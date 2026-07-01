Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритди

·0·Техно
Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритди

Жаҳон маиший техника бозорининг асосий драйвери ҳисобланган Хитойда телевизорлар сегменти кутилмаган трансформацияни бошдан кечирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, истеъмолчилар кичик ҳажмдаги экранлардан воз кечиб, улкан дисплейли моделларга ўтишни афзал кўришмоқда. Бу тенденция, айниқса, анъанавий "618" савдо фестивали натижаларида яққол намоён бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Течнологй таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, жорий йилда Хитойда телевизорларнинг онлайн савдоси ўтган йилга нисбатан 16 фоизга камайган бўлса-да, бозорнинг умумий даромад кўрсаткичлари ижобий динамикани сақлаб қолмоқда. Бунинг асосий сабаби — фойдаланувчиларнинг қимматроқ ва йирикроқ моделларни сотиб олаётганидир. Ўртача телевизор нархи 121 юанга ошган, экранларнинг ўртача диагонали эса 1,5 дюймга кенгайган.

Улкан экранлар даври бошланди

Бугунги кунда Хитой бозорининг деярли ярмини (47,9 фоизини) диагонали 75 дюйм ва ундан юқори бўлган телевизорлар ташкил этмоқда. 75 дюймли моделлар кетма-кет учинчи йил энг оммабоп ўлчам сифатида етакчилик қилмоқда — жами сотувларнинг қарийб 25 фоизи айнан шу тоифага тегишли. Шунингдек, 85 дюймли қурилмалар ҳам тез суръатлар билан оммалашиб, бозорнинг 18,8 фоизини эгаллади.

Энг ҳайратланарли ўсиш ўта йирик дисплейлар сегментида кузатилди. Диагонали 98 дюймдан бошланадиган "гигант" телевизорлар савдоси ўтган йилга нисбатан 43,3 фоизга ошган. Бу кўрсаткич замонавий хонадонларда уй кинотеатри концептуаллиги тобора муҳим аҳамият касб этаётганидан далолат беради.

Mini LED технологиясининг зафари

Технологик жиҳатдан қараганда, Mini LED панелларига бўлган талаб кескин ортган. ixbt.com хабарига кўра, онлайн сотувларнинг қарийб 40 фоизи айнан шу технология асосида ишловчи моделларга тўғри келмоқда. Mini LED телевизорларининг ўртача ҳажми 79 дюймни ташкил этиши, сифатли тасвир ва катта экран уйғунлиги харидорлар учун асосий танлов мезонига айланганини кўрсатади.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу глобал тенденциянинг таъсири сезилиши кутилмоқда. Одатда Хитой бозоридаги бундай ўзгаришлар бир неча ойдан сўнг Марказий Осиё минтақасига ҳам етиб келади. Samsung, ЛГ ва Xiaomi каби брендларнинг йирик диагоналли моделлари маҳаллий дўконлар пештахталаридан кўпроқ жой эгаллаши ва нархларнинг оптималлашиши эҳтимолдан холи эмас.

Хулоса қилиб айтганда, телевизорлар бозори сон жиҳатдан бироз пасайган бўлса-да, сифат ва ҳажм жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Эндиликда истеъмолчи учун оддий телевизор эмас, балки юқори аниқликдаги тасвир берувчи улкан мультимедиа маркази муҳимроқ бўлиб қолмоқда.

ТелевизорХитойТехнологияMini LEDСмарт ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиTesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиБугун, 17:52Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиУбтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиБугун, 16:56Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинGoogle оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинБугун, 16:24Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаТемир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаБугун, 15:57Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиЕвропа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиБугун, 15:24Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди