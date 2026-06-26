SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Starbase полигонидаги Массейъс Тест Сите мажмуасида Starship кемасининг янги прототипи — Шип 40 устида статик оловли синовлар муваффақиятли якунланди. Ушбу синов қурилманинг парвозга тайёрлигини текшириш ва келажакдаги миссиялар хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнида кеманинг юқори поғонасига ўрнатилган двигателлардан бири қисқа муддатга ишга туширилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, двигател тахминан 10 сония давомида ишлаган. Бу вақт ичида мутахассислар ёнилғи тизими ва двигателнинг экстремал шароитлардаги барқарорлигини таҳлил қилишди. Синовдан сўнг ҳосил бўлган улкан газ булути тезда тарқалиб кетган, бу эса жараён режа асосида ўтганидан далолат беради.
Фlight 13 миссиясига тайёргарликМазкур статик синов Фlight 13 деб номланган навбатдаги синов парвозига тайёргарликнинг бир қисмидир. Шип 40 прототипи Боостер 20 тезлатгичи билан биргаликда коинотга кўтарилиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, двигателнинг парвоздан олдин ерда ёқилиши орбитада қайта ўт олдириш жараёнини симуляция қилиши мумкин.
SpaceX президенти ва операцион директори Гвинне Шотвелл (Гвйнне Шотвелл) хонимнинг таъкидлашича, бўлажак 13-парвоз сценарийси кўп жиҳатдан Фlight 12 миссиясини такрорлайди. Бу эса компания ўз технологияларини босқичма-босқич такомиллаштириб, хатоларни нолга туширишга интилаётганини кўрсатади.
Компаниянинг узоқ муддатли режалари янада улканроқ. Маълум қилинишича, Фlight 14 миссияси Starship тарихидаги илк тўлиқ орбитал парвоз бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган космодромда ушбу гигант ракеталарни тутиб олиш ва учиришга мўлжалланган Мечазилла минорасини ўрнатиш ишлари жадал давом этмоқда.
Starship лойиҳаси нафақат SpaceX, балки бутун инсоният учун муҳимдир, чунки айнан шу кема келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга илк экспедицияларни амалга ошириш учун асосий транспорт воситаси бўлиши кўзда тутилган. Муваффақиятли оловли синовлар Илон Маскнинг кўп марта ишлатиладиган ракета тизимлари ҳақидаги орзуси ҳақиқатга айланаётганини яна бир бор тасдиқлади.
…