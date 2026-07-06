Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошлади
Россиянинг энг йирик маркетплейсларидан бири бўлган Wildberries платформаси фойдаланувчилар томонидан қолдирилаётган шарҳлардаги суратларни сунъий интеллект (AI) ёрдамида текшириш тизимини синовдан ўтказишга киришди. Ушбу янгилик харидорларга маҳсулот ҳақида янада аниқроқ ва холис маълумот олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Wildberries & Русс (РWB) матбуот хизмати хабар беришича, махсус алгоритмлар шарҳларга илова қилинган фотосуратларни таҳлил қилиб, уларда генератив ишлов бериш ёки жиддий таҳрирлаш аломатларини қидиради. Агар тизим тасвирнинг сунъий равишда ўзгартирилганини аниқласа, сурат ёнида махсус белги пайдо бўлади.
Янги тизим доирасида шубҳали деб топилган тасвирлар “Сунъий интеллектга ўхшайди” (Похоже на ИИ) ёзуви билан белгиланади. Бу чора харидорларга маҳсулотнинг ҳақиқий кўриниши ва таҳрирланган вариантини фарқлашга ёрдам беради. ixbt.com маълумотига кўра, бундай белги шарҳнинг мутлақо ёлғон эканлигини англатмайди, балки фақат визуал маълумотга ўзгартириш киритилганидан огоҳлантиради.
Шаффофликни ошириш йўлидаги қадамТекширув жараёни тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, тизим медиафайлларни таҳлил қилиш жараёнида сунъий интеллектга хос бўлган техник изларни ва ишлов бериш белгиларини қидиради. Муҳими шундаки, бундай белгига эга бўлган шарҳлар платформадан ўчириб ташланмайди ва бошқа фойдаланувчилар учун очиқлигича қолади.
Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — фойдаланувчилар томонидан қолдириладиган фикр-мулоҳазаларнинг шаффофлигини оширишдир. Бу, айниқса, кийим-кечак, косметика ва уй-рўзғор буюмлари каби ташқи кўриниш муҳим рол ўйнайдиган тоифалар учун долзарб ҳисобланади.
Ўзбекистондаги кўплаб харидорлар ҳам Wildberries хизматларидан фаол фойдаланишини ҳисобга олсак, ушбу функция маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам фойдали бўлиши кутилмоқда. Маҳсулот сифатини масофадан туриб баҳолашда ҳақиқий суратларнинг ўрни беқиёсдир.
Ҳозирда янги тизим чекланган доирада синовдан ўтказилмоқда. Тест жараёнлари муваффақиятли якунлангач, сунъий интеллектни аниқлаш функцияси барча бозор иштирокчилари ва фойдаланувчилар учун тўлиқ ишга туширилиши режалаштирилган. Бу эса онлайн савдо соҳасида контент сифатини назорат қилишнинг янги босқичи бўлади.
…