Huawei Watch GT 7 Pro тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва янги функциялар

·366·Техно
Huawei Watch GT 7 Pro тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва янги функциялар
Қисқача

Huawei компанияси Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатини расман тақдим этди, у минимал юклама режимида 21 кунгача, одатий фойдаланишда 12 кунгача ва Алвайс-Он Дисплай ёқилганда 7 кунгача ишлайди. Қурилма титандан ишланган корпус, сафир ойна, керамика орқа қопқоғи ҳамда 466 х 466 пиксел аниқликдаги 1,47 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган.

Huawei компанияси ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Huawei Watch GT 7 Pro моделини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма аввалги авлоднинг аппарат қисматини деярли тўлиқ сақлаб қолган ҳолда, дизайн ва дастурий имкониятлар борасида сезиларли янгиланишларга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги гаджет анъанавий тарзда мустаҳкам титандан ишланган корпус, юқори сифатли сафир ойна ва керамика орқа қопқоғи билан жиҳозланган. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи соатнинг ранглар палитрасини кенгайтириб, кумушранг версияни яшил ёки сариқ акцентлар билан бойитди. Кундалик фойдаланишда қулайликни ошириш мақсадида эса комплектга кирувчи тасмалар қайтадан ишлаб чиқилди.

Техник имкониятлар ва экран

Смарт-соат ўлчами 466 х 466 пиксел бўлган ёрқин 1,47 дюймли AMOLED дисплей билан таъминланган бўлиб, унинг чўққи ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этади. Бу қуёш нурлари остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Корпус 5ATM даражасидаги сувдан ҳимоя ҳимоясига эга.

Қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг таъсирчан автономиясидир. Ишлаб чиқарувчи таъкидлашича, минимал юклама режимида соат 21 кунгача, одатий фойдаланишда 12 кунгача, доимий фаол Алвайс-Он Дисплай режими ёқилганда эса 7 кунгача қувват сақлай олади.

Саломатлик ва спорт режимларини кузатиш

Huawei Watch GT 7 Pro саломатликни назорат қилиш бўйича кенг қамровли датчиклар тўпламини олган. Соат юрак уриш тезлиги (пульс), қондаги кислород миқдори (SpO2), тери ҳароратини ўлчай олади ва ҳатто ЭКГ (электрокардиограмма) қайд этиш функциясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

  • Pro Ски режими — тоғ чанғиси ишқибозлари учун максимал юкламаларни (Г) кузатиш, йўналишни ёзиб олиш ва курортларда мўлжал олишга ёрдам беради.
  • Велосипедчилар, гольф ўйинчилари ва югурувчилар учун мўлжалланган спорт режимлари кенгайтирилиб, уларнинг статистикаси янада бойитилди.
Қурилма имкониятларини тўлдириш учун Bluetooth 6.0, ГПС, NFC модуллари, шунингдек, ўрнатилган динамик ва микрофон билан жиҳозланган.

Ҳозирги вақтда Huawei Watch GT 7 Pro Хитой бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи 2688 юанни (тахминан 399 АҚШ доллари) ташкил этади. Компания ушбу соатларнинг халқаро бозорга қачон чиқиши ҳақида ҳозирча маълумот бермаган.

HuaweiСмарт-соатТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди