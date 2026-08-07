Boeingнинг янги Boeing 777X самолётларини харидорлар қабул қилмаяпти
Луфтанса бир неча йил олдин қурилган дастлабки Boeing 777X самолётларини қабул қилишдан бош тортиши ёки уларни Boeing ҳисобидан тўлиқ модернизация қилиш шарти билан олиши мумкин. Бунга Boeing 777X дастурининг сертификацияси чўзилиб кетгани сабабли илк самолётлар жиҳозлари ва салон конфигурацияси амалдаги стандартларга мос келмай қолгани сабаб бўлган.
АҚШнинг етакчи авиакорпорацияларидан бири бўлган Boeing ўзининг энг сўнгги кенг корпусли Boeing 777X лайнерларини етказиб беришда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Германиянинг Луфтанса авиакомпанияси бир неча йил олдин қурилган дастлабки сериали самолётларни қабул қилишдан бош тортиши ёки уларни фақат тўлиқ модернизация қилингандагина олиши мумкинлигини маълум қилди. Бу эса Америка авиация гиганти бошига тушган муаммолар янада чуқурлашганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Луфтанса раҳбарияти аллақачон Boeing вакиллари билан музокараларни бошлаб юборган. Авиакомпания бош директори Карстен Шпорнинг таъкидлашича, ҳозирда икки хил сценарий кўриб чиқилмоқда: айрим лайнерлардан бутунлай воз кечиш ёки уларни компания ҳисобидан эмас, балки тўлиқ равишда ишлаб чиқарувчининг маблағлари эвазига қайта жиҳозлаш ва етказиб бериш шарти.
Сертификациянинг чўзилиши ва унинг оқибатлариМазкур инқирозга Boeing 777X дастурини сертификациялаш жараёни ҳаддан ташқари чўзилиб кетгани сабаб бўлган. Йиллар давомида кутилишлар натижасида дастлабки қурилган самолётлар маънавий жиҳатдан эскиришга улгурди. Уларга ўрнатилган қисм ва жиҳозлар ҳамда салон конфигурацияси бугунги кундаги дастур стандартларига мутлақо жавоб бермаяпти.
Шу боисдан, бундай ҳаво кемаларини мижозларга топширишдан олдин жуда йирик миқёсдаги модернизация ишларини амалга ошириш талаб этилади. Бироқ бу ишлар улкан молиявий харажатларни талаб қилиши тушунарли ҳолат.
Бошқа йирик харидорларнинг муносабатиBoeing дуч келаётган бу муаммо фақатгина битта авиакомпания билан чекланиб қолмаяпти. Луфтанса компаниясига қадар яна икки йирик харидор шундай қадам ташлагани маълум бўлди. Жумладан, Американинг United Airlines компанияси ҳам дастлабки Boeing 777X нусхаларидан воз кечди.
Шунингдек, Бирлашган Араб Амирликларининг Эмиратес авиакомпанияси ҳам шунга ўхшаш музокараларни бошлаган. Эмиратес президенти Тим Кларк берган интервюларининг бирида бу самолётларнинг илк нусхаларига киноя билан изоҳ бериб, уларни фақатгина Ҳеинз консерва банкаларини тайёрлаш учунгина ишлатиш мумкинлигини айтиб ўтган эди.
Иқтисодий жиҳатдан самарасиз қадамларВзиятнинг жиддийлигини тасдиқловчи яна бир далил сифатида, Boeing компанияси Эмиратес учун мўлжалланган илк Boeing 777-9 самолётларидан бирини шунчаки списание қилиб, утилизация қилгани келтирилган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ушбу ҳаво кемасини замонавий стандартларга мослаштириш иқтисодий жиҳатдан мутлақо самарасиздир.
Барча қийинчиликларга қарамасдан, Луфтанса раҳбарияти келгусидаги режаларидан қайтгани йўқ. Компания 2027 йилнинг ёз ойида ўзининг илк эксплуатацияга яроқли Boeing 777-9 самолётини қабул қилиб олишига умид боғлашда давом этмоқда.
…