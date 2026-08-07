Boeingнинг янги Boeing 777X самолётларини харидорлар қабул қилмаяпти

·505·Техно
Boeingнинг янги Boeing 777X самолётларини харидорлар қабул қилмаяпти
Қисқача

Луфтанса бир неча йил олдин қурилган дастлабки Boeing 777X самолётларини қабул қилишдан бош тортиши ёки уларни Boeing ҳисобидан тўлиқ модернизация қилиш шарти билан олиши мумкин. Бунга Boeing 777X дастурининг сертификацияси чўзилиб кетгани сабабли илк самолётлар жиҳозлари ва салон конфигурацияси амалдаги стандартларга мос келмай қолгани сабаб бўлган.

АҚШнинг етакчи авиакорпорацияларидан бири бўлган Boeing ўзининг энг сўнгги кенг корпусли Boeing 777X лайнерларини етказиб беришда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Германиянинг Луфтанса авиакомпанияси бир неча йил олдин қурилган дастлабки сериали самолётларни қабул қилишдан бош тортиши ёки уларни фақат тўлиқ модернизация қилингандагина олиши мумкинлигини маълум қилди. Бу эса Америка авиация гиганти бошига тушган муаммолар янада чуқурлашганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Луфтанса раҳбарияти аллақачон Boeing вакиллари билан музокараларни бошлаб юборган. Авиакомпания бош директори Карстен Шпорнинг таъкидлашича, ҳозирда икки хил сценарий кўриб чиқилмоқда: айрим лайнерлардан бутунлай воз кечиш ёки уларни компания ҳисобидан эмас, балки тўлиқ равишда ишлаб чиқарувчининг маблағлари эвазига қайта жиҳозлаш ва етказиб бериш шарти.

Сертификациянинг чўзилиши ва унинг оқибатлари

Мазкур инқирозга Boeing 777X дастурини сертификациялаш жараёни ҳаддан ташқари чўзилиб кетгани сабаб бўлган. Йиллар давомида кутилишлар натижасида дастлабки қурилган самолётлар маънавий жиҳатдан эскиришга улгурди. Уларга ўрнатилган қисм ва жиҳозлар ҳамда салон конфигурацияси бугунги кундаги дастур стандартларига мутлақо жавоб бермаяпти.

Шу боисдан, бундай ҳаво кемаларини мижозларга топширишдан олдин жуда йирик миқёсдаги модернизация ишларини амалга ошириш талаб этилади. Бироқ бу ишлар улкан молиявий харажатларни талаб қилиши тушунарли ҳолат.

Бошқа йирик харидорларнинг муносабати

Boeing дуч келаётган бу муаммо фақатгина битта авиакомпания билан чекланиб қолмаяпти. Луфтанса компаниясига қадар яна икки йирик харидор шундай қадам ташлагани маълум бўлди. Жумладан, Американинг United Airlines компанияси ҳам дастлабки Boeing 777X нусхаларидан воз кечди.

Шунингдек, Бирлашган Араб Амирликларининг Эмиратес авиакомпанияси ҳам шунга ўхшаш музокараларни бошлаган. Эмиратес президенти Тим Кларк берган интервюларининг бирида бу самолётларнинг илк нусхаларига киноя билан изоҳ бериб, уларни фақатгина Ҳеинз консерва банкаларини тайёрлаш учунгина ишлатиш мумкинлигини айтиб ўтган эди.

Иқтисодий жиҳатдан самарасиз қадамлар

Взиятнинг жиддийлигини тасдиқловчи яна бир далил сифатида, Boeing компанияси Эмиратес учун мўлжалланган илк Boeing 777-9 самолётларидан бирини шунчаки списание қилиб, утилизация қилгани келтирилган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ушбу ҳаво кемасини замонавий стандартларга мослаштириш иқтисодий жиҳатдан мутлақо самарасиздир.

Барча қийинчиликларга қарамасдан, Луфтанса раҳбарияти келгусидаги режаларидан қайтгани йўқ. Компания 2027 йилнинг ёз ойида ўзининг илк эксплуатацияга яроқли Boeing 777-9 самолётини қабул қилиб олишига умид боғлашда давом этмоқда.

BoeingЛуфтансаАвиацияСамолётЭмиратес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди