Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилди

·0·Жамият
Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилди

Ўзбекистон чегарасида дрон орқали наркотик модда олиб ўтишга уриниш аниқланди. Ҳодиса Сурхондарё вилояти ҳудудида, Амударё орқали амалга оширилмоқчи бўлган.

Маълумотларга кўра, Афғонистон томонидаги номаълум шахслар учувчисиз аппаратга наркотик модда маҳкамлаб, уни Ўзбекистон ҳудудига йўналтирган. Бироқ тезкор хизматлар дронни ўз вақтида аниқлаган.

Тадбир Давлат хавфсизлик хизмати, Чегара қўшинлари ва ички ишлар органлари ҳамкорлигида ўтказилди. Натижада дрон билан бирга 2 килограмм 32 грамм опий олиб қўйилди.

Контрабанда ҳаракати охирига етказилмади ва наркотик модданинг мамлакат ичига тарқалишига йўл қўйилмади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу ишга алоқадор шахсларни аниқлаш устида иш олиб бормоқда.

Мазкур ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилган. Тергов давомида дроннинг учирилган нуқтаси, наркотикнинг кимга мўлжаллангани ва эҳтимолий шериклар текширилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)Бугун, 12:23Талабалар ётоқхонаси учун янги субсидия тартиби жорий этилдиТалабалар ётоқхонаси учун янги субсидия тартиби жорий этилдиБугун, 00:39Дорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олиндиДорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олиндиБугун, 00:28Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Бугун, 00:23МИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиМИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиКеча, 20:36Навоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиНавоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиКеча, 19:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди