатгани йўқ. Аксинча, чатботлардан фойдаланиш кўрсаткичи кундан-кунга ортиб бормоқда. Бугунги кунда америкаликларнинг чорак қисми ҳар куни турли AI-ботларга мурожаат қилади. Улардан асосан иш жараёнида ва илмий тадқиқотлар ўтказиш мақсадида фойдаланилмоқда. Бу эса жамиятда технологияга нисбатан ўзига хос "парадокс" — ҳам қўрқув, ҳам эҳтиёж мавжудлигини кўрсатади.

Бозордаги етакчи платформалар

Чатботлар орасида OpenAI компаниясининг ChatGPT маҳсулоти мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда. Тадқиқотда қайд этилишича, АҚШдаги катта ёшли аҳолининг 44 фоизи ушбу ботдан фойдаланади, бу кўрсаткич 2023-йилдагига нисбатан икки баравар кўпдир. Бошқа оммабоп платформалар рўйхати қуйидагича шаклланган:

  • ChatGPT — 44 фоиз;
  • Gemini (Google) — 24 фоиз;
  • Copilot (Microsoft) — 17 фоиз;
  • MetaAI — 14 фоиз;
  • Grok (Elon Musk) — 8 фоиз.
Тадқиқотда гендер тафовутлари ҳам кўзга ташланади. Эркаклар сунъий интеллектга нисбатан кўпроқ қизиқиш ва ишонч билдирган ҳолда, турли брендларнинг (масалан, Copilot ва Grok) хизматларидан фаол фойдаланишмоқда. Аёллар эса технологияга нисбатан кўпроқ эҳтиёткорлик билан ёндашиб, унинг ахлоқий ва ижтимоий жиҳатларидан хавотирда эканликларини маълум қилишган. Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект ҳаётимизга шиддат билан кириб келаётган бўлса-да, унинг ижтимоий қабул қилиниши ҳали ҳам паст даражада қолмоқда.

Сунъий IntelлектChatGPTOpenAIТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиДунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиБугун, 17:59Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиОдйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиБугун, 17:53Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаMastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаБугун, 17:52Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиAmazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиБугун, 17:30Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиYandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиБугун, 17:27Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди