Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этади
Хитойнинг Oppo компанияси халқаро бозорлар учун мўлжалланган Рено 16 смартфонлар сериясининг кенг кўламли реклама кампаниясини бошлади. Бренднинг расмий сайти ҳамда Amazon ва Флипкарт каби йирик савдо платформаларида пайдо бўлган маълумотлар шуни кўрсатадики, навбатдаги тақдимот нафақат янги телефонлар, балки кутилмаган технологик ечимлар билан ҳам бойитилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод қурилмалари орасида энг кўп эътиборни тортаётгани — Oppo Буббле деб номланган ноодатий аксессуардир. Бу ихчам, думалоқ шаклдаги AMOLED-дисплей бўлиб, у смартфоннинг орқа панелига магнит ёрдамида бириктирилади. Ушбу гаджет ташқи визоискател (кўринишни назорат қилиш экрани) вазифасини ўтайди ва фойдаланувчиларга асосий камералар ёрдамида юқори сифатли селфилар олиш имкониятини беради.
Кенгайтирилган моделлар қатори ва янги қулоқчинларixbt.com маълумотига кўра, Рено 16 туркуми ўз ичига бир вақтнинг ўзида бир нечта моделларни қамраб олиши кутилмоқда. Тақдим этилиши кутилаётган қурилмалар рўйхати қуйидагича:
- Рено 16к ва Рено 16Ф;
- Рено 16 ФС;
- Стандарт Рено 16;
- Рено 16 Pro ва ихчам Рено 16 Pro Mini.
Смартфонлар билан бир қаторда Oppo Энко Air 5 сиmsиз қулоқчинлари ҳам дебют қилади. Мазкур модел компания иерархиясида ҳозирги Энко Air 5 Pro версиясидан бир поғона пастроқда жойлашади ва ҳамёнбоп сегментда рақобатбардошликни оширишга хизмат қилади.
Oppo бренди Ўзбекистон смартфон бозорида ҳам мустаҳкам ўринга эга. Рено серияси ўзининг нафис дизайни ва портрет суратга олиш имкониятлари билан ажралиб туради. Янги Рено 16 сериясининг, айниқса, магнитли экранга эга аксессуар билан бирга келиши ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратувчи ёшлар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
Ҳозирча компания қурилмаларнинг аниқ техник хусусиятлари ва нархларини сир тутмоқда. Бироқ, реклама баннерларининг фаол кўпайиши расмий тақдимот маросими жуда яқин кунларда бўлиб ўтишидан далолат беради.
…