Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишди
АҚШдаги Хобби-Эберли телескопи ёрдамида фаолият юритаётган астрономлар Ерга нисбатан яқин масофада жойлашган ГЖ 3378б экзосайёрасининг параметрларини қайта кўриб чиқишди. Олинган янги маълумотлар ушбу осмон жисми аввал тахмин қилинганидан кўра Ерга кўпроқ ўхшаш бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу кашфиёт коинотда ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган дунёларни излашда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ГЖ 3378б объекти Ер сайёрасидан тахминан 25 ёруғлик йили узоқликда, Жирафа юлдуз туркуми йўналишида жойлашган. У Сомон йўли галактикасида энг кўп тарқалган юлдуз тури — қизил митти юлдуз атрофида айланади. Янгиланган маълумотларга кўра, сайёранинг массаси аввал ҳисоблангандек Ер массасидан 5 баравар эмас, балки тахминан 2,3 баравар кўпроқ экани аниқланди.
Тошлоқ дунё ва янгиланган орбитаМассанинг бундай аниқланиши илмий жиҳатдан жуда муҳим. Сабаби, 2,3 Ер массасига эга бўлган ГЖ 3378б зич газ қобиғига эга бўлган "мини-Нептун" эмас, балки қаттиқ ва тошлоқ юзага эга бўлган сайёра бўлиш эҳтимоли юқори. Шунингдек, олимлар унинг орбита даврини ҳам аниқлаштиришди: сайёра ўз қуёши атрофини 25 кунда эмас, балки 21 кунда тўлиқ айланиб чиқади.
Ушбу тадқиқотда Ҳабитабле-зоне Планет Финдер (Яшаш зонаси сайёраларини қидирувчи) асбобидан фойдаланилди. Ушбу қурилма нурланиш тезлиги усули орқали ишлайди: сайёра ўз гравитацияси билан юлдузни бироз ўзига тортганида, юлдузнинг спектрида кичик тебранишлар юзага келади. Ушбу микросилжишлар орқали сайёранинг массаси ва орбитасини юқори аниқликда ҳисоблаш имконияти туғилади.
Қизил митти юлдузлар галактикамиздаги юлдузларнинг қарийб 70 фоизини ташкил этади. Улар совуқ ва хира бўлиб, энергиясининг катта қисмини инфрақизил диапазонда тарқатади. Шу сабабли, бундай тизимлардаги сайёраларни ўрганиш коинотда ҳаёт учун яроқли дунёлар қанчалик кенг тарқалганини тушунишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Келажакдаги тадқиқотлар учун устувор мақсадixbt.com маълумотига кўра, маълумотларни текширишда ТEСС ва Гаиа космик миссиялари ҳамда ер устидаги бошқа кузатув станциялари натижаларидан ҳам фойдаланилган. Шунга қарамай, қизил миттилар атрофидаги ҳаёт мураккаб шароитларга дуч келиши мумкин: сайёралар юлдузга жуда яқин жойлашгани сабабли кучли радиация ва атмосфера йўқолиши хавфи мавжуд.
Ҳозирча ГЖ 3378б ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган номзод сайёра бўлиб қолмоқда. Бироқ унинг аниқлаштирилган хусусиятлари кейинги авлод телескоплари, жумладан James Webb каби қурилмалар учун устувор мақсадга айлантиради. Келажакда олимлар ушбу сайёра атмосферасини бевосита таҳлил қилиб, унда биомаркерлар — ҳаёт белгиларини қидиришни режалаштирмоқда.
…