SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатолик
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси 2026-йилнинг ўтган даври мобайнида жаҳон космик саноатида мисли кўрилмаган натижаларни қайд этмоқда. Компания нафақат парвозлар сони бўйича барча рақобатчиларини ортда қолдирди, балки ўз миссияларининг мутлақ хавфсизлиги ва аниқлигини ҳам таъминлашга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткичлар замонавий космонавтика тарихида янги саҳифа очмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри томонидан эълон қилинган статистик маълумотларга кўра, 2026-йил бошидан буён SpaceX жами 76 та орбитал парвозни амалга оширди. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ушбу миссияларнинг барчаси 100 фоизлик муваффақият билан якунланган. Фойдали юкларни орбитага олиб чиқишда бирорта ҳам авария ҳолати ёки техник носозлик туфайли тўхталиш кузатилмади.
Глобал рақобат ва SpaceX устунлигиТаққослаш учун, дунёдаги қолган барча давлат ва хусусий космик операторларнинг умумий кўрсаткичлари анча паст. Барча бошқа компаниялар ва агентликлар биргаликда 55 та миссияни амалга оширган бўлиб, улардан фақат 49 таси муваффақиятли якунланган. Олтита ҳолатда эса парвозлар муваффақиятсизликка учраган ёки жиддий авариялар билан тугаган.
Ушбу рақамлар шуни кўрсатадики, SpaceX бир ўзи бутун дунё космик саноатидан кўпроқ иш ҳажмини бажармоқда. Компания парвозлар сони бўйича дунёнинг қолган қисмидан 38 фоизга ўзиб кетган бўлса, хавфсизлик ва ишончлилик масаласида фарқ янада яққолроқ кўзга ташланади. Глобал бозорда авариялилик даражаси сақланиб қолаётган бир пайтда, SpaceX барқарорликни сақлаб турибди.
Янги технологиялар ва Starship истиқболиКомпаниянинг муваффақиятлари фақат жорий парвозлар билан чекланиб қолмайди. Яқинда SpaceX ўзининг Starbase полигонидаги Массейъс Тест Сите мажмуасида Starship коинот кемасининг юқори поғонаси ҳисобланган Шип 40 прототипини статик оловли синовлардан муваффақиятли ўтказди. Бу келажакдаги янада йирик ва мураккаб миссиялар учун муҳим қадамдир.
Шунингдек, Илон Маск компаниянинг брендинг стратегиясида ҳам ўзгаришлар бўлишига шама қилди. Унинг сўзларига кўра, SpaceX ўзининг янги маҳсулотларида "Стар" қўшимчасидан воз кечишни режалаштирмоқда. Бу компания фаолиятининг янги босқичга ўтаётганидан далолат бериши мумкин.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва космик технология ихлосмандлари учун бу янгиликлар алоҳида аҳамиятга эга. Глобал сунъий йўлдош алоқаси ва интернет тизимларининг ривожланиши бевосита SpaceX миссияларининг муваффақиятига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Компаниянинг бундай шиддатли ўсиши яқин йилларда орбитал хизматлар нархининг арзонлашишига ва технологияларнинг янада оммалашишига хизмат қилади.
…