Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилди
Ретро услубидаги гаджетлар ишқибозлари учун мўлжалланган Коммодоре Каллбакк 8020 смартфони илк тақдимотидаёқ жиддий танқидларга учради. Фойдаланувчилар қурилманинг камтарона техник хусусиятлари учун белгиланган 500 долларлик нархни ҳаддан ташқари юқори деб баҳолашди. Мазкур норозиликлардан сўнг, ишлаб чиқарувчи нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга ва қурилмани арзонлаштиришга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Коммодоре компанияси Каллбакк 8020 моделининг нархини сезиларли даражада пасайтириб, аксарият версиялар учун 400 доллар этиб белгилади. Дастлабки харидорлар учун тақдим этилаётган қўшимча 50 долларлик чегирма билан смартфонни 350 долларга банд қилиш имконияти пайдо бўлди. Бироқ, бундай арзонлашув маълум техник ва бутловчи қисмлар ҳисобига амалга оширилган.
Арзонлаштириш йўлидаги муросаларНархни пасайтириш мақсадида компания иккита асосий ўзгаришга қўл урди. Биринчидан, қурилманинг стандарт жамланмасидан симли қулоқчинлар олиб ташланди — эндиликда улар алоҳида аксессуар сифатида сотилади. Иккинчинчидан, энг муҳим ўзгариш қурилманинг ички қисмида юз берди: базавий моделда янги хотира модуллари ўрнига эски қурилмаларнинг она платаларидан олинган ва қайта тикланган (рефурбишед) хотира чиплари ўрнатилади.
Ишлаб чиқарувчи янги хотира чиплари фақат қимматроқ модификацияларда сақланиб қолишини алоҳида таъкидламоқда. Аввалроқ Коммодоре вакиллари юқори нархни қурилманинг нолдан лойиҳалаштирилгани, корпус дизайни, она платаси ва Саилфиш ОС негизидаги махсус операцион тизим яратиш харажатлари билан изоҳлашган эди. Шунингдек, хотира чиплари бозоридаги нарх ўсиши ва ишлаб чиқариш ҳажмининг кичиклиги (юз минглаб эмас, балки ўн минглаб нусха) ҳам таннархга таъсир қилгани айтилган.
Техник имкониятлар ва бозор ҳолатиТехник жиҳатдан Коммодоре Каллбакк 8020 замонавий стандартлар бўйича ўрта-қуйи сегментга мансуб. Қурилма 3,25 дюймли кичик дисплей, MediaTek Ҳелио Г81 процессори, 4 GB тезкор хотира ва 64 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Айнан мана шу хусусиятлар 500 долларлик нархга мутлақо мос келмаслиги фойдаланувчиларнинг асосий эътирозига сабаб бўлган эди.
Ўзбекистон ва минтақавий бозор нуқтаи назаридан қараганда, 350-400 долларлик нарх ҳамон анча юқори ҳисобланади. Чунки ушбу маблағ эвазига бугунги кунда анча кучлироқ бўлган iPhone ёки Samsung моделларини (иккинчи қўл ёки ўрта сегмент вакиллари) харид қилиш мумкин. Бироқ Каллбакк 8020 оммавий бозор учун эмас, балки носталгия ҳиссини хуш кўрувчи ва ихчам "раскладушка" дизайнини соғинган тор доирадаги коллекционерлар учун мўлжалланган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Коммодоре брендининг ушбу қадами бозор талабларига мослашишга уринишдир. Қайта тикланган чиплардан фойдаланиш тажрибаси технология оламида кам учраса-да, бу ретро-гаджетнинг оммалашишига қанчалик ёрдам беришини вақт кўрсатади.
…