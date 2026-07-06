Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошлади

·0·Техно
Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошлади

Россиянинг энг йирик маркетплейсларидан бири бўлган Wildberries платформаси фойдаланувчилар томонидан қолдирилаётган шарҳлардаги суратларни сунъий интеллект (AI) ёрдамида текшириш тизимини синовдан ўтказишга киришди. Ушбу янгилик харидорларга маҳсулот ҳақида янада аниқроқ ва холис маълумот олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Wildberries & Русс (РWB) матбуот хизмати хабар беришича, махсус алгоритмлар шарҳларга илова қилинган фотосуратларни таҳлил қилиб, уларда генератив ишлов бериш ёки жиддий таҳрирлаш аломатларини қидиради. Агар тизим тасвирнинг сунъий равишда ўзгартирилганини аниқласа, сурат ёнида махсус белги пайдо бўлади.

Янги тизим доирасида шубҳали деб топилган тасвирлар “Сунъий интеллектга ўхшайди” (Похоже на ИИ) ёзуви билан белгиланади. Бу чора харидорларга маҳсулотнинг ҳақиқий кўриниши ва таҳрирланган вариантини фарқлашга ёрдам беради. ixbt.com маълумотига кўра, бундай белги шарҳнинг мутлақо ёлғон эканлигини англатмайди, балки фақат визуал маълумотга ўзгартириш киритилганидан огоҳлантиради.

Шаффофликни ошириш йўлидаги қадам

Текширув жараёни тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, тизим медиафайлларни таҳлил қилиш жараёнида сунъий интеллектга хос бўлган техник изларни ва ишлов бериш белгиларини қидиради. Муҳими шундаки, бундай белгига эга бўлган шарҳлар платформадан ўчириб ташланмайди ва бошқа фойдаланувчилар учун очиқлигича қолади.

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — фойдаланувчилар томонидан қолдириладиган фикр-мулоҳазаларнинг шаффофлигини оширишдир. Бу, айниқса, кийим-кечак, косметика ва уй-рўзғор буюмлари каби ташқи кўриниш муҳим рол ўйнайдиган тоифалар учун долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистондаги кўплаб харидорлар ҳам Wildberries хизматларидан фаол фойдаланишини ҳисобга олсак, ушбу функция маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам фойдали бўлиши кутилмоқда. Маҳсулот сифатини масофадан туриб баҳолашда ҳақиқий суратларнинг ўрни беқиёсдир.

Ҳозирда янги тизим чекланган доирада синовдан ўтказилмоқда. Тест жараёнлари муваффақиятли якунлангач, сунъий интеллектни аниқлаш функцияси барча бозор иштирокчилари ва фойдаланувчилар учун тўлиқ ишга туширилиши режалаштирилган. Бу эса онлайн савдо соҳасида контент сифатини назорат қилишнинг янги босқичи бўлади.

WildberriesСунъий IntelлектМаркетплейсТехнологияШарҳлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиАстрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиБугун, 13:57Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиБугун, 12:57Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиХитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиБугун, 11:57Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги