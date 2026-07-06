Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишди

·33·Техно
Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишди

АҚШдаги Хобби-Эберли телескопи ёрдамида фаолият юритаётган астрономлар Ерга нисбатан яқин масофада жойлашган ГЖ 3378б экзосайёрасининг параметрларини қайта кўриб чиқишди. Олинган янги маълумотлар ушбу осмон жисми аввал тахмин қилинганидан кўра Ерга кўпроқ ўхшаш бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу кашфиёт коинотда ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган дунёларни излашда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ГЖ 3378б объекти Ер сайёрасидан тахминан 25 ёруғлик йили узоқликда, Жирафа юлдуз туркуми йўналишида жойлашган. У Сомон йўли галактикасида энг кўп тарқалган юлдуз тури — қизил митти юлдуз атрофида айланади. Янгиланган маълумотларга кўра, сайёранинг массаси аввал ҳисоблангандек Ер массасидан 5 баравар эмас, балки тахминан 2,3 баравар кўпроқ экани аниқланди.

Тошлоқ дунё ва янгиланган орбита

Массанинг бундай аниқланиши илмий жиҳатдан жуда муҳим. Сабаби, 2,3 Ер массасига эга бўлган ГЖ 3378б зич газ қобиғига эга бўлган "мини-Нептун" эмас, балки қаттиқ ва тошлоқ юзага эга бўлган сайёра бўлиш эҳтимоли юқори. Шунингдек, олимлар унинг орбита даврини ҳам аниқлаштиришди: сайёра ўз қуёши атрофини 25 кунда эмас, балки 21 кунда тўлиқ айланиб чиқади.

Ушбу тадқиқотда Ҳабитабле-зоне Планет Финдер (Яшаш зонаси сайёраларини қидирувчи) асбобидан фойдаланилди. Ушбу қурилма нурланиш тезлиги усули орқали ишлайди: сайёра ўз гравитацияси билан юлдузни бироз ўзига тортганида, юлдузнинг спектрида кичик тебранишлар юзага келади. Ушбу микросилжишлар орқали сайёранинг массаси ва орбитасини юқори аниқликда ҳисоблаш имконияти туғилади.

Қизил митти юлдузлар галактикамиздаги юлдузларнинг қарийб 70 фоизини ташкил этади. Улар совуқ ва хира бўлиб, энергиясининг катта қисмини инфрақизил диапазонда тарқатади. Шу сабабли, бундай тизимлардаги сайёраларни ўрганиш коинотда ҳаёт учун яроқли дунёлар қанчалик кенг тарқалганини тушунишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Келажакдаги тадқиқотлар учун устувор мақсад

ixbt.com маълумотига кўра, маълумотларни текширишда ТEСС ва Гаиа космик миссиялари ҳамда ер устидаги бошқа кузатув станциялари натижаларидан ҳам фойдаланилган. Шунга қарамай, қизил миттилар атрофидаги ҳаёт мураккаб шароитларга дуч келиши мумкин: сайёралар юлдузга жуда яқин жойлашгани сабабли кучли радиация ва атмосфера йўқолиши хавфи мавжуд.

Ҳозирча ГЖ 3378б ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган номзод сайёра бўлиб қолмоқда. Бироқ унинг аниқлаштирилган хусусиятлари кейинги авлод телескоплари, жумладан James Webb каби қурилмалар учун устувор мақсадга айлантиради. Келажакда олимлар ушбу сайёра атмосферасини бевосита таҳлил қилиб, унда биомаркерлар — ҳаёт белгиларини қидиришни режалаштирмоқда.

АстрономияЭкзосайёраКоинотТадқиқотФан-Техника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиБугун, 12:57Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиХитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиБугун, 11:57Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаБугун, 11:22Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиХитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги