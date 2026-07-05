Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергия
Буюк Британия энергетика тизимида туб бурилиш ясаши кутилаётган улкан лойиҳа эълон қилинди. Европанинг СГE компанияси бошчилигидаги хусусий консорциум мамлакат ҳудудида 14 та кичик модулли ядро реакторини (SMR) қуриш таклифи билан чиқди. Ушбу ташаббус амалга ошса, янги энергия блокларининг умумий қуввати 4,2 ГВга етади, бу эса қарийб 8 миллион хонадонни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун етарлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа аллақачон Британия ҳукуматининг Адвансед Нуклеар Фрамеворк давлат дастури доирасида кўриб чиқиш учун тақдим этилган. Консорциум ҳисоб-китобларига кўра, янги реакторлар ишга тушгач, мамлакатнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг 11 фоизигача қисмини қоплаши мумкин. Энг аҳамиятли жиҳати шундаки, ушбу иншоотларнинг хизмат кўрсатиш муддати камида 60 йилни ташкил этиши кутилмоқда.
Янги технология ва стратегик ёндашувЛойиҳа анъанавий йирик атом электр станцияларидан фарқли ўлароқ, учта йирик майдонда бир хил турдаги БВRX-300 реакторларини жойлаштиришни назарда тутади. Ушбу технология GE Vernova Ҳитачи компанияси томонидан ишлаб чиқилган. Режага кўра, биринчи станцияда олтита, қолган иккитасида эса тўрттадан реактор ўрнатилади. Бундай серияли ишлаб чиқариш усули қурилиш муддатини қисқартириш ва ҳар бир блокнинг нархини сезиларли даражада арзонлаштириш имконини беради.
Лойиҳа ортида турган консорциум таркиби ҳам анча нуфузли бўлиб, унга Samsung К&Т, Лаинг ЎРоурке, Аекон Груп, Google Cloud, Ферми Девелопмент ва Этара каби компаниялар кирган. Молиялаштириш масаласи хусусий инвестициялар ҳамда Британиянинг Контрактс фор Дифференсе механизми орқали, Миллий фаровонлик жамғармаси кўмагида ҳал этилиши режалаштирилган.
Глобал энергетикадаги ўрни ва истиқболларБВRX-300 реактори бугунги кунда кичик модулли реакторлар синфидаги энг тайёр ва ишончли лойиҳалардан бири ҳисобланади. Ҳозирда ушбу турдаги илк энергия блоки Канадада барпо этилмоқда, Буюк Британияда эса технология параллел равишда давлат лицензиялаш жараёнидан ўтмоқда. Агар ҳукумат ушбу ташаббусга яшил чироқ ёқса, биринчи реакторни 2034-йилда тижорий фойдаланишга топшириш кўзда тутилган.
Ўзбекистон каби энергетика мустақиллигига интилаётган мамлакатлар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар технологияси катта қизиқиш уйғотиши табиий. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа нафақат экологик тоза энергия манбаи, балки анъанавий AESларга нисбатан тезроқ ва арзонроқ барпо этиладиган замонавий ечим сифатида кўрилмоқда. Британия тажрибаси келажакда бутун дунё бўйлаб ядро энергетикасининг янги даврини бошлаб бериши мумкин.
…