SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқда

·27·Техно
SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқда

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг энг улкан лойиҳаси — Starship ракеталарини оммавий ишлаб чиқариш йўлида муҳим босқичга етди. Флорида штатидаги Робертс Роад ҳудудида жойлашган Гигабай мажмуасининг асосий қисми қуриб битказилди ва ҳозирда бинонинг том қисмини ёпиш ишлари бошланди. Бу улкан иншоот коинот кемаларини йиғиш ва уларга хизмат кўрсатиш маркази бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX қурилиш объектларини кузатиб борувчи мутахассис Жулиа Бергероннинг маълумотларига кўра, Флоридадаги Гигабай мажмуасида асосий кранлар олиб ташланган, бу эса бино каркасининг тўлиқ тайёр бўлганидан далолат беради. Шу билан бирга, Техасдаги Starbase базасида ҳам худди шундай Гигабай биноси жадал суръатлар билан қад кўтармоқда. Ҳозирда Техасдаги иншоот баландлиги бўйича қўшни Мегабай мажмуаси билан тенглашиб қолган.

Йилига мингта ракета: Маскнинг улкан режалари

Гигабай лойиҳаси шунчаки навбатдаги ангар эмас. Илон Маскнинг таъкидлашича, ушбу иншоот ўзининг баъзи параметрларига кўра дунёдаги энг йирик бинолардан бирига айланади. Унинг асосий вазифаси — йилига 1000 тагача Starship кемасини йиғиш ва фойдаланишга топширишдир. Бундай ишлаб чиқариш қуввати инсониятнинг Марсни мустамлака қилиш ва Ойга мунтазам парвозларни амалга ошириш режаларини ҳақиқатга айлантириши кутилмоқда.

SpaceX раҳбари ўз чиқишларида Starship тизими тўлиқ қувват билан ишга тушгач, компания коинотга барча бошқа провайдерлар умумий кўрсаткичидан 100 баравар кўпроқ юк олиб чиқиш имкониятига эга бўлишини айтган. Ҳатто рақобатчилар ўз суръатларини уч баравар оширган тақдирда ҳам, SpaceX коинот логистикасида мутлақ етакчиликни сақлаб қолади.

Инфратузилма модернизацияси ва янги синовлар

Ҳозирда Starbase космодромида нафақат янги бинолар қурилмоқда, балки мавжуд учириш майдончалари ҳам модернизация қилинмоқда. Хусусан, мутахассислар Лиебҳерр ЛР11000 русумли улкан занжирли кран ёрдамида Мечазилла минорасининг эски қисмларини демонтаж қилишмоқда. Ушбу минора Super Heavy тезлатгичи ва Starship кемасини қўниш вақтида ҳавода „тутиб олиш“ учун мўлжалланган ноёб тизим ҳисобланади.

Шу билан бирга, Старфакторй заводларида янги кемалар ва тезлатгичларни синовдан ўтказиш, двигателларни ўрнатиш ва сув билан совутиш тизимларини текшириш ишлари тўхтовсиз давом этмоқда. 2025-йил давомида SpaceX аллақачон Starship тизимининг бешта синов парвозини муваффақиятли амалга оширди.

Гигабай мажмуасининг ишга туширилиши SpaceX учун нафақат техник ютуқ, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам янги даврни бошлаб беради. Ракеталарни конвеер усулида ишлаб чиқариш коинотга чиқиш харажатларини кескин камайтиради ва Starlink сунъий йўлдошларининг янги авлодини орбитага чиқаришни тезлаштиради.

SpaceXStarshipИлон МаскГигабайКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганДоналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганБугун, 09:25Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБатареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБугун, 08:51Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиҲиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиБугун, 03:22Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиXiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди