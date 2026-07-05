Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтди
Нокиа бренди янги авлод тугмачали телефонлари билан яна бозорга чиқди. ҲМД Глобал компанияси тўртта моделни эълон қилди: Нокиа 200 4Ж, Нокиа 210 4Ж, Нокиа 215 4Ж иккинчи авлод ва Нокиа 235 4Ж иккинчи авлод.
Янги телефонларда овозли буйруқларни қабул қиладиган сунъий интеллект ёрдамчиси мавжуд. У телефон дафтаридан керакли контактни топиб қўнғироқ қилиши, фонарни ишга тушириши, уйғотгични белгилаши ва бир қатор бошқа вазифаларни бажара олади.
Нокиа 200 4Ж эса компаниянинг аввалги тугмачали моделларидан фарқ қилади. Телефонга олд камера ўрнатилган ва у видео қўнғироқ имкониятига эга.
ҲМД Чат хизмати орқали ушбу қурилмадан смартфон ишлатадиган одамларга ҳам видео қўнғироқ қилиш мумкин. Бу Нокиа бренди остидаги тугмачали телефонлар учун илк шундай ечим ҳисобланади.
Компания янги моделлар орқали оддий бошқарувни сақлаб қолган ҳолда, тугмачали телефонларга замонавий функцияларни қўшишни мақсад қилган.
…