Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқда
Intel компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги Вилдкат Лаке оиласига мансуб энергия тежамкор процессорлар кутилганидан анча юқори унумдорликни намойиш этмоқда. ПассМарк бенчмаркининг сўнгги маълумотларига кўра, ушбу сериянинг энг кичик вакили бўлган Intel Коре 3 304 чипи ўз кўрсаткичлари бўйича Apple компаниясининг энг кучли мобил платформаларидан бири бўлган Apple А18 Pro даражасига яқинлашиб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Intel ўзининг Вилдкат Лаке платформасини арзон ва энергия тежамкор ноутбуклар учун мўлжалланган ечим сифатида тақдим этган эди. Ушбу процессор архитектураси Panther Lake каби юқори даражадаги линиялардан мерос бўлиб ўтган Коугар Кове унумдор ядролари ва Даркмонт энергия тежамкор ядролари комбинациясини ўз ичига олади. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу комбинация кутилмаган натижаларни берган.
Бенчмарк тестлари ва техник кўрсаткичларПассМарк тестларида Intel Коре 3 304 процессори бир оқимли режимда 3676 балл, кўп оқимли режимда эса тахминан 11 543 балл тўплашга муваффақ бўлди. Таққослаш учун, iPhone 16 Pro смартфонларига ўрнатиладиган Apple А18 Pro чипи бир оқимли тестда ўртача 3982 балл, кўп оқимли режимда эса 11 804 балл қайд этади. Бу шуни англатадики, ҳамёнбоп ноутбуклар учун мўлжалланган чип Apple флагманидан атиги бир неча фоизга ортда қолмоқда.
Эътиборли жиҳати шундаки, Intel Коре 3 304 жуда камтарона конфигурацияга эга бўлиб, у бор-йўғи 5 та ядродан (1 та унумдор ва 4 та энергия тежамкор ядро) иборат. Apple А18 Pro таркибида эса 6 ядроли CPU мавжуд. Бу Intel муҳандисларининг архитектура самарадорлигини ошириш борасида катта ютуқларга эришганидан далолат беради.
Бозордаги ўрни ва рақобатҲозирда Вилдкат Лаке базасидаги қурилмалар жаҳон бозорида тахминан 600 доллар атрофида сотила бошлади. Ўзбекистон технология бозорида ҳам ушбу сегментдаги ноутбукларга талаб доимо юқори бўлган, чунки улар ўқиш ва офис ишлари учун энг мақбул нарх ва сифат мутаносиблигини таклиф этади. Таъкидлаш жоизки, бундай ноутбуклар кўпинча MacBook Air каби қимматроқ моделларга қараганда кўпроқ оператив хотира билан таъминланади.
Ушбу янгилик арзон ноутбуклар сегментида инқилобий ўзгариш бўлиши мумкин. Агар бюджетли процессорлар энг замонавий смартфон чиплари билан тенглаша олса, бу фойдаланувчилар учун камроқ маблағ эвазига юқори тезликка эга қурилмаларни сотиб олиш имкониятини яратади. Intel компаниясининг ушбу қадами Apple ва бошқа рақобатчиларни ўз маҳсулотларини янада такомиллаштиришга мажбур қилиши аниқ.
…