Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилди

·0·Техно
Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилди

Ретро услубидаги гаджетлар ишқибозлари учун мўлжалланган Коммодоре Каллбакк 8020 смартфони илк тақдимотидаёқ жиддий танқидларга учради. Фойдаланувчилар қурилманинг камтарона техник хусусиятлари учун белгиланган 500 долларлик нархни ҳаддан ташқари юқори деб баҳолашди. Мазкур норозиликлардан сўнг, ишлаб чиқарувчи нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга ва қурилмани арзонлаштиришга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Коммодоре компанияси Каллбакк 8020 моделининг нархини сезиларли даражада пасайтириб, аксарият версиялар учун 400 доллар этиб белгилади. Дастлабки харидорлар учун тақдим этилаётган қўшимча 50 долларлик чегирма билан смартфонни 350 долларга банд қилиш имконияти пайдо бўлди. Бироқ, бундай арзонлашув маълум техник ва бутловчи қисмлар ҳисобига амалга оширилган.

Арзонлаштириш йўлидаги муросалар

Нархни пасайтириш мақсадида компания иккита асосий ўзгаришга қўл урди. Биринчидан, қурилманинг стандарт жамланмасидан симли қулоқчинлар олиб ташланди — эндиликда улар алоҳида аксессуар сифатида сотилади. Иккинчинчидан, энг муҳим ўзгариш қурилманинг ички қисмида юз берди: базавий моделда янги хотира модуллари ўрнига эски қурилмаларнинг она платаларидан олинган ва қайта тикланган (рефурбишед) хотира чиплари ўрнатилади.

Ишлаб чиқарувчи янги хотира чиплари фақат қимматроқ модификацияларда сақланиб қолишини алоҳида таъкидламоқда. Аввалроқ Коммодоре вакиллари юқори нархни қурилманинг нолдан лойиҳалаштирилгани, корпус дизайни, она платаси ва Саилфиш ОС негизидаги махсус операцион тизим яратиш харажатлари билан изоҳлашган эди. Шунингдек, хотира чиплари бозоридаги нарх ўсиши ва ишлаб чиқариш ҳажмининг кичиклиги (юз минглаб эмас, балки ўн минглаб нусха) ҳам таннархга таъсир қилгани айтилган.

Техник имкониятлар ва бозор ҳолати

Техник жиҳатдан Коммодоре Каллбакк 8020 замонавий стандартлар бўйича ўрта-қуйи сегментга мансуб. Қурилма 3,25 дюймли кичик дисплей, MediaTek Ҳелио Г81 процессори, 4 GB тезкор хотира ва 64 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Айнан мана шу хусусиятлар 500 долларлик нархга мутлақо мос келмаслиги фойдаланувчиларнинг асосий эътирозига сабаб бўлган эди.

Ўзбекистон ва минтақавий бозор нуқтаи назаридан қараганда, 350-400 долларлик нарх ҳамон анча юқори ҳисобланади. Чунки ушбу маблағ эвазига бугунги кунда анча кучлироқ бўлган iPhone ёки Samsung моделларини (иккинчи қўл ёки ўрта сегмент вакиллари) харид қилиш мумкин. Бироқ Каллбакк 8020 оммавий бозор учун эмас, балки носталгия ҳиссини хуш кўрувчи ва ихчам "раскладушка" дизайнини соғинган тор доирадаги коллекционерлар учун мўлжалланган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Коммодоре брендининг ушбу қадами бозор талабларига мослашишга уринишдир. Қайта тикланган чиплардан фойдаланиш тажрибаси технология оламида кам учраса-да, бу ретро-гаджетнинг оммалашишига қанчалик ёрдам беришини вақт кўрсатади.

КоммодореСмартфонТехнологияРетроГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаНидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаБугун, 06:30АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 06:24Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларБугун, 05:51NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиNASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиБугун, 04:51Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр