Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилди
Ўзбекистон чегарасида дрон орқали наркотик модда олиб ўтишга уриниш аниқланди. Ҳодиса Сурхондарё вилояти ҳудудида, Амударё орқали амалга оширилмоқчи бўлган.
Маълумотларга кўра, Афғонистон томонидаги номаълум шахслар учувчисиз аппаратга наркотик модда маҳкамлаб, уни Ўзбекистон ҳудудига йўналтирган. Бироқ тезкор хизматлар дронни ўз вақтида аниқлаган.
Тадбир Давлат хавфсизлик хизмати, Чегара қўшинлари ва ички ишлар органлари ҳамкорлигида ўтказилди. Натижада дрон билан бирга 2 килограмм 32 грамм опий олиб қўйилди.
Контрабанда ҳаракати охирига етказилмади ва наркотик модданинг мамлакат ичига тарқалишига йўл қўйилмади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу ишга алоқадор шахсларни аниқлаш устида иш олиб бормоқда.
Мазкур ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилган. Тергов давомида дроннинг учирилган нуқтаси, наркотикнинг кимга мўлжаллангани ва эҳтимолий шериклар текширилади.
…