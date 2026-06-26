SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказди

·0·Техно
SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Starbase полигонидаги Массейъс Тест Сите мажмуасида Starship кемасининг янги прототипи — Шип 40 устида статик оловли синовлар муваффақиятли якунланди. Ушбу синов қурилманинг парвозга тайёрлигини текшириш ва келажакдаги миссиялар хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида кеманинг юқори поғонасига ўрнатилган двигателлардан бири қисқа муддатга ишга туширилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, двигател тахминан 10 сония давомида ишлаган. Бу вақт ичида мутахассислар ёнилғи тизими ва двигателнинг экстремал шароитлардаги барқарорлигини таҳлил қилишди. Синовдан сўнг ҳосил бўлган улкан газ булути тезда тарқалиб кетган, бу эса жараён режа асосида ўтганидан далолат беради.

Фlight 13 миссиясига тайёргарлик

Мазкур статик синов Фlight 13 деб номланган навбатдаги синов парвозига тайёргарликнинг бир қисмидир. Шип 40 прототипи Боостер 20 тезлатгичи билан биргаликда коинотга кўтарилиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, двигателнинг парвоздан олдин ерда ёқилиши орбитада қайта ўт олдириш жараёнини симуляция қилиши мумкин.

SpaceX президенти ва операцион директори Гвинне Шотвелл (Гвйнне Шотвелл) хонимнинг таъкидлашича, бўлажак 13-парвоз сценарийси кўп жиҳатдан Фlight 12 миссиясини такрорлайди. Бу эса компания ўз технологияларини босқичма-босқич такомиллаштириб, хатоларни нолга туширишга интилаётганини кўрсатади.

Компаниянинг узоқ муддатли режалари янада улканроқ. Маълум қилинишича, Фlight 14 миссияси Starship тарихидаги илк тўлиқ орбитал парвоз бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган космодромда ушбу гигант ракеталарни тутиб олиш ва учиришга мўлжалланган Мечазилла минорасини ўрнатиш ишлари жадал давом этмоқда.

Starship лойиҳаси нафақат SpaceX, балки бутун инсоният учун муҳимдир, чунки айнан шу кема келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга илк экспедицияларни амалга ошириш учун асосий транспорт воситаси бўлиши кўзда тутилган. Муваффақиятли оловли синовлар Илон Маскнинг кўп марта ишлатиладиган ракета тизимлари ҳақидаги орзуси ҳақиқатга айланаётганини яна бир бор тасдиқлади.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаNubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаБугун, 07:25Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиОқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиБугун, 04:53Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсYouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсБугун, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиAMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиБугун, 03:27Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди