SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатолик

·25·Техно
SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатолик

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси 2026-йилнинг ўтган даври мобайнида жаҳон космик саноатида мисли кўрилмаган натижаларни қайд этмоқда. Компания нафақат парвозлар сони бўйича барча рақобатчиларини ортда қолдирди, балки ўз миссияларининг мутлақ хавфсизлиги ва аниқлигини ҳам таъминлашга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткичлар замонавий космонавтика тарихида янги саҳифа очмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри томонидан эълон қилинган статистик маълумотларга кўра, 2026-йил бошидан буён SpaceX жами 76 та орбитал парвозни амалга оширди. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ушбу миссияларнинг барчаси 100 фоизлик муваффақият билан якунланган. Фойдали юкларни орбитага олиб чиқишда бирорта ҳам авария ҳолати ёки техник носозлик туфайли тўхталиш кузатилмади.

Глобал рақобат ва SpaceX устунлиги

Таққослаш учун, дунёдаги қолган барча давлат ва хусусий космик операторларнинг умумий кўрсаткичлари анча паст. Барча бошқа компаниялар ва агентликлар биргаликда 55 та миссияни амалга оширган бўлиб, улардан фақат 49 таси муваффақиятли якунланган. Олтита ҳолатда эса парвозлар муваффақиятсизликка учраган ёки жиддий авариялар билан тугаган.

Ушбу рақамлар шуни кўрсатадики, SpaceX бир ўзи бутун дунё космик саноатидан кўпроқ иш ҳажмини бажармоқда. Компания парвозлар сони бўйича дунёнинг қолган қисмидан 38 фоизга ўзиб кетган бўлса, хавфсизлик ва ишончлилик масаласида фарқ янада яққолроқ кўзга ташланади. Глобал бозорда авариялилик даражаси сақланиб қолаётган бир пайтда, SpaceX барқарорликни сақлаб турибди.

Янги технологиялар ва Starship истиқболи

Компаниянинг муваффақиятлари фақат жорий парвозлар билан чекланиб қолмайди. Яқинда SpaceX ўзининг Starbase полигонидаги Массейъс Тест Сите мажмуасида Starship коинот кемасининг юқори поғонаси ҳисобланган Шип 40 прототипини статик оловли синовлардан муваффақиятли ўтказди. Бу келажакдаги янада йирик ва мураккаб миссиялар учун муҳим қадамдир.

Шунингдек, Илон Маск компаниянинг брендинг стратегиясида ҳам ўзгаришлар бўлишига шама қилди. Унинг сўзларига кўра, SpaceX ўзининг янги маҳсулотларида "Стар" қўшимчасидан воз кечишни режалаштирмоқда. Бу компания фаолиятининг янги босқичга ўтаётганидан далолат бериши мумкин.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва космик технология ихлосмандлари учун бу янгиликлар алоҳида аҳамиятга эга. Глобал сунъий йўлдош алоқаси ва интернет тизимларининг ривожланиши бевосита SpaceX миссияларининг муваффақиятига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Компаниянинг бундай шиддатли ўсиши яқин йилларда орбитал хизматлар нархининг арзонлашишига ва технологияларнинг янада оммалашишига хизмат қилади.

SpaceXElon MuskStarshipКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларNothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларБугун, 14:22Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиПландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиБугун, 13:53Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиHonor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиБугун, 13:27Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаГоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаБугун, 12:53Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиЕвропада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди