Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатди

·0·Авто
Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатди

Хитойнинг истиқболли электромобил ишлаб чиқарувчиларидан бири саналган Skyвелл бренди Буюк Британия бозорида жиддий инқирозга юз тутди. Бренднинг расмий импортёри бўлган Инноватион Аутомотиве компанияси ўз фаолиятини кутилмаганда тўхтатгани ҳақида эълон қилди. Бу воқеа Хитой автомобил брендларининг Европа бозорига кириб бориш тўлқинидаги илк жиддий муваффақиятсизликлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, Skyвелл бренди Британия бозорига 2024-йилнинг охирида БE11 кроссовери билан кириб келган эди. Бироқ, ўтган вақт мобайнида ушбу моделга бўлган талаб кутилган даражада бўлмади. Статистик маълумотларга кўра, 2026-йилнинг июн ойи бренд учун энг муваффақиятли давр бўлиб, 64 та автомобил рўйхатдан ўтказилган. Бу кўрсаткич бренднинг 2024 ва 2025-йиллардаги умумий сотувларидан ҳам кўпроқдир, аммо бу ўсиш компанияни сақлаб қолиш учун етарли бўлмади.

Молиявий муаммолар ва стратегик ўзгаришлар

Инноватион Аутомотиве вакилларининг таъкидлашича, компаниянинг ёпилиши бевосита Skyвелл автомобилларининг сифати билан боғлиқ эмас. Асосий сабаб сифатида акциядорларнинг Британия каби юқори рақобатли бозорда курашиш учун зарур бўлган инвестицияларни ажрата олмагани кўрсатилмоқда. Компания эгалари эндиликда ўз эътиборини ва сармояларини Яқин Шарқ бозорига қаратишни режалаштирмоқда.

Ҳозирда Англия ва Уелс бўйлаб фаолият юритаётган барча 16 та Skyвелл дилерлик марказлари импортёрнинг ёпилиши ҳақида огоҳлантирилган. Skyвелл бренди эса Британияда ўз фаолиятини давом эттириш учун зудлик билан янги ҳамкор қидиришга тушган. Агар янги импортёр топилмаса, бренд ушбу бозорни бутунлай тарк этишига тўғри келади.

Мижозларни нималар кутмоқда?

Автомобил эгалари учун энг оғриқли масала — кафолат муддати ва эҳтиёт қисмлар таъминотидир. Инноватион Аутомотиве омборларида Skyвелл моделлари учун етарли миқдорда бутловчи қисмлар мавжудлиги айтилмоқда. Компания ушбу захираларни янги эгаларига сотиш орқали мижозларга сервис хизмати кўрсатишда давом этишни кўзламоқда. Бироқ, ДФСК бренди остидаги фургонлар эгалари учун вазият анча мураккаб: ЭК35 электр фургонлари учун кафолат хизматлари энди амал қилмаслиги маълум қилинди.

Ушбу ҳолат Хитой автобозори вакиллари учун ўзига хос огоҳлантириш қўнғироғи бўлди. Chery каби брендлар Жаекоо 7 модели билан муваффақият қозонаётган бир пайтда, Great Wall Мотор ва Skyвелл каби ишлаб чиқарувчилар Ғарб бозорида ўз ўрнини топишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Британия бозоридаги ушбу ўзгаришлар глобал автомобил саноатидаги рақобат нақадар шафқатсиз эканини яна бир бор исботлади.

SkyвеллЭлектромобилАвтобозорБританияИнноватион Аутомотиве
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиХизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиБугун, 13:21Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаRange Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаБугун, 09:21Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиTank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиБугун, 07:55АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиАҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиБугун, 05:57Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди