Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботланди

·0·Техно
Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботланди

Дунёнинг энг нуфузли тиббий нашрларидан бири бўлган Те Ланцет журналида эълон қилинган кенг кўламли илмий шарҳ мРНК (матрицали РНК) технологиясига асосланган вакциналарнинг хавфсизлиги ва юқори самарадорлигини яна бир бор тасдиқлади. Канада, Буюк Британия, АҚШ ва Гонгконглик олимлар жамоаси томонидан ўтказилган ушбу тадқиқот пандемия давридан буён тўпланган миллиардлаб дозалар ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот муаллифлари мРНК технологиясининг ишлаш механизмини батафсил тушунтириб ўтишган. Ушбу вакциналар ҳужайраларга вирусли оқсилнинг кичик бир қисмини ишлаб чиқариш бўйича „кўрсатма“ беради, бу эса иммун тизимини хавфга олдиндан тайёрлайди. Муҳими шундаки, мРНК молекуласи вазифасини бажаргач, организмда тезда парчаланиб кетади ва ҳеч қандай из қолдирмайди.

Генетик ўзгаришлар ҳақидаги асоссиз хавотирлар

Илмий ишда жамиятда кенг тарқалган энг катта қўрқинчлардан бири — мРНК вакциналарининг инсон ДНК сига таъсир қилиши ҳақидаги гап-сўзлар мутлақо рад этилган. Олимларнинг таъкидлашича, технологиянинг ишлаш тамойили ҳужайра ядросига киришни ёки геном билан ўзаро алоқага киришишни назарда тутмайди. Бу эса вакциналарнинг генетик даражада хавфсиз эканлигини англатади.

Британия Колумбияси университети биомуҳандиси Анна Блекни бошчилигидаги гуруҳ мРНК платформасининг афзалликлари сифатида қуйидагиларни санаб ўтди:

  • Вакциналарни ишлаб чиқиш муддатининг қисқалиги;
  • Ишлаб чиқаришни тезкорлик билан кенгайтириш имконияти;
  • Кучли ва барқарор иммун жавобининг шаклланиши.

Ножўя таъсирлар ва келажакдаги имкониятлар

Те Ланцет шарҳида ножўя таъсирлар ҳам очиқ баён этилган. Камдан-кам ҳолларда аллергик реакциялар ва миокардит (юрак мушагининг яллиғланиши) ҳолатлари кузатилгани қайд этилган. Бироқ, бу ҳолатлар асосан ёш эркакларда учраган ва аксарият вазиятларда қайтувчан характерга эга бўлиб, оддий тиббий назорат остида ўтиб кетган. Олимларнинг хулосасига кўра, вакцина келтирадиган фойда — оғир касалланиш, госпитализация ва ўлим хавфининг камайиши — юзага келиши мумкин бўлган кам сонли хатарлардан анча юқори.

Бугунги кунда мРНК технологияси фақатгина КОВИД-19 билан чекланиб қолмаяпти. Тадқиқотчилар ушбу платформадан онкология соҳасида фойдаланиш устида фаол иш олиб бормоқдалар. Хусусан, саратон ҳужайраларининг индивидуал мутацияларига қарши курашувчи шахсийлаштирилган вакциналар яратиш тиббиётнинг янги босқичи бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистонда ҳам пандемия даврида мРНК туридаги вакциналардан (масалан, Пфизер/БиоНТеч) кенг фойдаланилганини ҳисобга олсак, ушбу халқаро тадқиқот натижалари маҳаллий соғлиқни сақлаш тизими ва аҳоли учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу каби шаффоф ва илмий асосланган маълумотлар замонавий тиббий технологияларга бўлган ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Те ЛанцетТиббиётМРНКВакцинаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиХитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиБугун, 11:57Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаБугун, 11:22Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиХитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиБугун, 10:24Британияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБританияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБугун, 09:26Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинСаноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинБугун, 09:00Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаЕвропа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаБугун, 08:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги