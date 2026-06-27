АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилди

·0·Техно
АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилди

АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган, киберхавфсизликка ихтисослашган Mythos 5 сунъий интеллект моделидан фойдаланишга қўйилган чекловларни юmsҳатишга қарор қилди. Икки ҳафта олдин хавфсизлик нуқтаи назаридан бозордан қайтариб олинган ушбу кучли технология эндиликда 100 дан ортиқ давлат идоралари ва стратегик аҳамиятга эга компаниялар учун қайта фойдаланишга топширилмоқда. Бу қарор АҚШнинг муҳим инфратузилмаларини киберҳужумлардан ҳимоя қилиш салоҳиятини ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Семафор ва Reuters нашрлари хабарига кўра, янги кўрсатма нафақат Америка компанияларига, балки ушбу ташкилотларда фаолият юритаётган хорижлик ходимларга ҳам моделдан фойдаланиш ҳуқуқини беради. Аввалги тақиқ ҳатто Anthropic компаниясининг ўзида ишлайдиган АҚШ фуқароси бўлмаган мутахассисларни ҳам моделга киришдан маҳрум қилган эди. Бу эса компаниянинг ички иш жараёнларига ва халқаро ҳамкорликка жиддий тўсиқ бўлиб келаётган эди.

Хавфсизлик чоралари ва қайта тикланган ишонч

АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк Anthropic компаниясининг ҳисоблаш технологиялари бўйича директори Том Браунга йўллаган мактубида, моделдан фойдаланиш учун зарур бўлган барча хавфсизлик чоралари кўрилганини таъкидлаган. Вазирнинг сўзларига кўра, ишончли ҳамкорларга Claude Mythos 5 моделидан фойдаланишга рухсат бериш учун тегишли ҳимоя механизмлари ўрнатилган. Бироқ, ҳозирча ушбу рухсат фақат Mythos 5 моделига тегишли бўлиб, Fable 5 версияси бўйича чекловлар ўз кучида қолмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Mythos 5 ва Fable 5 моделлари хавфсизлик тадқиқотчилари томонидан улардаги ҳимоя тўсиқлари осонгина айланиб ўтилиши мумкинлиги аниқлангандан сўнг бозордан олинган эди. Ҳукумат ушбу моделларнинг нотўғри қўлларда киберҳужумлар уюштириш учун қуролга айланишидан хавотирга тушганди. Anthropic мутахассислари ўтган вақт давомида моделнинг хавфсизлик алгоритмларини такомиллаштириш устида иш олиб бордилар.

Anthropic компанияси Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида ҳукумат билан ҳамкорлик самарали бўлганини маълум қилди. Компания баёнотида шундай дейилади: “12-июндан буён биз АҚШ ҳукумати билан Claude Mythos 5 ва Fable 5 моделларига киришни тиклаш устида яқиндан ишламоқдамиз. Бугун ҳукумат бизга энг кучли киберхавфсизлик моделимиз бўлган Mythos 5 ни муҳим инфратузилмани ҳимоя қилувчи ташкилотларга тақдим этиш мумкинлиги ҳақида хабар берди”.

Глобал технологик пойга ва Ўзбекистон учун аҳамияти

АҚШ ҳукуматининг ушбу қарори сунъий интеллект соҳасидаги глобал пойга шароитида стратегик устунликни сақлаб қолиш интилишини кўрсатади. Киберхавфсизлик моделлари нафақат мудофаа, балки иқтисодий барқарорлик учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ўзбекистон каби рақамли трансформация жараёнидаги давлатлар учун бундай технологияларнинг тартибга солиниши ва улардан фойдаланиш шартлари келажакда халқаро ҳамкорлик форматини белгилаб бериши мумкин.

Ҳозирда Anthropic компанияси Mythos 5 моделини чекланган доирадаги ташкилотларга тақдим этишни бошлаган. Шу билан бирга, компания Fable 5 моделини ҳам кенг оммага қайтариш ва Mythos 5 дан фойдаланиш имкониятини янада кенгайтириш бўйича ҳукумат билан музокараларни давом эттирмоқда. Ушбу жараён сунъий интеллектнинг нақадар кучли ва айни пайтда хавфли бўлиши мумкинлигини яна бир бор исботламоқда.

AnthropicMythos 5Сунъий IntelлектКиберхавфсизликАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаНидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаБугун, 06:30Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларБугун, 05:51NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиNASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиБугун, 04:51Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиЯпония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр