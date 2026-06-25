Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошланди

·0·Техно
Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошланди

Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси ўзининг энг кутилган лойиҳаларидан бири — Optimus гуманоид роботларини серияли ишлаб чиқаришга тайёргарликнинг ҳал қилувчи босқичига ўтди. Дунёнинг энг илғор роботи деб таърифланаётган ушбу қурилма учун бутловчи қисмлар етказиб бериш занжири аллақачон шакллантирилди ва Тайваннинг йирик технологик корхоналари билан ҳамкорлик йўлга қўйилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, робототехника соҳасида етакчи бўлган Миеле Аутоматион ва Асиа Оптикал компаниялари Tesla учун муҳим компонентларни етказиб беришни бошлаган. Хусусан, Миеле компанияси роботнинг ҳаракатланиш тизими учун зарур бўлган редукторлар ва шарнир модулларини тақдим этмоқда. Бу қисмлар Optimus роботининг инсон каби равон ва аниқ ҳаракатланишини таъминлашда асосий рол ўйнайди.

Шу билан бирга, ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш мақсадида Мирле компанияси Хитойнинг Шенжен Кедали Индустрй корхонаси билан ҳамкорликда Таиланднинг Районг саноат марказида қўшма корхона ташкил этди. Ушбу завод роботлаштирилган драйверлар ва бошқа юқори аниқликдаги бутловчи қисмларни ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб, яқин вақт ичида тўлиқ қувват билан ишга тушиши кутилмоқда.

Optimus 3: Роботнинг "кўзлари" ва техник имкониятлари

Лойиҳа доирасида Асиа Оптикал компанияси Optimus 3 моделининг оптик тизими, яни унинг "кўзлари" учун масъул этиб тайинланди. Компания ўзининг сферик ва асферик линзалар технологиясидан фойдаланган ҳолда роботга атроф-муҳитни визуал таҳлил қилиш имконини беради. Бу эса роботнинг мураккаб шароитларда мустақил ҳаракатланиши ва вазифаларни бажариши учун ўта муҳимдир.

Илон Маск март ойида берган баёнотида Optimus 3 дунёдаги энг мукаммал робот бўлишини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирча бозорда Optimus 3 каби юқори даражадаги намойишни кўрсата оладиган бошқа бирор бир робот мавжуд эмас. Tesla раҳбари ушбу лойиҳани компания тарихидаги энг кенг кўламли маҳсулот сифатида баҳоламоқда.

Ишлаб чиқариш режасига кўра, жорий йилнинг ёз ойларида роботларнинг кичик партияси йиғила бошлайди. Кенг кўламли, яни оммавий ишлаб чиқариш эса 2027-йилга режалаштирилган. Айни пайтда Техасдаги Гига Техас мажмуаси ҳудудида Optimus заводини қуриш ишлари жадал давом этмоқда ва компания ушбу йўналиш учун янги мутахассисларни ишга қабул қилишни бошлаган.

Ушбу янгилик технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Optimus нафақат саноатда, балки кундалик ҳаётда ҳам инсон меҳнатини енгиллаштириши кутилаётган илк оммавий гуманоид роботга айланиши мумкин. Tesla ушбу маҳсулот орқали робототехника бозорини тўлиқ эгаллашни ва сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.

TeslaOptimusРобототехникаИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиЕр юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиБугун, 12:20Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаБугун, 11:54Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиИбериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиБугун, 11:21SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиiPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиБугун, 10:29Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди