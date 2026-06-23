Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсиз

·0·Техно
Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсиз

Халқаро технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлган воқеа юз берди: Хитойнинг янги ЛинеШине суперкомпьютери нуфузли Топ500 рейтингида биринчи ўринни эгаллаб, АҚШнинг Эл Капитан тизимини ортда қолдирди. Бу нафақат ҳисоблаш қуввати бўйича рекорд, балки Хитойнинг Ғарб санкцияларига қарамай, ўз технологик мустақиллигини намойиш этиши сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шенжен шаҳридаги Миллий суперкомпьютер ҳисоблаш марказида ўрнатилган ЛинеШине тизими Линпакк тестида 2,198 экзафлопс унумдорликни қайд этди. Бу кўрсаткич билан у инсоният тарихида FP64 ҳисоблашларида 2 экзафлопс чегарасини забт этган илк суперкомпьютерга айланди. Аҳамиятли жиҳати шундаки, ушбу натижага ҳеч қандай график тезлаткичларсиз, фақат марказий процессорлар ёрдамида эришилган.

Миллий технологиялар ғалабаси

ЛинеШине тизимининг асоси Хитойда ишлаб чиқилган Армв9 архитектурасига асосланган ЛХ2 процессорларидан иборат. Ҳар бир процессор 304 та ҳисоблаш ядросига эга бўлиб, 1,55 ГГс частотада ишлайди. Умумий ҳисобда тизим тахминан 13,8 миллион ядрони ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур мажмуа ЛингҚи номли юқори тезликдаги ички тармоқ ва ҳар бир процессор учун 4 TB/с ўтказувчанликка эга ҲБМ хотираси билан жиҳозланган.

Шунингдек, ҳар бир ҳисоблаш тугуни қўшимча равишда 256 GB DDR5 хотираси билан таъминланган. Бундай улкан қувватни ушлаб туриш учун тизим 42,2 МВ энергия истеъмол қилади. ЛинеШине нафақат анъанавий Топ500, балки илмий ва муҳандислик вазифалари учун муҳимроқ ҳисобланган HPКГ рейтингида ҳам пешқадамликни қўлга киритди.

Сунъий интеллект ва илмий ёндашув

Шуни таъкидлаш жоизки, ЛинеШине сунъий интеллект (AI) билан боғлиқ вазифаларда АҚШнинг Эл Капитан, Фронтиер ва Aurora каби рақибларидан бироз ортда қолади. HPЛ-МхП тестида хитойлик тизим 7,92 экзафлопс натижа кўрсатган. Бунинг сабаби тизимнинг архитектурасида — у AMD Instinct ёки Intel Понте Векчио каби махсус AI тезлаткичларига эмас, балки классик процессорли ҳисоблашларга таянади.

Ишлаб чиқарувчилар асосий эътиборни илмий моделлаштириш, мураккаб муҳандислик ҳисоб-китоблари ва юқори унумдорликдаги фундаментал тадқиқотларга қаратган. Бу ёндашув ЛинеШине тизимини соф илмий мақсадлар учун энг мукаммал воситага айлантиради.

ЛинеШине тизимининг муваффақияти АҚШ томонидан киритилган экспорт чекловлари шароитида Хитой ўзининг технологик базасини мустақил ривожлантира олишини исботлади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ютуқ глобал суперкомпьютерлар бозорида кучлар мувозанатини ўзгартириб, келгусида янада кучлироқ ва энергия тежамкор тизимлар яратилишига туртки бўлади.

ХитойСуперкомпьютерЛинеШинеТехнологияТоп500
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиБугун, 20:51ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишSamsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишБугун, 20:24Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаБугун, 19:52Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди