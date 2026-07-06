Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатди
Хитойнинг истиқболли электромобил ишлаб чиқарувчиларидан бири саналган Skyвелл бренди Буюк Британия бозорида жиддий инқирозга юз тутди. Бренднинг расмий импортёри бўлган Инноватион Аутомотиве компанияси ўз фаолиятини кутилмаганда тўхтатгани ҳақида эълон қилди. Бу воқеа Хитой автомобил брендларининг Европа бозорига кириб бориш тўлқинидаги илк жиддий муваффақиятсизликлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, Skyвелл бренди Британия бозорига 2024-йилнинг охирида БE11 кроссовери билан кириб келган эди. Бироқ, ўтган вақт мобайнида ушбу моделга бўлган талаб кутилган даражада бўлмади. Статистик маълумотларга кўра, 2026-йилнинг июн ойи бренд учун энг муваффақиятли давр бўлиб, 64 та автомобил рўйхатдан ўтказилган. Бу кўрсаткич бренднинг 2024 ва 2025-йиллардаги умумий сотувларидан ҳам кўпроқдир, аммо бу ўсиш компанияни сақлаб қолиш учун етарли бўлмади.
Молиявий муаммолар ва стратегик ўзгаришларИнноватион Аутомотиве вакилларининг таъкидлашича, компаниянинг ёпилиши бевосита Skyвелл автомобилларининг сифати билан боғлиқ эмас. Асосий сабаб сифатида акциядорларнинг Британия каби юқори рақобатли бозорда курашиш учун зарур бўлган инвестицияларни ажрата олмагани кўрсатилмоқда. Компания эгалари эндиликда ўз эътиборини ва сармояларини Яқин Шарқ бозорига қаратишни режалаштирмоқда.
Ҳозирда Англия ва Уелс бўйлаб фаолият юритаётган барча 16 та Skyвелл дилерлик марказлари импортёрнинг ёпилиши ҳақида огоҳлантирилган. Skyвелл бренди эса Британияда ўз фаолиятини давом эттириш учун зудлик билан янги ҳамкор қидиришга тушган. Агар янги импортёр топилмаса, бренд ушбу бозорни бутунлай тарк этишига тўғри келади.
Мижозларни нималар кутмоқда?Автомобил эгалари учун энг оғриқли масала — кафолат муддати ва эҳтиёт қисмлар таъминотидир. Инноватион Аутомотиве омборларида Skyвелл моделлари учун етарли миқдорда бутловчи қисмлар мавжудлиги айтилмоқда. Компания ушбу захираларни янги эгаларига сотиш орқали мижозларга сервис хизмати кўрсатишда давом этишни кўзламоқда. Бироқ, ДФСК бренди остидаги фургонлар эгалари учун вазият анча мураккаб: ЭК35 электр фургонлари учун кафолат хизматлари энди амал қилмаслиги маълум қилинди.
Ушбу ҳолат Хитой автобозори вакиллари учун ўзига хос огоҳлантириш қўнғироғи бўлди. Chery каби брендлар Жаекоо 7 модели билан муваффақият қозонаётган бир пайтда, Great Wall Мотор ва Skyвелл каби ишлаб чиқарувчилар Ғарб бозорида ўз ўрнини топишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Британия бозоридаги ушбу ўзгаришлар глобал автомобил саноатидаги рақобат нақадар шафқатсиз эканини яна бир бор исботлади.
…