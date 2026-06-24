Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқда
Смартфонлар бозорида автономлик пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар нафақат қувватлаш тезлиги, балки аккумулятор сиғими бўйича ҳам барча рекордларни янгилашга киришди. Сўнгги маълумотларга кўра, тез орада бозорда мисли кўрилмаган 14 000 мА/соат сиғимли батареяга эга смартфон пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, ушбу лойиҳа аллақачон НПИ (Нев Продукт Интродуктион) босқичига етиб келган. Бу эса қурилманинг концептуал ғоядан серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш жараёнига ўтганини англатади. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур технологик мўъжиза устида Honor бренди иш олиб бораётган бўлиши мумкин.
Енгил вазн ва улкан қувват уйғунлигиУшбу янгиликнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг вазни билан боғлиқ. Одатда бундай улкан сиғимли батареялар смартфонни оғир ва қалин қурилмага айлантириб қўяр эди. Бироқ, янги моделнинг вазни тахминан 220 грамм атрофида бўлиши айтилмоқда. Таққослаш учун, яқинда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S26 Ultra модели ҳам 214 грамм вазнга эга, аммо унинг батареяси бор-йўғи 5000 мА/соатни ташкил этади.
Бундай натижага эришиш учун муҳандислар аккумулятор ишлаб чиқаришда янги материаллардан, хусусан, кремний-углеродли анодлардан фойдаланаётгани тахмин қилинмоқда. Бу технология батареянинг жисмоний ҳажмини оширмасдан, унинг энергия зичлигини кескин кўпайтириш имконини беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Honor брендининг автоном қурилмалари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам жуда долзарбдир.
Рақобат кучаймоқда: Huawei ҳам ортда қолмоқчи эмасФақатгина Honor эмас, балки Хитойнинг яна бир техногиганти Huawei ҳам максимал автономликка йўналтирилган ўз моделини ишлаб чиқмоқда. Инсайдернинг хабар беришича, Huawei смартфони ўта катта сиғимли батареядан ташқари, сунъий йўлдош алоқаси ва экстремал энергия тежаш режими билан жиҳозланади. Бу эса қурилмани ҳатто энг оғир шароитларда ҳам алоқада қолишини таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, яқинда Honor компанияси 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга Honor X80 Pro Max моделини тақдим этган эди. Ушбу қурилма бренд тарихидаги энг чидамли смартфонлардан бирига айланди. Бироқ, 14 000 мА/соатлик янги лойиҳа ушбу натижани ҳам сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.
Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro моделининг Samsung экранига эга бўлишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, 14 000 мА/соатлик смартфон ҳақидаги маълумотлар ҳам тез орада ўз тасдиғини топиши эҳтимоли юқори. Ҳозирча қурилманинг аниқ номи ва сотувга чиқиш муддати очиқланмаган.
…