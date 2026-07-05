Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этди

·0·Техно
Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этди

Премиум аудиоқурилмалари билан дунёга машҳур бўлган Банг & Олуфсен компанияси кутилмаган қадам ташлади ва ўз бренди остидаги илк ташқи аккумуляторни (повербанк) намойиш этди. Бу қурилма шунчаки техник восита эмас, балки бренднинг ўзига хос ҳашаматли услубини акс эттирувчи аксессуар сифатида эътироф этилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янги гаджет компаниянинг маҳсулотлар қаторини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Банг & Олуфсен Повербанк моделининг асосий жиҳати унинг ташқи кўринишида намоён бўлади. Қурилма корпуси ҳар икки томондан юқори сифатли шиша панеллар билан қопланган бўлиб, уларни олмос усулида ишлов берилган алюминий рамка бирлаштириб туради. Перламутр текстураси эса қурилмага ўзига хос жило ва премиум кўриниш бағишлайди. Фойдаланувчилар учун "Чексиз қора" (Инфините Блакк) ва "Олтин қум" (Голд Санд) ранглари таклиф этилмоқда.

Техник имкониятлар ва қувватлантириш

Қурилманинг техник хусусиятларига тўхталадиган бўлсак, унинг сиғими замонавий стандартлар бўйича унчалик катта эмас — 5000 мА·соат. Бироқ компания бу борада асосий эътиборни ҳажмга эмас, балки ихчамлик ва бренднинг янги флагман қулоқчинлари — Беоплай Ҳ100 билан уйғунликка қаратган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу аккумулятор айнан шу қулоқчинлар учун энг мукаммал қўшимча ҳисобланади.

Янги повербанк Қи2 стандартидаги магнитли сиmsиз қувватлантириш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу орқали у 15 Вгача қувват етказиб бера олади. Шунингдек, қурилмада USB-C порти мавжуд бўлиб, у орқали кабел ёрдамида 20 В қувватда энергия узатиш ва 18 В қувватда аккумуляторнинг ўзини зарядлаш имконияти мавжуд.

Банг & Олуфсен ушбу қурилмани нафақат ўз қулоқчинлари, балки замонавий смартфонлар учун ҳам мослаштирган. Хусусан, Apple iPhone ва келажакдаги Google Pixel 10 каби Қи2 стандартини қўллаб-қувватлайдиган қурилмалар эгалари ушбу аксессуардан бемалол фойдаланишлари мумкин. Бу эса гаджетнинг универсаллигини таъминлайди.

Нарх ва бозорга чиқиш

Ўзбекистон бозорида Банг & Олуфсен маҳсулотлари ҳар доим ўзининг юқори нархи ва эксклюзивлиги билан ажралиб турган. Янги повербанк ҳам бундан мустасно эмас. Европа бозорида ушбу қурилма 145 евро нархида сотувга чиқарилди. Бу оддий 5000 мА·соатли аккумуляторлар нархидан бир неча баробар юқори бўлса-да, бренд мухлислари учун дизайн ва материаллар сифати биринчи ўринда туради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Банг & Олуфсен Повербанк — бу шунчаки қувват манбаи эмас, балки эгасининг диди ва мақомини кўрсатувчи технологик заргарлик намунасидир. Унинг ихчам ўлчамлари ва эстетик жозибаси уни кундалик ҳаётда ҳам, сафарларда ҳам ажралмас ҳамроҳга айлантириши шубҳасиз.

Банг & ОлуфсенПовербанкТехнологияГаджетПремиум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиНокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиБугун, 15:15Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиБугун, 14:52АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиАҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиБугун, 14:26Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиТермальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиБугун, 13:56Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиБугун, 13:26Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда