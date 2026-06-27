OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион доллар
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI ўз акцияларини биржага чиқариш (IPO) муддатини 2027-йилга қадар кечиктириш имкониятини кўриб чиқмоқда. Аввалроқ компания 2026-йилнинг иккинчи ярмида оммавий савдоларга чиқишни режалаштирган эди. Те Нев Ёрк Times нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу қарор ортида компания бош директори Sam Altman турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Sam Altman OpenAI бозорга 1 триллион доллардан кам бўлмаган баҳо билан чиқиши керак, деган қатъий позицияда. Компания маслаҳатчилари раҳбариятга икки йўлни таклиф қилишган: ёки 2027-йилда улкан 1 триллион долларлик капиталлашув билан IPO ўтказиш, ёки эртароқ, аммо пастроқ нархда биржага чиқиш. Алтман иккинчи вариантни "мутлақо қабул қилиб бўлмас" деб ҳисоблаган. Маълумот учун, OpenAI компаниясининг хусусий бозордаги сўнгги баҳоси қарийб 730 миллиард долларни ташкил этган.
Бозордаги вазият ва SpaceX тажрибасиIPO кечиктирилишига нафақат амбициялар, балки технологик бозордаги беқарорлик ҳам сабаб бўлмоқда. Маслаҳатчилар OpenAI раҳбариятига Илон Маскнинг SpaceX компанияси билан боғлиқ вазиятни мисол қилиб кўрсатишган. SpaceX тарихий IPO ўтказиб, 1,77 триллион доллар капиталлашувга эришган бўлса-да, кейинчалик унинг акциялари 202 доллардан 153 долларгача тушиб кетди. Бу ҳолат инвесторларда сунъий интеллект ва юқори технология компанияларининг реал қиймати борасида шубҳа уйғотмоқда.
OpenAI молиявий кўрсаткичлари ҳам зиддиятли бўлиб қолмоқда. 2025-йилда компания тушуми 13 миллиард долларга етган ва жорий йилда бу кўрсаткични уч баробар ошириш кутилмоқда. Бироқ, компания ҳали ҳам зарар билан ишламоқда. Асосий маблағлар ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш ва ChatGPT моделларини ўқитиш учун маълумотларни қайта ишлаш марказларига сарфланмоқда.
Фойдаланувчилар сони ва янги стратегияШу билан бирга, ChatGPT фойдаланувчилари сонининг ўсиши бироз секинлашгани кузатилмоқда. Ҳозирда аудитория 900 миллион киши атрофида барқарорлашган, ваҳоланки компания 1 миллиардлик маррани забт этишни мақсад қилган эди. Шу сабабли OpenAI асосий эътиборни корпоратив мижозларга қаратмоқда:
- Sora видео-генератори каби иккинчи даражали лойиҳаларга инвестициялар камайтирилди;
- Бизнес учун маҳсулотлар ишлаб чиқиш жадаллаштирилди;
- Дастурлаш учун мўлжалланган Кодех воситаси фаол ривожлантирилмоқда.
СофтБанк акцияларининг қулашиIPO кечиктирилиши ҳақидаги хабарлар OpenAI компаниясининг энг йирик инвесторларидан бири — Япониянинг СофтБанк холдингига қаттиқ зарба берди. Ушбу хабарлар ортидан СофтБанк акциялари бир кун ичида 13 фоизга арзонлашди. Бу компания учун 2024-йил августидан буён энг йирик пасайишдир. 2026-йил октябрига келиб СофтБанкнинг OpenAI лойиҳасидаги умумий инвестициялари 65 миллиард долларга етиши кутилмоқда.
Таҳлилчиларнинг фикрича, OpenAI биржага чиқиши СофтБанк активларининг шаффоф бозор қийматини белгилашга ёрдам берган бўларди. Эндиликда инвесторлар яна бир неча йил кутишга мажбур. Асосий савол очиқлигича қолмоқда: оммавий инвесторлар ҳали ҳам зарар кўраётган, аммо 1 триллион долларлик даъвоси бор компанияга бундай катта маблағ тикишга тайёрми?
…