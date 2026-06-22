Boeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошланди
Хитойнинг авиация саноати глобал бозорда Boeing ва Аирбус каби гигантлар билан рақобатлашиш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. КОМАК корпорацияси ўзининг тор фюзеляжли К919 лайнерининг махсус модификацияси — К919-600 русумли самолётини ер усти синовларидан ўтказишни бошлади. Ушбу янгилик Хитой авиация технологияларининг нафақат стандарт йўналишларда, балки мураккаб иқлим шароитларида ҳам ўз ўрнини топаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратларга кўра, янги ҳаво кемасининг илк такси (тахиинг) синовлари КОМАК корпорациясининг Шанҳайдаги ишлаб чиқариш майдончасида бўлиб ўтмоқда. К919-600 модели базавий лайнернинг қисқартирилган версияси бўлиб, у асосан баланд тоғли ҳудудларда жойлашган аэропортларда хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Бу лойиҳа Тибет Аирлинес авиакомпанияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Тоғли ҳудудлар учун махсус технологияБаланд тоғли аэропортларда парвозларни амалга ошириш самолётлардан ўзига хос техник хусусиятларни талаб қилади. Денгиз сатидан баландда жойлашган ҳудудларда ҳаво сийрак бўлгани сабабли, двигателларнинг самарадорлиги пасаяди ва аэродинамик кўрсаткичлар ўзгаради. Шунингдек, мураккаб релеф шароитида учиш ва қўниш жараёнлари учун самолёт юқори манёврчанлик қобилиятига эга бўлиши шарт.
КОМАК муҳандислари айнан шу омилларни ҳисобга олган ҳолда К919-600 моделини ишлаб чиқишган. Мазкур "Платеау Версион" (Ясситоғлик версияси) Хитойнинг ғарбий ҳудудларида, хусусан, Тибет тоғлигида жойлашган аэропортлар ўртасидаги ҳаво қатновини яхшилашга хизмат қилади. Бу эса мамлакатнинг ички транспорт тизимини янада мустаҳкамлаш имконини беради.
Ҳозирча К919-600 моделининг аниқ техник тавсифлари ва йўловчи сиғими ҳақидаги маълумотлар тўлиқ очиқланмаган. Бироқ, ер усти синовларининг бошланиши лойиҳанинг сертификатлаштириш ва парвоз синовлари босқичига яқинлашганидан далолат беради. Мутахассисларнинг фикрича, қисқартирилган фюзеляж самолётнинг оғирлигини камайтиради ва унга мураккаб шароитларда кўпроқ қувват захирасини беради.
Хитойнинг ушбу стратегияси Boeing 737 ва Аирбус А320 каби дунёдаги энг оммабоп моделларга муносиб муқобил яратишни мақсад қилган. Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлари мавжуд бўлган ва авиация паркини янгилаётган мамлакатлар учун ҳам келажакда бундай ихтисослашган лайнерлар қизиқиш уйғотиши мумкин. КОМАК ўзининг ушбу янги ишланмаси билан нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашни кўзламоқда.
…