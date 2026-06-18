Blue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: BE-7 двигатели 41 дақиқа ишлади
Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси коинотни ўзлаштириш йўлида улкан технологик ютуққа эришди. Компания томонидан ишлаб чиқилган BE-7 ракета двигатели синов жараёнида 2500 сония (41 дақиқадан кўпроқ) давомида тўхтовсиз ишлаб, суюқлик билан ишлайдиган турбонасосли двигателлар орасида мутлақ рекордни янгилади. Ушбу муваффақият NASAнинг Ойни ўрганишга қаратилган келгуси миссиялари учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Blue Origin раҳбари Дейв Лимпнинг маълум қилишича, синовлар давомида двигател 10 минг фунт-куч (тахминан 4,5 тонна) тортиш қувватида барқарор ишлаган. Бу натижа нафақат технологик барқарорликни, балки янги авлод коинот аппаратларининг чидамлилигини ҳам исботлайди. Мазкур рекорд кўрсаткич ixbt.com нашри томонидан кенг ёритилди.
Спасе Шуттле рекорди ортда қолдиҚайд этиш жоизки, аввалги рекорд машҳур Спасе Шуттле тизимининг RS-25 двигателига тегишли эди. 1988-йилда ўтказилган синовларда ушбу двигател 2017 сония давомида ишлаган. Blue Origin муҳандислари ўтмишдаги тажрибаларга таянган ҳолда, ушбу кўрсаткични деярли 8 дақиқага яхшилашга муваффақ бўлишди. Бу эса замонавий муҳандисликнинг нақадар илгарилаб кетганидан далолат беради.
BE-7 двигатели келажакда Блуе Моон ойга қўниш модулининг асосий қисми бўлиши кутилмоқда. Гарчи реал миссиялар давомида двигателнинг 41 дақиқа давомида узлуксиз ишлашига эҳтиёж туғилмаса-да, бундай экстремал синовлар конструкциянинг ишончлилигини текшириш учун зарурдир. Бу жараён муҳандисларга двигателнинг энг юқори юкламалар остидаги ҳолати ҳақида қимматли маълумотларни тақдим этади.
Ракета двигателлари учун энг қийин босқичлар одатда ишга тушириш, тўхтатиш ва тортиш кучини ўзгартириш жараёнлари ҳисобланади. Барқарор режимда ишлаш эса регенератив совутиш тизими туфайли қисмларнинг ейилишини камайтиради. Шунга қарамай, 2500 сония давомида бир маромда ишлаш двигателнинг иссиқлик бошқаруви ва ёқилғи узатиш тизими мукаммал эканини кўрсатади.
Блуе Моон дастури NASA билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда ва у Ойни ўзлаштиришда юк ҳамда экипажларни етказиб бериш вазифасини бажаради. Blue Origin жамоаси ушбу рекордни коинот саноатидаги янги даврнинг бошланиши деб баҳоламоқда. Компания раҳбарияти ўз хабарида ушбу натижага эришишда ҳисса қўшган барча муҳандисларга миннатдорлик билдирган.
Ушбу ютуқ Ўзбекистон каби коинот технологияларига қизиқиш ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам илмий аҳамиятга эга. Дунё миқёсидаги бундай технологик пойгалар коинотга парвозлар таннархини туширишга ва хавфсизлик даражасини оширишга хизмат қилади.
…