Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилди
Россия авиация саноатининг истиқболли лойиҳаларидан бири ҳисобланган, кичик авиация учун мўлжалланган Байкал самолётини сертификатлаш жараёни 2027-йилнинг учинчи чорагига қадар якунланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Екатеринбургда бўлиб ўтаётган “Иннопром” халқаро кўргазмасида “Росавиация” раҳбари Дмитрий Ядров маълум қилди. Ушбу муддатнинг белгиланиши минтақавий парвозлар хавфсизлиги ва техник тайёргарлик даражасини тўлиқ таъминлаш зарурати билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, самолёт ҳозирда сертификатлашнинг якуний босқичларидан ўтмоқда. Лойиҳанинг энг муҳим жиҳати шундаки, 2027-йилга бориб нафақат ҳаво кемасининг ўзи, балки унинг учун махсус ишлаб чиқилган УЗГА маҳаллий куч қурилмаси (двигатели) ҳам тўлиқ синовдан ўтиб, расмий рухсатномаларга эга бўлиши режалаштирилган. Бу эса Россия авиациясининг импорт ўрнини босиш стратегиясида муҳим қадам бўлади.
Эски технологиялардан воз кечиш ва янги имкониятлар9 ўринли Байкал самолёти маънан ва жисмонан эскирган, халқ орасида “Кукурузник” номи билан танилган Ан-2 самолётлари ўрнини босиши керак. Мутахассисларнинг фикрича, янги модел минтақалардаги “сўнгги мил” муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Яни, у йирик шаҳарлар ва чекка ҳудудлар ўртасидаги транспорт алоқасини таъминловчи асосий воситага айланади. Ўзбекистон каби кенг ҳудудли ва тоғли ҳудудларга эга мамлакатлар учун ҳам бундай кичик ҳажмли авиация техникаларининг ривожланиши тажрибаси қизиқиш уйғотиши табиий.
Дмитрий Ядровнинг таъкидлашича, авиация бозорида ушбу самолётга бўлган талаб ҳозирданоқ шаклланиб улгурган. Ҳозирги кунга келиб, турли авиакомпаниялардан 2035-йилгача бўлган муддат учун 69 та Байкал самолётини етказиб бериш бўйича сўровлар келиб тушган. Бу кўрсаткич лойиҳанинг тижорий жиҳатдан ўзини оқлашига бўлган ишончни мустаҳкамламоқда.
Келажакдаги кенг кўламли лойиҳаларКичик авиацияни ривожлантириш дастури фақатгина Байкал билан чекланиб қолмайди. Режага кўра, кейинги босқичда 19 ўринли Россия-Беларус қўшма лойиҳаси бўлмиш “Освей” самолётини сертификатлаш кўзда тутилган. Ушбу каттароқ моделнинг синовлари ва расмий ҳужжатлаштириш ишлари 2029-йил якунига қадар якунланиши мўлжалланмоқда.
“Освей” лойиҳасига ҳам талаб юқори: авиакомпаниялар 2035-йилгача 59 та шундай машинани сотиб олиш истагини билдирган. Шундай қилиб, яқин ўн йилликда минтақавий авиақатновлар парки тубдан янгиланиши кутилмоқда. Бу эса йўловчи ташиш хавфсизлигини ошириш билан бирга, логистика харажатларини камайтириш имконини беради.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Байкал самолётининг фойдаланишга топширилиши Россия авиация саноати учун технологик мустақиллик сари ташланган муҳим қадамдир. Двигателдан тортиб корпусгача бўлган барча қисмларнинг маҳаллий шароитда ишлаб чиқарилиши ташқи санкциялар шароитида барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.
…