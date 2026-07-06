Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилди

·0·Техно
Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилди

Россия авиация саноатининг истиқболли лойиҳаларидан бири ҳисобланган, кичик авиация учун мўлжалланган Байкал самолётини сертификатлаш жараёни 2027-йилнинг учинчи чорагига қадар якунланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Екатеринбургда бўлиб ўтаётган “Иннопром” халқаро кўргазмасида “Росавиация” раҳбари Дмитрий Ядров маълум қилди. Ушбу муддатнинг белгиланиши минтақавий парвозлар хавфсизлиги ва техник тайёргарлик даражасини тўлиқ таъминлаш зарурати билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, самолёт ҳозирда сертификатлашнинг якуний босқичларидан ўтмоқда. Лойиҳанинг энг муҳим жиҳати шундаки, 2027-йилга бориб нафақат ҳаво кемасининг ўзи, балки унинг учун махсус ишлаб чиқилган УЗГА маҳаллий куч қурилмаси (двигатели) ҳам тўлиқ синовдан ўтиб, расмий рухсатномаларга эга бўлиши режалаштирилган. Бу эса Россия авиациясининг импорт ўрнини босиш стратегиясида муҳим қадам бўлади.

Эски технологиялардан воз кечиш ва янги имкониятлар

9 ўринли Байкал самолёти маънан ва жисмонан эскирган, халқ орасида “Кукурузник” номи билан танилган Ан-2 самолётлари ўрнини босиши керак. Мутахассисларнинг фикрича, янги модел минтақалардаги “сўнгги мил” муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Яни, у йирик шаҳарлар ва чекка ҳудудлар ўртасидаги транспорт алоқасини таъминловчи асосий воситага айланади. Ўзбекистон каби кенг ҳудудли ва тоғли ҳудудларга эга мамлакатлар учун ҳам бундай кичик ҳажмли авиация техникаларининг ривожланиши тажрибаси қизиқиш уйғотиши табиий.

Дмитрий Ядровнинг таъкидлашича, авиация бозорида ушбу самолётга бўлган талаб ҳозирданоқ шаклланиб улгурган. Ҳозирги кунга келиб, турли авиакомпаниялардан 2035-йилгача бўлган муддат учун 69 та Байкал самолётини етказиб бериш бўйича сўровлар келиб тушган. Бу кўрсаткич лойиҳанинг тижорий жиҳатдан ўзини оқлашига бўлган ишончни мустаҳкамламоқда.

Келажакдаги кенг кўламли лойиҳалар

Кичик авиацияни ривожлантириш дастури фақатгина Байкал билан чекланиб қолмайди. Режага кўра, кейинги босқичда 19 ўринли Россия-Беларус қўшма лойиҳаси бўлмиш “Освей” самолётини сертификатлаш кўзда тутилган. Ушбу каттароқ моделнинг синовлари ва расмий ҳужжатлаштириш ишлари 2029-йил якунига қадар якунланиши мўлжалланмоқда.

“Освей” лойиҳасига ҳам талаб юқори: авиакомпаниялар 2035-йилгача 59 та шундай машинани сотиб олиш истагини билдирган. Шундай қилиб, яқин ўн йилликда минтақавий авиақатновлар парки тубдан янгиланиши кутилмоқда. Бу эса йўловчи ташиш хавфсизлигини ошириш билан бирга, логистика харажатларини камайтириш имконини беради.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Байкал самолётининг фойдаланишга топширилиши Россия авиация саноати учун технологик мустақиллик сари ташланган муҳим қадамдир. Двигателдан тортиб корпусгача бўлган барча қисмларнинг маҳаллий шароитда ишлаб чиқарилиши ташқи санкциялар шароитида барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

АвиацияБайкалСамолётТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиАстрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиБугун, 13:57Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиБугун, 12:57Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиХитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиБугун, 11:57Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаБугун, 11:22Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиХитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги