Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хитойнинг UBTECH компанияси томонидан ишлаб чиқилган UWORLD гуманоид роботи вальс рақсини бажара олиши билан эътиборга тушди.
Робот инсон ташқи қиёфасига имкон қадар яқин кўринишда тайёрлангани айтилмоқда. Унинг юзида силикон тери қўлланган, соч қисми эса табиий сочга ўхшаш материалдан ишланган. Кўз дизайни ҳам одам кўзига яқин кўринишда тайёрланган.
UWORLD роботларининг бўйи моделига қараб фарқ қилади. Аёл қиёфасидаги робот 1,6 метргача, эркак қиёфасидаги робот эса 1,85 метргача бўлиши мумкин.
Шунингдек, харидорлар роботнинг ташқи кўринишини ўз хоҳишига кўра танлай олади. Компания 50 хил дизайн вариантини таклиф қилмоқда.
Бундай роботлар хизмат кўрсатиш, кўргазмалар ва кўнгилочар технологиялар соҳасида қўлланиши мумкинлиги айтилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…