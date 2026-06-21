AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилди

·20·Техно
AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилди

Линух операцион тизими бошқарувида ишловчи ва AMD график драйверларига эга бўлган ноутбук фойдаланувчилари узоқ йиллардан буён экран қотиб қолиши билан боғлиқ жиддий муаммога дуч келишаётган эди. Пҳороних нашрининг хабар беришича, 2017-йилдан бери давом этиб келаётган ушбу техник носозлик ниҳоят ўз ечимини топиш арафасида. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу мураккаб хатоликни бартараф этишда Anthropic компаниясининг Claude Коде сунъйий интеллект воситасидан фойдаланилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо асосан AMDGPU ядросидаги драйверлар билан боғлиқ бўлиб, ноутбук узоқ вақт давомида ишлатилганда дисплейнинг кутилмаганда музлаб қолишига сабаб бўлар эди. Кўп ҳолларда фойдаланувчилар компьютерни мажбурий қайта юклашга мажбур бўлишган. Ушбу хатолик айниқса Lenovo ТинкПад Т14 Ген1 каби машҳур моделларда тез-тез кузатилган бўлиб, фойдаланувчилар экран ҳафтасига камида бир марта қотиб қолишидан шикоят қилиб келишган.

Сунъйий интеллектнинг муҳандисликдаги ёрдами

Мазкур муаммони ҳал қилиш учун аввал ҳам бир неча бор уринишлар қилинган, бироқ чиқарилган дастурий жавоблар (патчлар) кутилган натижани бермаган эди. Бу сафар муҳандислар ва ҳамжамият фаоллари Claude Коде воситасига мурожаат қилишди. Сунъйий интеллект тизими драйвер кодларини чуқур таҳлил қилиб, хатолик айнан қайси нуқтада юзага келаётганини аниқлашга ва самарали тузатишлар пакетини шакллантиришга ёрдам берди.

Ҳозирга қадар ушбу муаммонинг ягона вақтинчалик ечими сифатида Панел Сельф Рефреш (ПЦР) энергия тежаш функциясини ўчириб қўйиш тавсия этиларди. Бироқ бу усул ноутбукнинг батарея қуввати тезроқ сарфланишига олиб келгани сабабли тўлиқ ечим ҳисобланмас эди. Янги ишлаб чиқилган дастурий тузатишлар эса функционалликни сақлаб қолган ҳолда тизим барқарорлигини таъминлайди.

Янги янгиланиш қачон тақдим этилади?

Янги патчлар тўплами аллақачон синовдан ўтказиш учун тақдим этилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, дастлабки тестлар ижобий натижа кўрсатмоқда ва аввалги муваффақиятсиз уринишлардан фарқли ўлароқ, бу сафар муаммо бутунлай бартараф этилиши кутилмоқда. Бу Линух фойдаланувчилари учун катта янгилик, чунки AMD графикали қурилмалар очиқ манбали тизимлар орасида жуда оммалашган.

Ҳозирча ушбу тузатишлар Линух ядросининг (кернел) асосий тармоғига киритилмаган, бироқ яқин ҳафталар ичида расмий янгиланишлар таркибида эълон қилиниши кутилмоқда. Агар жараён муваффақиятли якунланса, бу сунъйий интеллектнинг мураккаб дастурий хатоликларни (буг) топиш ва тузатишда қанчалик самарали эканлигининг навбатдаги исботи бўлади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам AMD Radeon графикали ноутбуклар ва Линух тизимларидан фойдаланувчи дастурчилар талайгина. Ушбу янгиланиш тизим барқарорлигини ошириш билан бирга, фойдаланувчи тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди. Сунъйий интеллектнинг бундай амалий ёрдами келажакда дастурий таъминот соҳасидаги кўплаб "сурункали" муаммоларга чек қўйиши мумкин.

AMDЛинухClaude КодеСунъйий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектБугун, 12:59Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнXiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнБугун, 12:28Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиКоинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиБугун, 11:23SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаSpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаБугун, 10:24NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди