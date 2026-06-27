OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион доллар

·0·Техно
OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион доллар

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI ўз акцияларини биржага чиқариш (IPO) муддатини 2027-йилга қадар кечиктириш имкониятини кўриб чиқмоқда. Аввалроқ компания 2026-йилнинг иккинчи ярмида оммавий савдоларга чиқишни режалаштирган эди. Те Нев Ёрк Times нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу қарор ортида компания бош директори Sam Altman турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Sam Altman OpenAI бозорга 1 триллион доллардан кам бўлмаган баҳо билан чиқиши керак, деган қатъий позицияда. Компания маслаҳатчилари раҳбариятга икки йўлни таклиф қилишган: ёки 2027-йилда улкан 1 триллион долларлик капиталлашув билан IPO ўтказиш, ёки эртароқ, аммо пастроқ нархда биржага чиқиш. Алтман иккинчи вариантни "мутлақо қабул қилиб бўлмас" деб ҳисоблаган. Маълумот учун, OpenAI компаниясининг хусусий бозордаги сўнгги баҳоси қарийб 730 миллиард долларни ташкил этган.

Бозордаги вазият ва SpaceX тажрибаси

IPO кечиктирилишига нафақат амбициялар, балки технологик бозордаги беқарорлик ҳам сабаб бўлмоқда. Маслаҳатчилар OpenAI раҳбариятига Илон Маскнинг SpaceX компанияси билан боғлиқ вазиятни мисол қилиб кўрсатишган. SpaceX тарихий IPO ўтказиб, 1,77 триллион доллар капиталлашувга эришган бўлса-да, кейинчалик унинг акциялари 202 доллардан 153 долларгача тушиб кетди. Бу ҳолат инвесторларда сунъий интеллект ва юқори технология компанияларининг реал қиймати борасида шубҳа уйғотмоқда.

OpenAI молиявий кўрсаткичлари ҳам зиддиятли бўлиб қолмоқда. 2025-йилда компания тушуми 13 миллиард долларга етган ва жорий йилда бу кўрсаткични уч баробар ошириш кутилмоқда. Бироқ, компания ҳали ҳам зарар билан ишламоқда. Асосий маблағлар ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш ва ChatGPT моделларини ўқитиш учун маълумотларни қайта ишлаш марказларига сарфланмоқда.

Фойдаланувчилар сони ва янги стратегия

Шу билан бирга, ChatGPT фойдаланувчилари сонининг ўсиши бироз секинлашгани кузатилмоқда. Ҳозирда аудитория 900 миллион киши атрофида барқарорлашган, ваҳоланки компания 1 миллиардлик маррани забт этишни мақсад қилган эди. Шу сабабли OpenAI асосий эътиборни корпоратив мижозларга қаратмоқда:

  • Sora видео-генератори каби иккинчи даражали лойиҳаларга инвестициялар камайтирилди;
  • Бизнес учун маҳсулотлар ишлаб чиқиш жадаллаштирилди;
  • Дастурлаш учун мўлжалланган Кодех воситаси фаол ривожлантирилмоқда.
Кодех лойиҳаси ҳозирда Anthropic компаниясининг Claude Коде воситаси билан рақобатлашмоқда. ДеплойКо шўъба корхонаси техник директори Арнауд Фоурниер сўзларига кўра, Кодех фойдаланувчилари сони бор-йўғи уч ой ичида беш баробар кўпайиб, ҳафтасига 4 миллион кишидан ошган.

СофтБанк акцияларининг қулаши

IPO кечиктирилиши ҳақидаги хабарлар OpenAI компаниясининг энг йирик инвесторларидан бири — Япониянинг СофтБанк холдингига қаттиқ зарба берди. Ушбу хабарлар ортидан СофтБанк акциялари бир кун ичида 13 фоизга арзонлашди. Бу компания учун 2024-йил августидан буён энг йирик пасайишдир. 2026-йил октябрига келиб СофтБанкнинг OpenAI лойиҳасидаги умумий инвестициялари 65 миллиард долларга етиши кутилмоқда.

Таҳлилчиларнинг фикрича, OpenAI биржага чиқиши СофтБанк активларининг шаффоф бозор қийматини белгилашга ёрдам берган бўларди. Эндиликда инвесторлар яна бир неча йил кутишга мажбур. Асосий савол очиқлигича қолмоқда: оммавий инвесторлар ҳали ҳам зарар кўраётган, аммо 1 триллион долларлик даъвоси бор компанияга бундай катта маблағ тикишга тайёрми?

OpenAIСофтБанкIPOSam AltmanChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиNASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиБугун, 04:51Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиЯпония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиБугун, 03:57OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиOnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиБугун, 03:27Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиСуғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр