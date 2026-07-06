Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичи

·0·Техно
Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичи

Хитой ўзининг глобал сунъий йўлдош интернет тармоғини шакллантириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Мамлакатнинг жанубий қисмидаги Хайнан оролида жойлашган Венчан тижорат космодромидан Қианфан (шунингдек, "Минглаб елканлар" номи билан машҳур) лойиҳасининг янги сунъий йўлдошлар гуруҳи муваффақиятли орбитага чиқарилди. Ушбу лойиҳа АҚШнинг SpaceX компаниясига тегишли Starlink тизимига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз маҳаллий вақт билан соат 21:43 да Лонг Марч-8А (Буюк юриш-8А) ракета-ташувчиси ёрдамида амалга оширилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу мазкур туркумдаги сунъий йўлдошларнинг 15-гуруҳи бўлиб, барча аппаратлар белгиланган ҳисобий орбитага муваффақиятли жойлаштирилган. Ушбу миссия Хитойнинг коинотни ўзлаштириш ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасидаги стратегик мақсадларига тўла мос келади.

Паст орбитали алоқанинг афзалликлари

Қианфан лойиҳаси паст ер орбитасида (ЛEО) ишловчи ўн минглаб алоқа сунъий йўлдошларини ўз ичига олади. Аппаратлар ер сатидан 300 километрдан 2000 километргача бўлган баландликда ҳаракатланади. Бундай паст баландлик анъанавий (36 минг км баландликдаги) геостационар сунъий йўлдошларга қараганда сигнал узатишдаги кечикиш вақтини (пинг) сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Янги тармоқнинг асосий вазифаси ер усти инфратузилмасини қуриш қийин ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган ҳудудларни юқори тезликдаги интернет билан таъминлашдир. Бунга тоғли ҳудудлар, чўллар, олис ороллар ва жаҳон океани акваториялари киради. Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти бўлмаган ва мураккаб релефли ҳудудлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда алоқа сифатини оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Глобал бозордаги рақобат

Ҳозирда коинотдан интернет тарқатиш бозорида Elon Musk бошчилигидаги Starlink тизими мутлоқ етакчилик қилмоқда. Айни пайтда орбитада 7 мингдан ортиқ фаол Starlink сунъий йўлдошлари мавжуд. Хитой эса Қианфан лойиҳаси орқали ушбу монополияга чек қўйишни ва ўзининг технологик мустақиллигини таъминлашни кўзлаган.

Экспертларнинг таъкидлашича, Хитойнинг ушбу йўналишдаги фаоллиги нафақат тижорат, балки стратегик хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам муҳимдир. Лонг Марч туркумидаги ракеталар учун бу 656-миссия бўлди. Бу кўрсаткич Хитой ракета техникасининг ишончлилиги ва мамлакатнинг коинотга юк чиқариш борасидаги улкан салоҳиятини яна бир бор исботламоқда.

Келажакда Қианфан тармоғи тўлиқ қувват билан ишга тушгач, у бутун дунё бўйлаб барқарор ва арзон интернет алоқасини тақдим этиши кутилмоқда. Бу эса глобал телекоммуникация бозорида нархлар пасайишига ва технологик пойганинг янги босқичга чиқишига хизмат қилади.

ХитойКоинотҚианфанStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаБугун, 11:22Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиХитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиБугун, 10:24Британияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБританияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБугун, 09:26Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинСаноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинБугун, 09:00Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаЕвропа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаБугун, 08:21Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги