Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошди
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда фаол резюмелар сони 31,5 фоизга кўпайиб, 636 мингтага етди. Марказий банк таҳлилига кўра, иш қидираётганлар сонининг тез ўсиши меҳнат бозорида рақобатни кучайтирмоқда.
Ҳисоботда сўнгги чоракларда иқтисодиётда бандлик барқарор кенгайиб бораётгани қайд этилган. Янги иш ўринларининг асосий қисми хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келган.
Айниқса, молия ва суғурта, профессионал ва техник хизматлар, шунингдек, маъмурий ва ёрдамчи хизматлар йўналишларида бандлик сезиларли ошган. Марказий банк бу ҳолатни бозор инфратузилмаси ривожланаётгани ва иқтисодиётда янги фаолият турларига талаб кўпайиши билан изоҳлаган.
Қишлоқ хўжалигида эса бандлик қисқарган. Таҳлилда бу меҳнат ресурсларининг бошқа тармоқларга ўтаётгани билан боғланган.
Саноат ва савдо соҳаларида ҳам иш билан таъминланганлар сони барқарор ўсган. Бу жараёнда асосий улуш хусусий секторга тегишли бўлган. Давлат корхоналарининг ҳиссаси ижобий сақланган бўлса-да, унинг таъсири нисбатан чекланган.
2026 йилнинг январь ойида эълон қилинган бўш иш ўринлари сони йиллик ҳисобда 4,5 фоизга, февралда эса 6,5 фоизга камайган. Март ойида меҳнат бозорида фаоллик қайта тикланиб, 15,4 мингта вакансия жойлаштирилган. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 9,8 фоиз кўп.
Ишчи кучига энг юқори талаб хизмат кўрсатиш ва чакана савдо соҳаларида сақланиб қолган. Қурилишда талаб мавсумий омилларга боғлиқ бўлса ҳам, биринчи чоракда бу йўналишда ҳам ишчиларга эҳтиёж ортган.
Умумий овқатланиш ва ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам меҳнат бозори фаоллашган. Шунга қарамай, Марказий банк ишчи кучи таклифи талабдан анча тез ўсиб бораётганини қайд этган.
2025 йил якунида Ўзбекистонда ишсизлик даражаси 4,8 фоизни ташкил қилган. 2026 йилнинг биринчи чорагида ўтказилган сўровларда корхоналарнинг ходим ёллаш бўйича кутилмалари ижобий сақланган.
Хизматлар ва савдо соҳасида ишчилар сони ошишини кутаётган корхоналар улуши кўпайган. Саноатда эса бандлик бўйича кутилмалар барқарор даражада қолган.
Йилнинг дастлабки уч ойида Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 17,4 фоизга, реал иш ҳақи эса 9,5 фоизга ошган. Энг юқори ўсиш молия ва суғурта, транспорт, ташиш ва сақлаш ҳамда бошқа хизмат кўрсатиш йўналишларида қайд этилган.
Чакана савдо ва умумий овқатланиш соҳаларида иш ҳақи нисбатан барқарор суръатда ўсган.
Биринчи чоракда хорижга чиққан Ўзбекистон фуқаролари сони 1,63 миллион нафарга етган. Бу бир йил аввалги кўрсаткичдан 11,6 фоиз кўп.
Россияда патент асосида ишлаётган ўзбекистонликлар сони 1,34 миллион нафарни ташкил қилган. Бу кўрсаткич ўтган чоракка нисбатан 8,8 фоизга, 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 1,8 фоизга камайган.
Шу билан бирга, Туркияда ишлаш учун берилган расмий рухсатномалар сони 70 мингтага етган ва бир йилда 14 фоизга ошган. Жанубий Кореяда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари сони эса 99,6 минг нафарни ташкил қилган.
…