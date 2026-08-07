Huawei Watch GT 7 Pro тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва янги функциялар
Huawei компанияси Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатини расман тақдим этди, у минимал юклама режимида 21 кунгача, одатий фойдаланишда 12 кунгача ва Алвайс-Он Дисплай ёқилганда 7 кунгача ишлайди. Қурилма титандан ишланган корпус, сафир ойна, керамика орқа қопқоғи ҳамда 466 х 466 пиксел аниқликдаги 1,47 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган.
Huawei компанияси ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Huawei Watch GT 7 Pro моделини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма аввалги авлоднинг аппарат қисматини деярли тўлиқ сақлаб қолган ҳолда, дизайн ва дастурий имкониятлар борасида сезиларли янгиланишларга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги гаджет анъанавий тарзда мустаҳкам титандан ишланган корпус, юқори сифатли сафир ойна ва керамика орқа қопқоғи билан жиҳозланган. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи соатнинг ранглар палитрасини кенгайтириб, кумушранг версияни яшил ёки сариқ акцентлар билан бойитди. Кундалик фойдаланишда қулайликни ошириш мақсадида эса комплектга кирувчи тасмалар қайтадан ишлаб чиқилди.
Техник имкониятлар ва экранСмарт-соат ўлчами 466 х 466 пиксел бўлган ёрқин 1,47 дюймли AMOLED дисплей билан таъминланган бўлиб, унинг чўққи ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этади. Бу қуёш нурлари остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Корпус 5ATM даражасидаги сувдан ҳимоя ҳимоясига эга.
Қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг таъсирчан автономиясидир. Ишлаб чиқарувчи таъкидлашича, минимал юклама режимида соат 21 кунгача, одатий фойдаланишда 12 кунгача, доимий фаол Алвайс-Он Дисплай режими ёқилганда эса 7 кунгача қувват сақлай олади.
Саломатлик ва спорт режимларини кузатишHuawei Watch GT 7 Pro саломатликни назорат қилиш бўйича кенг қамровли датчиклар тўпламини олган. Соат юрак уриш тезлиги (пульс), қондаги кислород миқдори (SpO2), тери ҳароратини ўлчай олади ва ҳатто ЭКГ (электрокардиограмма) қайд этиш функциясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
- Pro Ски режими — тоғ чанғиси ишқибозлари учун максимал юкламаларни (Г) кузатиш, йўналишни ёзиб олиш ва курортларда мўлжал олишга ёрдам беради.
- Велосипедчилар, гольф ўйинчилари ва югурувчилар учун мўлжалланган спорт режимлари кенгайтирилиб, уларнинг статистикаси янада бойитилди.
Ҳозирги вақтда Huawei Watch GT 7 Pro Хитой бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи 2688 юанни (тахминан 399 АҚШ доллари) ташкил этади. Компания ушбу соатларнинг халқаро бозорга қачон чиқиши ҳақида ҳозирча маълумот бермаган.
…