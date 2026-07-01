Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритди
Жаҳон маиший техника бозорининг асосий драйвери ҳисобланган Хитойда телевизорлар сегменти кутилмаган трансформацияни бошдан кечирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, истеъмолчилар кичик ҳажмдаги экранлардан воз кечиб, улкан дисплейли моделларга ўтишни афзал кўришмоқда. Бу тенденция, айниқса, анъанавий "618" савдо фестивали натижаларида яққол намоён бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Течнологй таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, жорий йилда Хитойда телевизорларнинг онлайн савдоси ўтган йилга нисбатан 16 фоизга камайган бўлса-да, бозорнинг умумий даромад кўрсаткичлари ижобий динамикани сақлаб қолмоқда. Бунинг асосий сабаби — фойдаланувчиларнинг қимматроқ ва йирикроқ моделларни сотиб олаётганидир. Ўртача телевизор нархи 121 юанга ошган, экранларнинг ўртача диагонали эса 1,5 дюймга кенгайган.
Улкан экранлар даври бошландиБугунги кунда Хитой бозорининг деярли ярмини (47,9 фоизини) диагонали 75 дюйм ва ундан юқори бўлган телевизорлар ташкил этмоқда. 75 дюймли моделлар кетма-кет учинчи йил энг оммабоп ўлчам сифатида етакчилик қилмоқда — жами сотувларнинг қарийб 25 фоизи айнан шу тоифага тегишли. Шунингдек, 85 дюймли қурилмалар ҳам тез суръатлар билан оммалашиб, бозорнинг 18,8 фоизини эгаллади.
Энг ҳайратланарли ўсиш ўта йирик дисплейлар сегментида кузатилди. Диагонали 98 дюймдан бошланадиган "гигант" телевизорлар савдоси ўтган йилга нисбатан 43,3 фоизга ошган. Бу кўрсаткич замонавий хонадонларда уй кинотеатри концептуаллиги тобора муҳим аҳамият касб этаётганидан далолат беради.
Mini LED технологиясининг зафариТехнологик жиҳатдан қараганда, Mini LED панелларига бўлган талаб кескин ортган. ixbt.com хабарига кўра, онлайн сотувларнинг қарийб 40 фоизи айнан шу технология асосида ишловчи моделларга тўғри келмоқда. Mini LED телевизорларининг ўртача ҳажми 79 дюймни ташкил этиши, сифатли тасвир ва катта экран уйғунлиги харидорлар учун асосий танлов мезонига айланганини кўрсатади.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу глобал тенденциянинг таъсири сезилиши кутилмоқда. Одатда Хитой бозоридаги бундай ўзгаришлар бир неча ойдан сўнг Марказий Осиё минтақасига ҳам етиб келади. Samsung, ЛГ ва Xiaomi каби брендларнинг йирик диагоналли моделлари маҳаллий дўконлар пештахталаридан кўпроқ жой эгаллаши ва нархларнинг оптималлашиши эҳтимолдан холи эмас.
Хулоса қилиб айтганда, телевизорлар бозори сон жиҳатдан бироз пасайган бўлса-да, сифат ва ҳажм жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Эндиликда истеъмолчи учун оддий телевизор эмас, балки юқори аниқликдаги тасвир берувчи улкан мультимедиа маркази муҳимроқ бўлиб қолмоқда.
…