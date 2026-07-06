Тошкентда солиқ қарзи учун икки қимматбаҳо автомобиль хатланди

·0·Жамият
Тошкентда солиқ қарзи учун икки қимматбаҳо автомобиль хатланди

Шайхонтоҳур туманида 638 миллион сўмлик солиқ қарзини ундириш жараёнида бир корхонага тегишли икки транспорт воситаси давлат ижросига олинди.

Мажбурий ижро бюросининг хабар беришича, "K.M." МЧЖдан давлат фойдасига солиқ қарзини ундириш ҳақидаги ҳужжат Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг 2026 йил 20 апрелдаги қарори асосида расмийлаштирилган.

Мазкур ижро ҳужжати 8 июнь куни қабул қилиниб, қонун талабларига мувофиқ ижро иши очилган.

Олиб борилган қидирув ишларида қарздорга тегишли KIA Carnival ва Leapmotor C10 автомобиллари топилган. Ҳар икки машина хатланиб, жарима майдончасига олиб борилган.

Айни вақтда уларнинг бозор қиймати мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан аниқланмоқда. Кейинги босқичда транспорт воситалари электрон аукцион орқали сотувга қўйилади.

Аукциондан тушадиган маблағ 638 миллион сўмлик солиқ қарзини қоплаш учун ишлатилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиМИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиБугун, 18:55Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиАндижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиБугун, 18:53Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБугун, 16:17Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиЎзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиБугун, 15:11Навоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиНавоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиБугун, 15:01Салар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиСалар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиБугун, 14:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди