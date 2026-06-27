АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилди

·0·Техно
АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилди

АҚШ ҳукумати Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган ва дунёдаги энг кучли сунъий интеллект тизимларидан бири ҳисобланган Claude Mythos 5 моделига нисбатан ўрнатилган блокировкани олиб ташлади. Ушбу қарор натижасида компания ўз технологиясини 100 дан ортиқ Америка муассасалари, жумладан, йирик корпорациялар ва давлат агентликларига тақдим этиш имкониятига эга бўлди. Бу қадам Доналд Трумп маъмурияти ва технологик гигант ўртасидаги кескинликни юmsҳатиш йўлидаги муҳим стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бундан икки ҳафта муқаддам АҚШ ҳукумати Mythos модели устидан экспорт назоратини ўрнатган эди. Ўшанда Amazon ва бошқа бир қатор ҳамкорлар ушбу тизим ёвуз ниятли шахслар томонидан "бузиб кирилиши" ва хавфли мақсадларда қўлланилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Хавфсизлик чоралари доирасида нафақат Mythos, балки унинг бироз кучсизроқ аналоги бўлган Fable 5 модели ҳам блокланган эди. Ҳозирча Fable 5 моделининг тақдири бўйича расмий маълумот берилмаган бўлса-да, музокаралар ижобий томонга силжимоқда.

Хавфсизлик протоколлари ва ҳукумат билан ҳамкорлик

АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк Anthropic компаниясининг ҳисоблаш тизимлари бўйича бош мутахассиси Том Браун йўллаган мактубида, моделдан фойдаланиш учун зарур эҳтиёт чоралари кўрилганини таъкидлади. Вазирликнинг қайд этишича, ҳукумат ва компания ўртасида олиб борилган интенсив кундалик музокаралар натижасида сезиларли прогрессга эришилган. Эндиликда фақатгина "ишончли ҳамкорлар" ушбу юқори технологик моделга кириш ҳуқуқини қўлга киритади.

Келишувга кўра, Anthropic компанияси АҚШ ҳукумати билан сунъий интеллект моделларини чиқариш, стандартларни белгилаш ва махсус дастурий таъминот протоколларини ишлаб чиқишда яқиндан ҳамкорлик қилиш мажбуриятини олди. Бу каби назорат механизмлари миллий хавфсизликни таъминлаш ва технологик устунликни сақлаб қолиш учун ўта муҳим ҳисобланади.

Рақобат ва глобал чекловлар

Қизиғи шундаки, Claude Mythos 5 блокировкадан чиқарилган куннинг ўзида Anthropicнинг асосий рақобатчиси бўлган OpenAI компанияси ҳам ўзининг энг янги GPT-5.6 моделини тақдим этди. Бироқ OpenAI ҳам ушбу моделни фақат ҳукумат томонидан тасдиқланган чекланган миқдордаги ҳамкорларга тақдим этиш билан кифояланди. Бу сунъий интеллект соҳасидаги пойга эндиликда нафақат технологик имкониятлар, балки давлат назорати остида кечаётганидан далолат беради.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трумп маъмурияти Anthropic компаниясига Fable 5 ва Mythos 5 моделларидан фойдаланишни барча хорижий фуқаролар учун тақиқлашни буюрган эди. Бунга жавобан компания ушбу моделларга бутун дунё бўйлаб киришни бутунлай ёпиб қўйган эди. Ҳозирча янги енгилликлар фақат АҚШ ичидаги танланган ташкилотларга тегишли бўлиб, халқаро фойдаланувчилар учун чекловлар сақланиб қолиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, Claude Mythos 5 каби кучли моделларнинг давлат назорати остида очиқланиши, сунъий интеллектнинг келажакдаги ривожланиш траекториясини белгилаб беради. Бу жараён технологик инновациялар ва миллий хавфсизлик манфаатлари ўртасидаги нозик мувозанатни топишга қаратилган уринишдир.

AnthropicClaude Mythos 5Сунъий IntelлектАҚШOpenAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиКоммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиБугун, 06:57Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаНидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаБугун, 06:30АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 06:24Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларБугун, 05:51NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиNASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди