Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг энг нафис ва дизайнга йўналтирилган смартфонлар туркуми — Сиви сериясидан воз кечишга қарор қилди. Ушбу маълумот технология оламидаги нуфузли инсайдер Digital Chat Station томонидан эълон қилинди. Унга кўра, компания ушбу йўналишни ривожлантиришни тўхтатган ва келгуси авлод қурилмалари орасида Сиви номини кутиш ўринсиздир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қарор кўплаб технология ишқибозлари учун кутилмаган бўлди, чунки бир неча ой давомида тармоқларда бўлажак Сиви 6 модели ҳақида турли миш-мишлар юрган эди. Тахминларга кўра, янги модел 200 мегапикселли камера, энг сўнгги Snapdragon 8 Элите процессори ва сунъий интеллект функциялари учун алоҳида тугма билан жиҳозланиши керак эди. Бироқ, сўнгги маълумотлар ушбу лойиҳа бутунлай ёпилганини кўрсатмоқда.
Сотувлар ҳажми ва стратегик ўзгаришларixbt.com нашрининг ёзишича, лойиҳанинг тўхтатилишига асосий сабаб сифатида аввалги моделларнинг кутилганидан пастроқ сотув кўрсаткичлари кўрсатилмоқда. Xiaomi раҳбарияти ресурсларни кўпроқ фойда келтирадиган ва оммабоп бўлган асосий флагманлар ҳамда Redmi туркумига йўналтиришни афзал кўрган кўринади. Бу эса компаниянинг глобал бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш стратегиясининг бир қисмидир.
Сиви серияси илк бор 2021-йилда дебют қилган эди. Ўша вақтдан буён бозорга Сиви, Сиви 1С, Сиви 2, Сиви 3, Сиви 4 Pro ва ҳатто айрим бозорларда Xiaomi 15 Сиви номи билан танилган Сиви 5 Pro моделлари тақдим этилган. Ушбу смартфонлар ўзининг юпқа корпуси, енгиллиги ва юқори сифатли селфи-камералари билан айнан ёшлар ва дизайн ихлосмандлари эътиборини тортишга ҳаракат қилган.
Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi қурилмалари, хусусан, ушбу бренднинг ўрта ва юқори сегментдаги моделлари анча машҳур. Сиви туркуми расман кенг сотувга чиқмаган бўлса-да, кўплаб фойдаланувчилар унинг нафис дизайни сабабли хориждан буюртма қилишарди. Эндиликда ушбу сегмент ўрнини Xiaomi 15 туркумининг ихчам версиялари эгаллаши кутилмоқда.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Digital Chat Station аввал ҳам кўплаб технологик янгиликларни, жумладан, Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг техник хусусиятларини аниқ башорат қилган эди. Шунингдек, у Realme GT 7 Pro моделининг Samsung дисплейи билан жиҳозланиши ҳақидаги маълумотларни ҳам биринчи бўлиб очиқлаган эди.
Xiaomi брендининг ушбу қадами смартфонлар бозоридаги рақобатнинг нақадар кескинлашганидан далолат беради. Эндиликда компания бор эътиборини сунъий интеллект имкониятлари кенгайтирилган ва техник жиҳатдан мукаммалроқ бўлган ягона флагман линияларига қаратиши кутилмоқда.
…