АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилди
АҚШ ҳукумати Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган ва дунёдаги энг кучли сунъий интеллект тизимларидан бири ҳисобланган Claude Mythos 5 моделига нисбатан ўрнатилган блокировкани олиб ташлади. Ушбу қарор натижасида компания ўз технологиясини 100 дан ортиқ Америка муассасалари, жумладан, йирик корпорациялар ва давлат агентликларига тақдим этиш имкониятига эга бўлди. Бу қадам Доналд Трумп маъмурияти ва технологик гигант ўртасидаги кескинликни юmsҳатиш йўлидаги муҳим стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бундан икки ҳафта муқаддам АҚШ ҳукумати Mythos модели устидан экспорт назоратини ўрнатган эди. Ўшанда Amazon ва бошқа бир қатор ҳамкорлар ушбу тизим ёвуз ниятли шахслар томонидан "бузиб кирилиши" ва хавфли мақсадларда қўлланилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Хавфсизлик чоралари доирасида нафақат Mythos, балки унинг бироз кучсизроқ аналоги бўлган Fable 5 модели ҳам блокланган эди. Ҳозирча Fable 5 моделининг тақдири бўйича расмий маълумот берилмаган бўлса-да, музокаралар ижобий томонга силжимоқда.
Хавфсизлик протоколлари ва ҳукумат билан ҳамкорликАҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк Anthropic компаниясининг ҳисоблаш тизимлари бўйича бош мутахассиси Том Браун йўллаган мактубида, моделдан фойдаланиш учун зарур эҳтиёт чоралари кўрилганини таъкидлади. Вазирликнинг қайд этишича, ҳукумат ва компания ўртасида олиб борилган интенсив кундалик музокаралар натижасида сезиларли прогрессга эришилган. Эндиликда фақатгина "ишончли ҳамкорлар" ушбу юқори технологик моделга кириш ҳуқуқини қўлга киритади.
Келишувга кўра, Anthropic компанияси АҚШ ҳукумати билан сунъий интеллект моделларини чиқариш, стандартларни белгилаш ва махсус дастурий таъминот протоколларини ишлаб чиқишда яқиндан ҳамкорлик қилиш мажбуриятини олди. Бу каби назорат механизмлари миллий хавфсизликни таъминлаш ва технологик устунликни сақлаб қолиш учун ўта муҳим ҳисобланади.
Рақобат ва глобал чекловларҚизиғи шундаки, Claude Mythos 5 блокировкадан чиқарилган куннинг ўзида Anthropicнинг асосий рақобатчиси бўлган OpenAI компанияси ҳам ўзининг энг янги GPT-5.6 моделини тақдим этди. Бироқ OpenAI ҳам ушбу моделни фақат ҳукумат томонидан тасдиқланган чекланган миқдордаги ҳамкорларга тақдим этиш билан кифояланди. Бу сунъий интеллект соҳасидаги пойга эндиликда нафақат технологик имкониятлар, балки давлат назорати остида кечаётганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трумп маъмурияти Anthropic компаниясига Fable 5 ва Mythos 5 моделларидан фойдаланишни барча хорижий фуқаролар учун тақиқлашни буюрган эди. Бунга жавобан компания ушбу моделларга бутун дунё бўйлаб киришни бутунлай ёпиб қўйган эди. Ҳозирча янги енгилликлар фақат АҚШ ичидаги танланган ташкилотларга тегишли бўлиб, халқаро фойдаланувчилар учун чекловлар сақланиб қолиши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, Claude Mythos 5 каби кучли моделларнинг давлат назорати остида очиқланиши, сунъий интеллектнинг келажакдаги ривожланиш траекториясини белгилаб беради. Бу жараён технологик инновациялар ва миллий хавфсизлик манфаатлари ўртасидаги нозик мувозанатни топишга қаратилган уринишдир.
…