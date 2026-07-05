Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергия

·0·Техно
Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергия

Буюк Британия энергетика тизимида туб бурилиш ясаши кутилаётган улкан лойиҳа эълон қилинди. Европанинг СГE компанияси бошчилигидаги хусусий консорциум мамлакат ҳудудида 14 та кичик модулли ядро реакторини (SMR) қуриш таклифи билан чиқди. Ушбу ташаббус амалга ошса, янги энергия блокларининг умумий қуввати 4,2 ГВга етади, бу эса қарийб 8 миллион хонадонни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун етарлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа аллақачон Британия ҳукуматининг Адвансед Нуклеар Фрамеворк давлат дастури доирасида кўриб чиқиш учун тақдим этилган. Консорциум ҳисоб-китобларига кўра, янги реакторлар ишга тушгач, мамлакатнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 11 фоизигача қисмини қоплаши мумкин. Энг аҳамиятли жиҳати шундаки, ушбу иншоотларнинг хизмат кўрсатиш муддати камида 60 йилни ташкил этиши кутилмоқда.

Янги технология ва стратегик ёндашув

Лойиҳа анъанавий йирик атом электр станцияларидан фарқли ўлароқ, учта йирик майдонда бир хил турдаги БВRX-300 реакторларини жойлаштиришни назарда тутади. Ушбу технология GE Vernova Ҳитачи компанияси томонидан ишлаб чиқилган. Режага кўра, биринчи станцияда олтита, қолган иккитасида эса тўрттадан реактор ўрнатилади. Бундай серияли ишлаб чиқариш усули қурилиш муддатини қисқартириш ва ҳар бир блокнинг нархини сезиларли даражада арзонлаштириш имконини беради.

Лойиҳа ортида турган консорциум таркиби ҳам анча нуфузли бўлиб, унга Samsung К&Т, Лаинг ЎРоурке, Аекон Груп, Google Cloud, Ферми Девелопмент ва Этара каби компаниялар кирган. Молиялаштириш масаласи хусусий инвестициялар ҳамда Британиянинг Контрактс фор Дифференсе механизми орқали, Миллий фаровонлик жамғармаси кўмагида ҳал этилиши режалаштирилган.

Глобал энергетикадаги ўрни ва истиқболлар

БВRX-300 реактори бугунги кунда кичик модулли реакторлар синфидаги энг тайёр ва ишончли лойиҳалардан бири ҳисобланади. Ҳозирда ушбу турдаги илк энергия блоки Канадада барпо этилмоқда, Буюк Британияда эса технология параллел равишда давлат лицензиялаш жараёнидан ўтмоқда. Агар ҳукумат ушбу ташаббусга яшил чироқ ёқса, биринчи реакторни 2034-йилда тижорий фойдаланишга топшириш кўзда тутилган.

Ўзбекистон каби энергетика мустақиллигига интилаётган мамлакатлар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар технологияси катта қизиқиш уйғотиши табиий. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа нафақат экологик тоза энергия манбаи, балки анъанавий AESларга нисбатан тезроқ ва арзонроқ барпо этиладиган замонавий ечим сифатида кўрилмоқда. Британия тажрибаси келажакда бутун дунё бўйлаб ядро энергетикасининг янги даврини бошлаб бериши мумкин.

ЭнергетикаЯдро реакториБританияТехнологияGE Vernova Ҳитачи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБанг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 15:29Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиНокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиБугун, 15:15Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиБугун, 14:52АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиАҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиБугун, 14:26Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиТермальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиБугун, 13:56Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда