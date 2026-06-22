Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этади

·0·Техно
Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этади

Хитойнинг Oppo компанияси халқаро бозорлар учун мўлжалланган Рено 16 смартфонлар сериясининг кенг кўламли реклама кампаниясини бошлади. Бренднинг расмий сайти ҳамда Amazon ва Флипкарт каби йирик савдо платформаларида пайдо бўлган маълумотлар шуни кўрсатадики, навбатдаги тақдимот нафақат янги телефонлар, балки кутилмаган технологик ечимлар билан ҳам бойитилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод қурилмалари орасида энг кўп эътиборни тортаётгани — Oppo Буббле деб номланган ноодатий аксессуардир. Бу ихчам, думалоқ шаклдаги AMOLED-дисплей бўлиб, у смартфоннинг орқа панелига магнит ёрдамида бириктирилади. Ушбу гаджет ташқи визоискател (кўринишни назорат қилиш экрани) вазифасини ўтайди ва фойдаланувчиларга асосий камералар ёрдамида юқори сифатли селфилар олиш имкониятини беради.

Кенгайтирилган моделлар қатори ва янги қулоқчинлар

ixbt.com маълумотига кўра, Рено 16 туркуми ўз ичига бир вақтнинг ўзида бир нечта моделларни қамраб олиши кутилмоқда. Тақдим этилиши кутилаётган қурилмалар рўйхати қуйидагича:

  • Рено 16к ва Рено 16Ф;
  • Рено 16 ФС;
  • Стандарт Рено 16;
  • Рено 16 Pro ва ихчам Рено 16 Pro Mini.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу моделларнинг барчаси ҳам бир вақтда барча бозорларда сотувга чиқмайди. Қурилмалар жамланмаси ҳудудий талаб ва стратегиядан келиб чиққан ҳолда фарқланиши мумкин. Масалан, Pro Mini версияси кичик ўлчамли, аммо кучли флагманларни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган.

Смартфонлар билан бир қаторда Oppo Энко Air 5 сиmsиз қулоқчинлари ҳам дебют қилади. Мазкур модел компания иерархиясида ҳозирги Энко Air 5 Pro версиясидан бир поғона пастроқда жойлашади ва ҳамёнбоп сегментда рақобатбардошликни оширишга хизмат қилади.

Oppo бренди Ўзбекистон смартфон бозорида ҳам мустаҳкам ўринга эга. Рено серияси ўзининг нафис дизайни ва портрет суратга олиш имкониятлари билан ажралиб туради. Янги Рено 16 сериясининг, айниқса, магнитли экранга эга аксессуар билан бирга келиши ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратувчи ёшлар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

Ҳозирча компания қурилмаларнинг аниқ техник хусусиятлари ва нархларини сир тутмоқда. Бироқ, реклама баннерларининг фаол кўпайиши расмий тақдимот маросими жуда яқин кунларда бўлиб ўтишидан далолат беради.

OppoРено 16СмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиАҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиБугун, 07:28OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиБугун, 06:59Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиPentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиБугун, 06:23NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаNASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаБугун, 05:57Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди