Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этди
Премиум аудиоқурилмалари билан дунёга машҳур бўлган Банг & Олуфсен компанияси кутилмаган қадам ташлади ва ўз бренди остидаги илк ташқи аккумуляторни (повербанк) намойиш этди. Бу қурилма шунчаки техник восита эмас, балки бренднинг ўзига хос ҳашаматли услубини акс эттирувчи аксессуар сифатида эътироф этилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янги гаджет компаниянинг маҳсулотлар қаторини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Банг & Олуфсен Повербанк моделининг асосий жиҳати унинг ташқи кўринишида намоён бўлади. Қурилма корпуси ҳар икки томондан юқори сифатли шиша панеллар билан қопланган бўлиб, уларни олмос усулида ишлов берилган алюминий рамка бирлаштириб туради. Перламутр текстураси эса қурилмага ўзига хос жило ва премиум кўриниш бағишлайди. Фойдаланувчилар учун "Чексиз қора" (Инфините Блакк) ва "Олтин қум" (Голд Санд) ранглари таклиф этилмоқда.
Техник имкониятлар ва қувватлантиришҚурилманинг техник хусусиятларига тўхталадиган бўлсак, унинг сиғими замонавий стандартлар бўйича унчалик катта эмас — 5000 мА·соат. Бироқ компания бу борада асосий эътиборни ҳажмга эмас, балки ихчамлик ва бренднинг янги флагман қулоқчинлари — Беоплай Ҳ100 билан уйғунликка қаратган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу аккумулятор айнан шу қулоқчинлар учун энг мукаммал қўшимча ҳисобланади.
Янги повербанк Қи2 стандартидаги магнитли сиmsиз қувватлантириш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу орқали у 15 Вгача қувват етказиб бера олади. Шунингдек, қурилмада USB-C порти мавжуд бўлиб, у орқали кабел ёрдамида 20 В қувватда энергия узатиш ва 18 В қувватда аккумуляторнинг ўзини зарядлаш имконияти мавжуд.
Банг & Олуфсен ушбу қурилмани нафақат ўз қулоқчинлари, балки замонавий смартфонлар учун ҳам мослаштирган. Хусусан, Apple iPhone ва келажакдаги Google Pixel 10 каби Қи2 стандартини қўллаб-қувватлайдиган қурилмалар эгалари ушбу аксессуардан бемалол фойдаланишлари мумкин. Бу эса гаджетнинг универсаллигини таъминлайди.
Нарх ва бозорга чиқишЎзбекистон бозорида Банг & Олуфсен маҳсулотлари ҳар доим ўзининг юқори нархи ва эксклюзивлиги билан ажралиб турган. Янги повербанк ҳам бундан мустасно эмас. Европа бозорида ушбу қурилма 145 евро нархида сотувга чиқарилди. Бу оддий 5000 мА·соатли аккумуляторлар нархидан бир неча баробар юқори бўлса-да, бренд мухлислари учун дизайн ва материаллар сифати биринчи ўринда туради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Банг & Олуфсен Повербанк — бу шунчаки қувват манбаи эмас, балки эгасининг диди ва мақомини кўрсатувчи технологик заргарлик намунасидир. Унинг ихчам ўлчамлари ва эстетик жозибаси уни кундалик ҳаётда ҳам, сафарларда ҳам ажралмас ҳамроҳга айлантириши шубҳасиз.
…