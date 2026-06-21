SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқда
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг энг улкан лойиҳаси — Starship ракеталарини оммавий ишлаб чиқариш йўлида муҳим босқичга етди. Флорида штатидаги Робертс Роад ҳудудида жойлашган Гигабай мажмуасининг асосий қисми қуриб битказилди ва ҳозирда бинонинг том қисмини ёпиш ишлари бошланди. Бу улкан иншоот коинот кемаларини йиғиш ва уларга хизмат кўрсатиш маркази бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX қурилиш объектларини кузатиб борувчи мутахассис Жулиа Бергероннинг маълумотларига кўра, Флоридадаги Гигабай мажмуасида асосий кранлар олиб ташланган, бу эса бино каркасининг тўлиқ тайёр бўлганидан далолат беради. Шу билан бирга, Техасдаги Starbase базасида ҳам худди шундай Гигабай биноси жадал суръатлар билан қад кўтармоқда. Ҳозирда Техасдаги иншоот баландлиги бўйича қўшни Мегабай мажмуаси билан тенглашиб қолган.
Йилига мингта ракета: Маскнинг улкан режалариГигабай лойиҳаси шунчаки навбатдаги ангар эмас. Илон Маскнинг таъкидлашича, ушбу иншоот ўзининг баъзи параметрларига кўра дунёдаги энг йирик бинолардан бирига айланади. Унинг асосий вазифаси — йилига 1000 тагача Starship кемасини йиғиш ва фойдаланишга топширишдир. Бундай ишлаб чиқариш қуввати инсониятнинг Марсни мустамлака қилиш ва Ойга мунтазам парвозларни амалга ошириш режаларини ҳақиқатга айлантириши кутилмоқда.
SpaceX раҳбари ўз чиқишларида Starship тизими тўлиқ қувват билан ишга тушгач, компания коинотга барча бошқа провайдерлар умумий кўрсаткичидан 100 баравар кўпроқ юк олиб чиқиш имкониятига эга бўлишини айтган. Ҳатто рақобатчилар ўз суръатларини уч баравар оширган тақдирда ҳам, SpaceX коинот логистикасида мутлақ етакчиликни сақлаб қолади.
Инфратузилма модернизацияси ва янги синовларҲозирда Starbase космодромида нафақат янги бинолар қурилмоқда, балки мавжуд учириш майдончалари ҳам модернизация қилинмоқда. Хусусан, мутахассислар Лиебҳерр ЛР11000 русумли улкан занжирли кран ёрдамида Мечазилла минорасининг эски қисмларини демонтаж қилишмоқда. Ушбу минора Super Heavy тезлатгичи ва Starship кемасини қўниш вақтида ҳавода „тутиб олиш“ учун мўлжалланган ноёб тизим ҳисобланади.
Шу билан бирга, Старфакторй заводларида янги кемалар ва тезлатгичларни синовдан ўтказиш, двигателларни ўрнатиш ва сув билан совутиш тизимларини текшириш ишлари тўхтовсиз давом этмоқда. 2025-йил давомида SpaceX аллақачон Starship тизимининг бешта синов парвозини муваффақиятли амалга оширди.
Гигабай мажмуасининг ишга туширилиши SpaceX учун нафақат техник ютуқ, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам янги даврни бошлаб беради. Ракеталарни конвеер усулида ишлаб чиқариш коинотга чиқиш харажатларини кескин камайтиради ва Starlink сунъий йўлдошларининг янги авлодини орбитага чиқаришни тезлаштиради.
…