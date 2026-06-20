Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқда

·19·Техно
Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқда

Intel компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги Вилдкат Лаке оиласига мансуб энергия тежамкор процессорлар кутилганидан анча юқори унумдорликни намойиш этмоқда. ПассМарк бенчмаркининг сўнгги маълумотларига кўра, ушбу сериянинг энг кичик вакили бўлган Intel Коре 3 304 чипи ўз кўрсаткичлари бўйича Apple компаниясининг энг кучли мобил платформаларидан бири бўлган Apple А18 Pro даражасига яқинлашиб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Intel ўзининг Вилдкат Лаке платформасини арзон ва энергия тежамкор ноутбуклар учун мўлжалланган ечим сифатида тақдим этган эди. Ушбу процессор архитектураси Panther Lake каби юқори даражадаги линиялардан мерос бўлиб ўтган Коугар Кове унумдор ядролари ва Даркмонт энергия тежамкор ядролари комбинациясини ўз ичига олади. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу комбинация кутилмаган натижаларни берган.

Бенчмарк тестлари ва техник кўрсаткичлар

ПассМарк тестларида Intel Коре 3 304 процессори бир оқимли режимда 3676 балл, кўп оқимли режимда эса тахминан 11 543 балл тўплашга муваффақ бўлди. Таққослаш учун, iPhone 16 Pro смартфонларига ўрнатиладиган Apple А18 Pro чипи бир оқимли тестда ўртача 3982 балл, кўп оқимли режимда эса 11 804 балл қайд этади. Бу шуни англатадики, ҳамёнбоп ноутбуклар учун мўлжалланган чип Apple флагманидан атиги бир неча фоизга ортда қолмоқда.

Эътиборли жиҳати шундаки, Intel Коре 3 304 жуда камтарона конфигурацияга эга бўлиб, у бор-йўғи 5 та ядродан (1 та унумдор ва 4 та энергия тежамкор ядро) иборат. Apple А18 Pro таркибида эса 6 ядроли CPU мавжуд. Бу Intel муҳандисларининг архитектура самарадорлигини ошириш борасида катта ютуқларга эришганидан далолат беради.

Бозордаги ўрни ва рақобат

Ҳозирда Вилдкат Лаке базасидаги қурилмалар жаҳон бозорида тахминан 600 доллар атрофида сотила бошлади. Ўзбекистон технология бозорида ҳам ушбу сегментдаги ноутбукларга талаб доимо юқори бўлган, чунки улар ўқиш ва офис ишлари учун энг мақбул нарх ва сифат мутаносиблигини таклиф этади. Таъкидлаш жоизки, бундай ноутбуклар кўпинча MacBook Air каби қимматроқ моделларга қараганда кўпроқ оператив хотира билан таъминланади.

Ушбу янгилик арзон ноутбуклар сегментида инқилобий ўзгариш бўлиши мумкин. Агар бюджетли процессорлар энг замонавий смартфон чиплари билан тенглаша олса, бу фойдаланувчилар учун камроқ маблағ эвазига юқори тезликка эга қурилмаларни сотиб олиш имкониятини яратади. Intel компаниясининг ушбу қадами Apple ва бошқа рақобатчиларни ўз маҳсулотларини янада такомиллаштиришга мажбур қилиши аниқ.

IntelAppleПроцессорВилдкат ЛакеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиStarlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиБугун, 08:58ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:59Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиIntel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиБугун, 05:518849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди