Boeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошланди

·1·Техно
Boeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошланди

Хитойнинг авиация саноати глобал бозорда Boeing ва Аирбус каби гигантлар билан рақобатлашиш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. КОМАК корпорацияси ўзининг тор фюзеляжли К919 лайнерининг махсус модификацияси — К919-600 русумли самолётини ер усти синовларидан ўтказишни бошлади. Ушбу янгилик Хитой авиация технологияларининг нафақат стандарт йўналишларда, балки мураккаб иқлим шароитларида ҳам ўз ўрнини топаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратларга кўра, янги ҳаво кемасининг илк такси (тахиинг) синовлари КОМАК корпорациясининг Шанҳайдаги ишлаб чиқариш майдончасида бўлиб ўтмоқда. К919-600 модели базавий лайнернинг қисқартирилган версияси бўлиб, у асосан баланд тоғли ҳудудларда жойлашган аэропортларда хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Бу лойиҳа Тибет Аирлинес авиакомпанияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.

Тоғли ҳудудлар учун махсус технология

Баланд тоғли аэропортларда парвозларни амалга ошириш самолётлардан ўзига хос техник хусусиятларни талаб қилади. Денгиз сатидан баландда жойлашган ҳудудларда ҳаво сийрак бўлгани сабабли, двигателларнинг самарадорлиги пасаяди ва аэродинамик кўрсаткичлар ўзгаради. Шунингдек, мураккаб релеф шароитида учиш ва қўниш жараёнлари учун самолёт юқори манёврчанлик қобилиятига эга бўлиши шарт.

КОМАК муҳандислари айнан шу омилларни ҳисобга олган ҳолда К919-600 моделини ишлаб чиқишган. Мазкур "Платеау Версион" (Ясситоғлик версияси) Хитойнинг ғарбий ҳудудларида, хусусан, Тибет тоғлигида жойлашган аэропортлар ўртасидаги ҳаво қатновини яхшилашга хизмат қилади. Бу эса мамлакатнинг ички транспорт тизимини янада мустаҳкамлаш имконини беради.

Ҳозирча К919-600 моделининг аниқ техник тавсифлари ва йўловчи сиғими ҳақидаги маълумотлар тўлиқ очиқланмаган. Бироқ, ер усти синовларининг бошланиши лойиҳанинг сертификатлаштириш ва парвоз синовлари босқичига яқинлашганидан далолат беради. Мутахассисларнинг фикрича, қисқартирилган фюзеляж самолётнинг оғирлигини камайтиради ва унга мураккаб шароитларда кўпроқ қувват захирасини беради.

Хитойнинг ушбу стратегияси Boeing 737 ва Аирбус А320 каби дунёдаги энг оммабоп моделларга муносиб муқобил яратишни мақсад қилган. Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлари мавжуд бўлган ва авиация паркини янгилаётган мамлакатлар учун ҳам келажакда бундай ихтисослашган лайнерлар қизиқиш уйғотиши мумкин. КОМАК ўзининг ушбу янги ишланмаси билан нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашни кўзламоқда.

КОМАКК919АвиацияХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиОлимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиБугун, 15:26Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиНега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиБугун, 14:57Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиТошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиБугун, 14:34iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаiPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаБугун, 14:20Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинWildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинБугун, 13:25Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди