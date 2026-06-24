Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқда

·0·Техно
Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқда

Смартфонлар бозорида автономлик пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар нафақат қувватлаш тезлиги, балки аккумулятор сиғими бўйича ҳам барча рекордларни янгилашга киришди. Сўнгги маълумотларга кўра, тез орада бозорда мисли кўрилмаган 14 000 мА/соат сиғимли батареяга эга смартфон пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, ушбу лойиҳа аллақачон НПИ (Нев Продукт Интродуктион) босқичига етиб келган. Бу эса қурилманинг концептуал ғоядан серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш жараёнига ўтганини англатади. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур технологик мўъжиза устида Honor бренди иш олиб бораётган бўлиши мумкин.

Енгил вазн ва улкан қувват уйғунлиги

Ушбу янгиликнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг вазни билан боғлиқ. Одатда бундай улкан сиғимли батареялар смартфонни оғир ва қалин қурилмага айлантириб қўяр эди. Бироқ, янги моделнинг вазни тахминан 220 грамм атрофида бўлиши айтилмоқда. Таққослаш учун, яқинда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S26 Ultra модели ҳам 214 грамм вазнга эга, аммо унинг батареяси бор-йўғи 5000 мА/соатни ташкил этади.

Бундай натижага эришиш учун муҳандислар аккумулятор ишлаб чиқаришда янги материаллардан, хусусан, кремний-углеродли анодлардан фойдаланаётгани тахмин қилинмоқда. Бу технология батареянинг жисмоний ҳажмини оширмасдан, унинг энергия зичлигини кескин кўпайтириш имконини беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Honor брендининг автоном қурилмалари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам жуда долзарбдир.

Рақобат кучаймоқда: Huawei ҳам ортда қолмоқчи эмас

Фақатгина Honor эмас, балки Хитойнинг яна бир техногиганти Huawei ҳам максимал автономликка йўналтирилган ўз моделини ишлаб чиқмоқда. Инсайдернинг хабар беришича, Huawei смартфони ўта катта сиғимли батареядан ташқари, сунъий йўлдош алоқаси ва экстремал энергия тежаш режими билан жиҳозланади. Бу эса қурилмани ҳатто энг оғир шароитларда ҳам алоқада қолишини таъминлайди.

Эслатиб ўтамиз, яқинда Honor компанияси 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга Honor X80 Pro Max моделини тақдим этган эди. Ушбу қурилма бренд тарихидаги энг чидамли смартфонлардан бирига айланди. Бироқ, 14 000 мА/соатлик янги лойиҳа ушбу натижани ҳам сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.

Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro моделининг Samsung экранига эга бўлишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, 14 000 мА/соатлик смартфон ҳақидаги маълумотлар ҳам тез орада ўз тасдиғини топиши эҳтимоли юқори. Ҳозирча қурилманинг аниқ номи ва сотувга чиқиш муддати очиқланмаган.

СмартфонHonorHuaweiТехнологияБатарея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиКоинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиБугун, 15:20Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиҲиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиБугун, 14:25Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиTelegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиБугун, 13:56Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларXiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларБугун, 12:22Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиRedmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди