АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилди
АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган, киберхавфсизликка ихтисослашган Mythos 5 сунъий интеллект моделидан фойдаланишга қўйилган чекловларни юmsҳатишга қарор қилди. Икки ҳафта олдин хавфсизлик нуқтаи назаридан бозордан қайтариб олинган ушбу кучли технология эндиликда 100 дан ортиқ давлат идоралари ва стратегик аҳамиятга эга компаниялар учун қайта фойдаланишга топширилмоқда. Бу қарор АҚШнинг муҳим инфратузилмаларини киберҳужумлардан ҳимоя қилиш салоҳиятини ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Семафор ва Reuters нашрлари хабарига кўра, янги кўрсатма нафақат Америка компанияларига, балки ушбу ташкилотларда фаолият юритаётган хорижлик ходимларга ҳам моделдан фойдаланиш ҳуқуқини беради. Аввалги тақиқ ҳатто Anthropic компаниясининг ўзида ишлайдиган АҚШ фуқароси бўлмаган мутахассисларни ҳам моделга киришдан маҳрум қилган эди. Бу эса компаниянинг ички иш жараёнларига ва халқаро ҳамкорликка жиддий тўсиқ бўлиб келаётган эди.
Хавфсизлик чоралари ва қайта тикланган ишончАҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк Anthropic компаниясининг ҳисоблаш технологиялари бўйича директори Том Браунга йўллаган мактубида, моделдан фойдаланиш учун зарур бўлган барча хавфсизлик чоралари кўрилганини таъкидлаган. Вазирнинг сўзларига кўра, ишончли ҳамкорларга Claude Mythos 5 моделидан фойдаланишга рухсат бериш учун тегишли ҳимоя механизмлари ўрнатилган. Бироқ, ҳозирча ушбу рухсат фақат Mythos 5 моделига тегишли бўлиб, Fable 5 версияси бўйича чекловлар ўз кучида қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Mythos 5 ва Fable 5 моделлари хавфсизлик тадқиқотчилари томонидан улардаги ҳимоя тўсиқлари осонгина айланиб ўтилиши мумкинлиги аниқлангандан сўнг бозордан олинган эди. Ҳукумат ушбу моделларнинг нотўғри қўлларда киберҳужумлар уюштириш учун қуролга айланишидан хавотирга тушганди. Anthropic мутахассислари ўтган вақт давомида моделнинг хавфсизлик алгоритмларини такомиллаштириш устида иш олиб бордилар.
Anthropic компанияси Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида ҳукумат билан ҳамкорлик самарали бўлганини маълум қилди. Компания баёнотида шундай дейилади: “12-июндан буён биз АҚШ ҳукумати билан Claude Mythos 5 ва Fable 5 моделларига киришни тиклаш устида яқиндан ишламоқдамиз. Бугун ҳукумат бизга энг кучли киберхавфсизлик моделимиз бўлган Mythos 5 ни муҳим инфратузилмани ҳимоя қилувчи ташкилотларга тақдим этиш мумкинлиги ҳақида хабар берди”.
Глобал технологик пойга ва Ўзбекистон учун аҳамиятиАҚШ ҳукуматининг ушбу қарори сунъий интеллект соҳасидаги глобал пойга шароитида стратегик устунликни сақлаб қолиш интилишини кўрсатади. Киберхавфсизлик моделлари нафақат мудофаа, балки иқтисодий барқарорлик учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ўзбекистон каби рақамли трансформация жараёнидаги давлатлар учун бундай технологияларнинг тартибга солиниши ва улардан фойдаланиш шартлари келажакда халқаро ҳамкорлик форматини белгилаб бериши мумкин.
Ҳозирда Anthropic компанияси Mythos 5 моделини чекланган доирадаги ташкилотларга тақдим этишни бошлаган. Шу билан бирга, компания Fable 5 моделини ҳам кенг оммага қайтариш ва Mythos 5 дан фойдаланиш имкониятини янада кенгайтириш бўйича ҳукумат билан музокараларни давом эттирмоқда. Ушбу жараён сунъий интеллектнинг нақадар кучли ва айни пайтда хавфли бўлиши мумкинлигини яна бир бор исботламоқда.
…