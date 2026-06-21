AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилди
Линух операцион тизими бошқарувида ишловчи ва AMD график драйверларига эга бўлган ноутбук фойдаланувчилари узоқ йиллардан буён экран қотиб қолиши билан боғлиқ жиддий муаммога дуч келишаётган эди. Пҳороних нашрининг хабар беришича, 2017-йилдан бери давом этиб келаётган ушбу техник носозлик ниҳоят ўз ечимини топиш арафасида. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу мураккаб хатоликни бартараф этишда Anthropic компаниясининг Claude Коде сунъйий интеллект воситасидан фойдаланилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммо асосан AMDGPU ядросидаги драйверлар билан боғлиқ бўлиб, ноутбук узоқ вақт давомида ишлатилганда дисплейнинг кутилмаганда музлаб қолишига сабаб бўлар эди. Кўп ҳолларда фойдаланувчилар компьютерни мажбурий қайта юклашга мажбур бўлишган. Ушбу хатолик айниқса Lenovo ТинкПад Т14 Ген1 каби машҳур моделларда тез-тез кузатилган бўлиб, фойдаланувчилар экран ҳафтасига камида бир марта қотиб қолишидан шикоят қилиб келишган.
Сунъйий интеллектнинг муҳандисликдаги ёрдамиМазкур муаммони ҳал қилиш учун аввал ҳам бир неча бор уринишлар қилинган, бироқ чиқарилган дастурий жавоблар (патчлар) кутилган натижани бермаган эди. Бу сафар муҳандислар ва ҳамжамият фаоллари Claude Коде воситасига мурожаат қилишди. Сунъйий интеллект тизими драйвер кодларини чуқур таҳлил қилиб, хатолик айнан қайси нуқтада юзага келаётганини аниқлашга ва самарали тузатишлар пакетини шакллантиришга ёрдам берди.
Ҳозирга қадар ушбу муаммонинг ягона вақтинчалик ечими сифатида Панел Сельф Рефреш (ПЦР) энергия тежаш функциясини ўчириб қўйиш тавсия этиларди. Бироқ бу усул ноутбукнинг батарея қуввати тезроқ сарфланишига олиб келгани сабабли тўлиқ ечим ҳисобланмас эди. Янги ишлаб чиқилган дастурий тузатишлар эса функционалликни сақлаб қолган ҳолда тизим барқарорлигини таъминлайди.
Янги янгиланиш қачон тақдим этилади?Янги патчлар тўплами аллақачон синовдан ўтказиш учун тақдим этилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, дастлабки тестлар ижобий натижа кўрсатмоқда ва аввалги муваффақиятсиз уринишлардан фарқли ўлароқ, бу сафар муаммо бутунлай бартараф этилиши кутилмоқда. Бу Линух фойдаланувчилари учун катта янгилик, чунки AMD графикали қурилмалар очиқ манбали тизимлар орасида жуда оммалашган.
Ҳозирча ушбу тузатишлар Линух ядросининг (кернел) асосий тармоғига киритилмаган, бироқ яқин ҳафталар ичида расмий янгиланишлар таркибида эълон қилиниши кутилмоқда. Агар жараён муваффақиятли якунланса, бу сунъйий интеллектнинг мураккаб дастурий хатоликларни (буг) топиш ва тузатишда қанчалик самарали эканлигининг навбатдаги исботи бўлади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам AMD Radeon графикали ноутбуклар ва Линух тизимларидан фойдаланувчи дастурчилар талайгина. Ушбу янгиланиш тизим барқарорлигини ошириш билан бирга, фойдаланувчи тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди. Сунъйий интеллектнинг бундай амалий ёрдами келажакда дастурий таъминот соҳасидаги кўплаб "сурункали" муаммоларга чек қўйиши мумкин.
…