Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошди

·0·Жамият
Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошди

2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда фаол резюмелар сони 31,5 фоизга кўпайиб, 636 мингтага етди. Марказий банк таҳлилига кўра, иш қидираётганлар сонининг тез ўсиши меҳнат бозорида рақобатни кучайтирмоқда.

Ҳисоботда сўнгги чоракларда иқтисодиётда бандлик барқарор кенгайиб бораётгани қайд этилган. Янги иш ўринларининг асосий қисми хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келган.

Айниқса, молия ва суғурта, профессионал ва техник хизматлар, шунингдек, маъмурий ва ёрдамчи хизматлар йўналишларида бандлик сезиларли ошган. Марказий банк бу ҳолатни бозор инфратузилмаси ривожланаётгани ва иқтисодиётда янги фаолият турларига талаб кўпайиши билан изоҳлаган.

Қишлоқ хўжалигида эса бандлик қисқарган. Таҳлилда бу меҳнат ресурсларининг бошқа тармоқларга ўтаётгани билан боғланган.

Саноат ва савдо соҳаларида ҳам иш билан таъминланганлар сони барқарор ўсган. Бу жараёнда асосий улуш хусусий секторга тегишли бўлган. Давлат корхоналарининг ҳиссаси ижобий сақланган бўлса-да, унинг таъсири нисбатан чекланган.

2026 йилнинг январь ойида эълон қилинган бўш иш ўринлари сони йиллик ҳисобда 4,5 фоизга, февралда эса 6,5 фоизга камайган. Март ойида меҳнат бозорида фаоллик қайта тикланиб, 15,4 мингта вакансия жойлаштирилган. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 9,8 фоиз кўп.

Ишчи кучига энг юқори талаб хизмат кўрсатиш ва чакана савдо соҳаларида сақланиб қолган. Қурилишда талаб мавсумий омилларга боғлиқ бўлса ҳам, биринчи чоракда бу йўналишда ҳам ишчиларга эҳтиёж ортган.

Умумий овқатланиш ва ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам меҳнат бозори фаоллашган. Шунга қарамай, Марказий банк ишчи кучи таклифи талабдан анча тез ўсиб бораётганини қайд этган.

2025 йил якунида Ўзбекистонда ишсизлик даражаси 4,8 фоизни ташкил қилган. 2026 йилнинг биринчи чорагида ўтказилган сўровларда корхоналарнинг ходим ёллаш бўйича кутилмалари ижобий сақланган.

Хизматлар ва савдо соҳасида ишчилар сони ошишини кутаётган корхоналар улуши кўпайган. Саноатда эса бандлик бўйича кутилмалар барқарор даражада қолган.

Йилнинг дастлабки уч ойида Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 17,4 фоизга, реал иш ҳақи эса 9,5 фоизга ошган. Энг юқори ўсиш молия ва суғурта, транспорт, ташиш ва сақлаш ҳамда бошқа хизмат кўрсатиш йўналишларида қайд этилган.

Чакана савдо ва умумий овқатланиш соҳаларида иш ҳақи нисбатан барқарор суръатда ўсган.

Биринчи чоракда хорижга чиққан Ўзбекистон фуқаролари сони 1,63 миллион нафарга етган. Бу бир йил аввалги кўрсаткичдан 11,6 фоиз кўп.

Россияда патент асосида ишлаётган ўзбекистонликлар сони 1,34 миллион нафарни ташкил қилган. Бу кўрсаткич ўтган чоракка нисбатан 8,8 фоизга, 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 1,8 фоизга камайган.

Шу билан бирга, Туркияда ишлаш учун берилган расмий рухсатномалар сони 70 мингтага етган ва бир йилда 14 фоизга ошган. Жанубий Кореяда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари сони эса 99,6 минг нафарни ташкил қилган.

Марказий банкМеҳнат бозориИшсизликИш ҳақиМеҳнат миграцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиНавоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиБугун, 15:01Салар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиСалар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиБугун, 14:40«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилдиБугун, 14:23Андижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиАндижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиБугун, 14:20Фарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиФарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиБугун, 14:04“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлариБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди