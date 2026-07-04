Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилди

·0·Техно
Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг энг нафис ва дизайнга йўналтирилган смартфонлар туркуми — Сиви сериясидан воз кечишга қарор қилди. Ушбу маълумот технология оламидаги нуфузли инсайдер Digital Chat Station томонидан эълон қилинди. Унга кўра, компания ушбу йўналишни ривожлантиришни тўхтатган ва келгуси авлод қурилмалари орасида Сиви номини кутиш ўринсиздир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қарор кўплаб технология ишқибозлари учун кутилмаган бўлди, чунки бир неча ой давомида тармоқларда бўлажак Сиви 6 модели ҳақида турли миш-мишлар юрган эди. Тахминларга кўра, янги модел 200 мегапикселли камера, энг сўнгги Snapdragon 8 Элите процессори ва сунъий интеллект функциялари учун алоҳида тугма билан жиҳозланиши керак эди. Бироқ, сўнгги маълумотлар ушбу лойиҳа бутунлай ёпилганини кўрсатмоқда.

Сотувлар ҳажми ва стратегик ўзгаришлар

ixbt.com нашрининг ёзишича, лойиҳанинг тўхтатилишига асосий сабаб сифатида аввалги моделларнинг кутилганидан пастроқ сотув кўрсаткичлари кўрсатилмоқда. Xiaomi раҳбарияти ресурсларни кўпроқ фойда келтирадиган ва оммабоп бўлган асосий флагманлар ҳамда Redmi туркумига йўналтиришни афзал кўрган кўринади. Бу эса компаниянинг глобал бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш стратегиясининг бир қисмидир.

Сиви серияси илк бор 2021-йилда дебют қилган эди. Ўша вақтдан буён бозорга Сиви, Сиви 1С, Сиви 2, Сиви 3, Сиви 4 Pro ва ҳатто айрим бозорларда Xiaomi 15 Сиви номи билан танилган Сиви 5 Pro моделлари тақдим этилган. Ушбу смартфонлар ўзининг юпқа корпуси, енгиллиги ва юқори сифатли селфи-камералари билан айнан ёшлар ва дизайн ихлосмандлари эътиборини тортишга ҳаракат қилган.

Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi қурилмалари, хусусан, ушбу бренднинг ўрта ва юқори сегментдаги моделлари анча машҳур. Сиви туркуми расман кенг сотувга чиқмаган бўлса-да, кўплаб фойдаланувчилар унинг нафис дизайни сабабли хориждан буюртма қилишарди. Эндиликда ушбу сегмент ўрнини Xiaomi 15 туркумининг ихчам версиялари эгаллаши кутилмоқда.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Digital Chat Station аввал ҳам кўплаб технологик янгиликларни, жумладан, Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг техник хусусиятларини аниқ башорат қилган эди. Шунингдек, у Realme GT 7 Pro моделининг Samsung дисплейи билан жиҳозланиши ҳақидаги маълумотларни ҳам биринчи бўлиб очиқлаган эди.

Xiaomi брендининг ушбу қадами смартфонлар бозоридаги рақобатнинг нақадар кескинлашганидан далолат беради. Эндиликда компания бор эътиборини сунъий интеллект имкониятлари кенгайтирилган ва техник жиҳатдан мукаммалроқ бўлган ягона флагман линияларига қаратиши кутилмоқда.

XiaomiСивиСмартфонТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқХитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқБугун, 19:29Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманVivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманБугун, 18:50АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиАҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиБугун, 18:26Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаЕвропадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаБугун, 17:53GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиGeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиБугун, 17:26Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиСунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда