Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушди

·39·Техно
Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушди

Хитойнинг UBTECH компанияси томонидан ишлаб чиқилган UWORLD гуманоид роботи вальс рақсини бажара олиши билан эътиборга тушди.

Робот инсон ташқи қиёфасига имкон қадар яқин кўринишда тайёрлангани айтилмоқда. Унинг юзида силикон тери қўлланган, соч қисми эса табиий сочга ўхшаш материалдан ишланган. Кўз дизайни ҳам одам кўзига яқин кўринишда тайёрланган.

UWORLD роботларининг бўйи моделига қараб фарқ қилади. Аёл қиёфасидаги робот 1,6 метргача, эркак қиёфасидаги робот эса 1,85 метргача бўлиши мумкин.

Шунингдек, харидорлар роботнинг ташқи кўринишини ўз хоҳишига кўра танлай олади. Компания 50 хил дизайн вариантини таклиф қилмоқда.

Бундай роботлар хизмат кўрсатиш, кўргазмалар ва кўнгилочар технологиялар соҳасида қўлланиши мумкинлиги айтилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион долларНандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион долларБугун, 17:26Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Бугун, 07:52Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиElon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиБугун, 04:26Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаLovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаБугун, 03:50АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиАҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиБугун, 02:55Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги